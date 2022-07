Wicki und die starken Kameraden – so verlief das ISAF 2022

Matthias Aeschbacher im 2. Gang. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Ennetbürgen, 3. Juli 2022)

Matthias Aeschbacher hatte das gewohnt harte Los des Gästeschwingers in Ennetbürgen. Und so verwunderte es nicht, dass der Emmentaler mit einer gewissen Portion Fatalismus durchs Fest marschierte. Als er gefragt wurde, was er vor dem Duell im 3. Gang gegen Joel Wicki dachte, sagte er: «Es war ja klar, dass ich Wicki oder Schurtenberger bekomme.»

Nachdem er gegen Wicki zu einem Unentschieden kam, meinte er: «Ich wollte gewinnen. Ein Gestellter bringt mir ja nichts als Gast.» Und als man wissen wollte, ob er nach fünf Gängen mit der Schlussgang-Teilnahme liebäugelte, sagte er: «Nein. Ich schwinge einfach und schaue, was dabei herauskommt.» Seine Strategie führte ihn weit nach vorne in der Rangliste. Wäre Aeschbacher in Gang 5 die Maximalnote gelungen, wäre es zum Duell mit Reto Nötzli gekommen.

Doch so weit kam es nicht. Aeschbacher beendete das Fest aber auf Rang 2 hinter Joel Wicki. Von den Gästen haben nebst Aeschbacher nur der Nordostschweizer Martin Hersche und der zweite Berner Matthieu Burger den Kranz gewonnen. Nicht in die Kränze kamen überraschend die hochgehandelten Gäste Benjamin Gapany, Joel Strebel und Michael Bless.

Luzerner holen sich 17 Kränze

Auch mehrere arrivierte Innerschweizer verpassten den Kranzgewinn. Darunter Marcel Bieri, Mike Müllestein, Benji von Ah oder der letztjährige Isaf-Sieger Joel Ambühl. Verletzt aufgeben mussten die Routiniers Christian Schuler (Knie) und Andi Imhof (Fussgelenk). Wie gravierend die Blessuren sind, wird sich zeigen. Bei beiden war der Abbruch mehr als Vorsichtsmassnahme zu verstehen.

Mit 17 gewonnenen Kränzen waren die Luzerner die grossen Abräumer. Die Ob-/Nidwaldner holten 6, die Urner 4, die Zuger und Schwyzer je 3, die Berner 2 und die Nordostschweizer einen. Ihre ersten Teilverbandskränze gewannen Martin Felder, Marc Lustenberger, Michael Zurfluh, Lukas Bissig, Thomas Bucher, Toni Kurmann, Samuel Schwyzer, Andreas Elmiger, Nando Durrer, Reto Kaufmann und Roman Wandeler. (cza)