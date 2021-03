Schwingen Wird es 2021 in der Innerschweiz Schwingfeste geben? Vier Kantonalfeste sind bereits abgesagt Der Innerschweizer Schwingerverband verschiebt gleich vier Kantonalfeste ins nächste Jahr. Ob es trotzdem eine halbwegs normale Schwingsaison geben kann, ist äusserst fraglich. Claudio Zanini 04.03.2021, 15.00 Uhr

Normalerweise würde Peter Achermann schweizweit etwa 20 Schwingfeste pro Saison besuchen. Letztes Jahr waren es null. Und in diesem Jahr? Für den Präsidenten des Innerschweizer Schwingerverbands (ISV) macht die Frage derzeit wenig Sinn. «Unser Ziel ist, dass unsere Schwinger wieder schwingen können», sagt Achermann. Nach wie vor gilt ein Trainings- und Wettkampfverbot für alle Schwinger über 20 Jahre. Doch gleichzeitig rückt der Saisonstart näher. Vorgesehen war, dass das Zuger Kantonale am 2. Mai die Kranzfestsaison eröffnen würde. Das wird jedoch nicht passieren.

Die Organisatoren der fünf Kantonalschwingfeste (Zug, Schwyz, Ob- und Nidwalden, Uri und Luzern) haben in Absprache mit den Kantonalverbänden und dem ISV entschieden, vier von fünf Kantonalschwingfesten um ein weiteres Jahr zu verschieben. Das Zuger, das Schwyzer, das Urner und das Luzerner Kantonale finden in diesem Jahr also definitiv nicht statt – wie bereits in der letzten Saison.

Kantonalfeste 2021 2. Mai 2021: Zuger Kantonales in Baar – Verschoben auf 1. Mai 2022

9. Mai 2021: Schwyzer Kantonales in Muotathal – Verschoben auf 15./evtl. 21 Mai 2022

16. Mai 2021: Ob- und Nidwaldner Kantonales in Giswil – Verschoben auf Spätsommer 2021

30. Mai 2021: Urner Kantonales in Erstfeld – Verschoben auf 22. Mai 2022

6. Juni 2021: Luzerner Kantonales in Rothenburg – Verschoben auf 29. Mai 2022

Joel Wicki (links) und Pirmin Reichmuth beim Luzerner Kantonalen am 2. Juni 2019 in Willisau – es ist bis heute das letzte Kantonalfest auf Innerschweizer Boden. Urs Flüeler/Keystone

Das einzige der fünf Kantonalfeste, das in diesem Jahr in der Innerschweiz durchgeführt werden soll, ist das Ob- und Nidwaldner in Giswil. Allerdings nicht am ursprünglichen Datum (16. Mai 2021), sondern erst im Spätsommer 2021. Grund dafür ist die Situation in Kerns, dem Veranstalter von 2022. Wäre Giswil erst im 2022 dran, müsste Kerns ins 2023. Dann würde aber den Kernser Organisatoren das Festareal wegen eines geplanten Neubaus einer Schule voraussichtlich nicht zur Verfügung stehen.

Mit der Verschiebung der Kantonalfeste nehmen die Innerschweizer landesweit eine Vorreiterrolle ein. In den anderen vier Teilverbänden wurden bis jetzt nur das Zürcher und das Bern-Jurassische Kantonalfest verschoben, allerdings auf einen späteren Zeitpunkt im Jahr. Peter Achermann sagt: «Ob unser Entscheid richtig ist, werden wir erst hinterher sehen. Aber irgendwann müssen Entscheide gefällt werden.» Der ISV und die Kantonalverbände haben schon Varianten im Hinterkopf, wie in diesem Jahr doch noch so etwas wie Kantonalfeste stattfinden könnten. Eine Möglichkeit wäre, Rangschwingfeste im Spätsommer oder Herbst in Kantonalfeste mit Kranzabgabe umzuwandeln.

