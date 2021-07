Schwingfeste ohne Zuschauer trotz Lockerungen des Bundes

Schwingen Trotz den Öffnungen des Bundes: Darum finden Schwingfeste ohne Zuschauer statt Das Innerschweizer Schwingfest findet am Sonntag ohne Zuschauer statt. Auch beim Rigi Schwingfest, dem Schwyzer Kantonalen oder dem Bergklassiker auf dem Brünig fehlt das Publikum. Doch eigentlich dürften die Veranstalter 1000 Besucherinnen und Besucher ohne Zertifikat reinlassen. Warum machen sie es nicht? Claudio Zanini 03.07.2021, 05.00 Uhr

Für das Innerschweizer Schwingfest (Isaf) werden gewöhnlich grosse Arenen errichtet. Bei der letzten Austragung 2019 sassen knapp 9000 Personen in der Urnersee-Arena in Flüelen. Das Isaf in Ibach, ursprünglich für 2020 geplant, hätte mit einer Stadion-Kapazität von 12500 Zuschauern noch grösser werden sollen. Am Sonntag werden nur 450 Personen auf der Sportanlage Wintersried in Ibach sein, 200 davon sind Schwinger, der Rest Betreuer, Kampfrichter, OK-Mitglieder, Helfer und Medienschaffende. Aber keine Fans. Und das, obwohl Geisterschwingfeste seit den letzten Öffnungen des Bundes vermieden werden könnten. Wenn das Publikum sitzt, dürfen seit dem 26. Juni 1000 Besucherinnen und Besucher bei Sportanlässen teilnehmen – und das ohne Zertifikat. Mit Zertifikat gibt es keine Beschränkungen.

Die einzigen Zuschauer sind derzeit die Schwinger selbst: So sah es am letzten Wochenende in Ibach beim Stoos-Schwinget aus. Urs Flüeler/Keystone

Der Schwyzer Mitte-Ständerat Othmar Reichmuth fungiert als OK-Präsident beim Isaf. Er sagt, die Öffnungen per 26. Juni seien für das Fest schlicht zu spät gekommen. «Bis zum 23. Juni war nicht einmal klar, ob wir 200 Schwinger zulassen dürfen.» Reichmuth und sein Team stellten Anfang Jahr einen Plan für ein redimensioniertes Fest mit 2500 Zuschauern auf die Beine. Doch die anhaltend hohen Fallzahlen machten das Vorhaben schnell unrealistisch. «Die Zuschauerfrage war irgendwann nicht mehr erstrangig. Wichtig ist uns, dass die Schwinger wieder Wettkämpfe austragen können», sagt Reichmuth.

«Wir wollen nicht Polizisten spielen»

Hätte man doch noch alle Hebel in Bewegung gesetzt und eine Tribüne für 1000 Zuschauer errichtet, wäre dies mit einem erheblichen Mehraufwand verbunden gewesen. Reichmuth sagt: «Mit einer Tribüne für 1000 Zuschauer hätten wir ein spezielles Schutzkonzept benötigt, wir hätten die Eingangskontrollen ausbauen müssen, es hätte Verpflegungsstände und WC-Anlagen gebraucht.» Kurz: Der Aufwand wäre unverhältnismässig gross gewesen.

Am gleichen Ort wie das Isaf findet eine Woche später das Rigi Schwingfest statt. Normalerweise sind 5000 Zuschauer dabei. Mit Zertifikat hätte man so viele Menschen reinlassen dürfen, doch das wollte man nicht, sagt Edith Schuler-Arnold, die Medienchefin des Bergfests.

«Die Einlasskontrolle würde dadurch sehr viel Aufwand mit sich bringen. Es bräuchte riesige Konzepte, die dann erst noch von Bund und Kanton bewilligt werden müssten. Und ausserdem wollen wir am Eingang nicht die Polizisten spielen.»

Ohne Zertifikat ein kleineres Fest zu machen, kam für die Veranstalter auch nicht in Frage. «Wen hätten wir denn einladen sollen? Ich glaube, wir hätten mehr Leute hässig als glücklich gemacht», sagt Schuler-Arnold. Weil das Rigi Schwingfest von der Grösse vergleichbar mit dem Stoos-Schwinget ist, operiert es mit dem gleichen Schutzkonzept. Isaf und Schwyzer Kantonales, das ebenfalls auf der Anlage Wintersried in Ibach ausgetragen wird, verfahren ihrerseits nach dem gleichen System. Auch das Kantonale wird in zwei Wochen ohne Zuschauer durchgeführt.

Den Zivilschutz-Einsatz bereits abgesagt

Nach den vier Festen in Ibach steht am 25. Juli der Brünig-Schwinget auf der Agenda. Auch beim Bergklassiker wird es in diesem Jahr keine Zuschauer haben, wie OK-Präsident Walter von Wyl bestätigt. Die Gründe sind ähnlich wie bei den anderen Veranstaltern. Den Mehraufwand, den die Kontrollen von Zertifikaten mit sich bringen, will man nicht auf sich nehmen. Und ohne Zertifikate müsste man auch hier Zuschauer aussortieren. Auf dem Brünig wäre das ein besonderer Drahtseilakt. Von den über 6000 Zuschauern haben viele seit Jahren die gleichen Plätze. Man würde also lauter Stammgäste rauswerfen. Doch es gibt noch einen anderen Grund nebst der Solidarität mit den Besuchern. Trotz Naturarena werden auf dem Brünig jeweils mehrere temporäre Tribünen für insgesamt 800 Personen errichtet. Normalerweise stellt der Zivilschutz diese Tribünen auf. «Den Zivilschutz-Einsatz haben wir aber bereits im Mai abgesagt, weil die damaligen Öffnungen noch zu wenig weitreichend waren, um das Fest durchzuführen», sagt von Wyl.

Das legendäre Brünig-Schwinget wird 2021 vor leeren Rängen stattfinden. Urs Flüeler/Keystone

Bezüglich der vier Kantonalfeste, die im August und September stattfinden, ist die Zuschauerfrage noch nicht überall definitiv geklärt. Ursprünglich wurden die Feste für dieses Jahr gestrichen, im Juni entschied man sich – angesichts der Lockerungen – doch noch für die Durchführungen. Allerdings plante man wegen der unsicheren Lage vorsichtig und legte den Fokus auf den sportlichen Bereich und nicht auf das Fest. So werden am Urner in Bürglen keine Zuschauer sein, am Zuger in Baar wohl nur ganz wenige geladene Personen. Das Ob-/Nidwaldner in Giswil plant mit 1000 Plätzen, allerdings nur für Sponsoren. «Irgendetwas müssen wir unseren Sponsoren zurückgeben», begründet Medienchef Roger Abplanalp. Das Luzerner Kantonale in Schachen soll – Stand heute – maximal 2500 Zuschauer haben.

Etwas weiter weg liegt der Saisonhöhepunkt, der Kilchberger Schwinget am 25. September. Wie die Veranstalter gestern mitteilten, wird die Zuschauerkapazität auf 6000 reduziert. Die Tickets gehen wie immer nicht in den öffentlichen Verkauf, sondern werden an die Schwingklubs verteilt.