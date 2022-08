Esaf 2022: Joel Wicki – wie er zum jovialen König wurde

Schwingerkönig Vom forschen Jungen zum jovialen König: Der Innerschweizer Joel Wicki ist am Ziel seiner Träume angekommen Der Entlebucher Schwinger Joel Wicki beschert der Innerschweiz den zweiten Königstitel nach einer 36-jährigen Durststrecke. Es ist der vorläufige Höhepunkt einer Laufbahn, die mit grossen Tönen begonnen hatte. Claudio Zanini, Pratteln Jetzt kommentieren 28.08.2022, 20.15 Uhr

Grenzenloser Jubel bei Joel Wicki nach dem Schlussgang in Pratteln. Keystone

Er gewann den grössten Titel in seiner Karriere. Und dann tat Joel Wicki das, was er immer tut, wenn er nach Siegen vor Mikrofone stehen muss. Er dankte und gratulierte allen Andern. Er erwähnte die Schwingkameraden («Sie haben mich extrem motiviert»), die Fans («Ohne ihren Szenenapplaus hätte ich es nicht geschafft»), Schlussgang-Gegner Matthias Aeschbacher («ein riesengrosser Freund»), seinen Betreuer Daniel Hüsler («Er ist für mich fast wie ein Vater») und er dankte seinen Eltern Esthi und Herbert.

Esthi Wicki – sie heisst Esther, aber niemand nennt sie so – konnte nicht mehr hinsehen, als ihr Sohn im Schlussgang stand. Die TV-Kameras fanden Gefallen daran. Man sah, wie Esthi Wicki litt, wie sie die Hände vors Gesicht schlug, wie sie aufsprang. Joel Wicki musste sich die Königskrone schwer verdienen im Schlussgang. Sein Gegner Matthias Aeschbacher, der im 7. Gang im Vergleich zu Wicki Kräfte sparen konnte, startete Angriff um Angriff. Wicki schien angezählt. «Der Körper war leer. Aber der Kopf war noch da», sagte der Entlebucher hinterher.

Die Forsche Art des Teenagers

Sein Körper wurde in seiner Karriere früh als entscheidendes Manko identifiziert. Nicht weil er schmalbrüstig wäre, im Gegenteil. Wicki hatte schon als Kind solch kräftige Muskeln, dass seine Mutter nicht passende Hemden für ihn fand. Es war die Körperlänge, die nicht ideal schien. Für einen Schwinger ist Wicki etwas klein geraten, er misst verhältnismässig bescheidene 1,82 m. Adrian Walther zum Beispiel, sein Gegner im 1. Gang am Samstag, ist 18 Zentimeter grösser. Wicki zog gegen Walther einen Gestellten ein. Zufrieden war er selbstredend nicht damit. Er konnte auch nicht wissen, in welchen Lauf er geraten wird.

Ein Gestellter zum Start zwischen Wicki (hinten, dunkles Hemd) und Walther. Freshfocus

Wicki redete schon in jungen Jahren davon, er wolle eines Tages Schwingerkönig werden. Die grossen Töne kamen im Schwingsport, wo Demut als oberste Maxime gilt, nicht so gut an. Es gab Stimmen, die den Lebenstraum Wickis an diesen 1,82 m scheitern sahen. Gegen aussen vermittelte er aber immer den Eindruck, dass für ihn kein Gegner unbezwingbar sei. Schon vor seinem ersten Eidgenössischen 2013 in Burgdorf, als er gerade mal 16 Jahre alt war, glaubte er an seine Chance, gegen jeden anderen Schwinger bestehen zu können.

Jahrelang lebte Wicki von seinem unvergleichlichen Kurz. Sein Kurz, einer der Grundschwünge, war schon in jungen Jahren dermassen explosiv, dass der Boulevard auf die Idee kam, den Begriff «Atom-Kurz» zu kreieren. Sein Trainer Daniel Hüsler sagte einmal, Wicki sei wie ein Formel-1-Auto, dessen Motor man zwar noch etwas justieren müsse und er habe ein «gottgegebenes Talent».

Daniel Hüsler, Trainer von Joel Wicki, hier beim Schwarzee Schwinget 2022. Freshfocus

Wicki musste sich jedoch andauernd am Limit bewegen, um die Spitzenschwinger dieses Landes zu bodigen. Manchmal ging es auf, manchmal eben nicht. Beim Eidgenössischen in Zug 2019 verlor er gegen Christian Stucki den Schlussgang. Wicki trug fortan den Titel des Erstgekrönten. Einen Titel, den man wohl erst mit genügend zeitlichem Abstand zum Wettkampf schätzen kann. Die Innerschweizer hätten 2019 allzu gerne in Zug den zweiten Königstitel nach 1986 und dem Triumph des Zugers Harry Knüsel gefeiert. Doch die Durststrecke hielt an.

Da hat es noch nicht gereicht: Schwingerkönig 2019 wird Christian Stucki, Joel Wicki (hinten) ist geschlagen. Swiss-Image

Er profitiert von der Konstellation

Wicki ist nicht nur an dieser Niederlage gegen Stucki gewachsen. Aus dem einst stürmischen Jugendlichen, der Journalisten auch mal herunterputzte, wenn sie sich im falschen Moment meldeten, wurde ein jovialer Erwachsener. Wenn es mittlerweile im Ausgang wild wird und Betrunkene mit ihm schwingen wollen, geht er nach Hause. Am liebsten erholt er sich beim Jagen und Fischen. Als gelernter Baumaschinenmechaniker gründete er ein Bagger-Unternehmen und begann eine Zweitausbildung zum Landwirten. Wicki ist angekommen, nicht nur im Sägemehl.

Die Saison 2022 machte aus Joel Wicki aber keinen Topfavoriten auf den Königstitel in Pratteln. Er hatte immer wieder Mühe gegen die Besten der Szene. Er verlor gegen Samuel Giger am Baselstädtischen Schwingertag, er wurde von Matthias Aeschbacher in Ennetbürgen gestellt, er wurde von den Bernern gnadenlos aus dem Rennen genommen am prestigeträchtigen Schwarzsee-Schwinget. Der Druck war vor dem Eidgenössischen nicht bei Wicki. «Das haben wir sehr begrüsst», sagte sein Betreuer im Vorfeld.

Die Konstellation wusste Wicki auszunutzen. Er liess sich trotz dem Gestellten im ersten Gang nicht aus der Ruhe bringen. Mental war er der stärkste Mann auf Platz. Er arbeitete sich Gang für Gang an die Spitze. Mit Pirmin Reichmuth hatte er in den ersten fünf Gängen einen Teamkollegen an der Seite, in dessen Windschatten er sein Ding durchziehen konnte. Mit seinem Schlussgangsieg erlöste er schliesslich den stolzen Innerschweizer Schwingerverband, der so viele Schwinger hat, aber so wenig Könige.

Joel Wicki posiert mit dem Siegermuni Magnus. Keystone

Wicki lieferte die Antwort. An all jene, die in ihm nie einen Schwingerkönig sahen. Die Genugtuung hat er innerlich genossen. Zu hören waren von ihm nur bescheidene Worte. «Ich war froh, dass ich unfallfrei blieb», sagte er. Oder: «Ich ziehe vor Matthias Aeschbacher der Hut.» Er zieht den Hut vor dem Schlussgang-Verlierer. Und die Schwingerwelt verneigt sich vor Wicki.