Am Innerschweizer Verbandsfest soll festgehalten werden

ISV-Präsident Peter Achermann während des Festakts beim Isaf 2019 in Flüelen. Urs Hanhart

Nach den Kantonalfesten folgt gewöhnlich die Saison der Bergkranzfeste und der Teilverbandsfeste. Auf Innerschweizer Verbandsgebiet betrifft das die Feste auf Stoos, Rigi und Brünig, das Innerschweizer Schwing- und Älplerfest (ISAF) sowie den Innerschweizer Nachwuchsschwingertag (INST). Bezüglich dieser Feste sind noch keine Entscheide gefallen. Fest steht einzig, dass der Stoos-Schwinget nach Ibach verlegt wird, weil auf dem Stoos die Platzverhältnisse zu eng sind, um die nötigen Schutzmassnahmen angemessen umsetzen zu können. Laut Präsident Achermann trifft sich der ISV gegen Ende dieser Woche in digitaler Form mit den Veranstaltern der nächsten drei Innerschweizer Verbandsfeste (Ibach, Buochs, Dagmersellen). Klar ist, dass sich auch diese drei Organisationskomitees mit einer Verschiebung auseinandersetzen müssen. Achermann sagt aber: «Aktuell wollen wir am Innerschweizer Schwing- und Älplerfest in Ibach festhalten, wie auch an den Bergfesten.»

Bergkranzfeste und Teilverbandsfest 26. Juni 2021: Stoos-Schwinget – Verschoben nach Ibach SZ

27. Juni 2021: Innerschweizer Nachwuchsschwingertag (INST) in Zug

4. Juli 2021: Innerschweizer Schwing- und Älplerfest (ISAF) in Ibach SZ

11. Juli 2021: Rigi-Schwinget

25. Juli 2021: Brünig-Schwinget

Festgehalten wird nach wie vor auch an der Durchführung der Eidgenössischen Anlässe. Weil das Schwingfest anlässlich des 125-Jahr-Jubiläums des Eidgenössischen Schwingerverbands (ESV) im Vorjahr nicht stattfinden konnte, stehen 2021 zwei Anlässe mit Eidgenössischem Charakter auf der Agenda. Hinzu käme auch noch der Eidgenössische Nachwuchsschwingertag (29. August 2021 in Schwarzenburg).

Eidgenössische Anlässe 5. September 2021: Jubiläumsschwinget 125 Jahre ESV in Appenzell

25. September 2021: Kilchberger-Schwinget

Ein Bild, das 2021 absurd wirkt: Menschenmassen am «Eidgenössischen» in Zug, aufgenommen am 25. August 2019. Urs Flüeler/Keystone

Die Schwinger benötigen einen Monat Vorbereitung

Doch solange die Trainingssperre gilt, ist an Wettkämpfe ohnehin nicht zu denken. Unter Athleten und Betreuern ist man sich einig, dass eine längere Trainingsphase notwendig ist, ehe Wettkämpfe ausgetragen werden können. Ein Monat Vorlauf könnte genügen, sagt etwa Joel Wicki, der Erstgekrönte von 2019.

«Es ist aber schwierig abzuschätzen. Ich habe im Herbst 2020 zum letzten Mal ein Schwingtraining gehabt. Nach einer solchen Pause kann ich nicht wissen, wie der Körper auf eine Trainingseinheit reagiert.»

In den letzten Wochen war Wicki mit einem Dutzend anderer Schwinger im Spitzensport-WK in Magglingen. Er wolle aber nicht einfach übertrieben an Kraft und Kondition arbeiten, sondern «einen sauberen Aufbau» machen, sagt er. Doch wie soll ein solcher Aufbau aussehen, wenn niemand wissen kann, auf welches Ziel dieser Aufbau hinführen soll? Wicki mag nicht spekulieren. Er sagt: «Für den Schwingsport wäre es wichtig, wenn wir in diesem Jahr Feste hätten. Notfalls auch ohne Zuschauer.»

Schwingfeste ohne Zuschauer. Auch Peter Achermann hat sich bereits mit diesem Szenario arrangiert. Ein Szenario, das nichts Gemeinsames hat mit den Bildern aus dem hochsommerlichen Zug 2019. Es ist noch nicht zwei Jahre her, als vom 23. bis 25. August 2019 das «Eidgenössische» stattfand. Es war das letzte Kranzfest, das Peter Achermann gesehen hat.