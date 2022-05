Schwinger mit Doktortitel: Torsten Betschart wird TV-Kommentator

Schwyzer Kantonales Schwinger, Doktor, Musiker, Kommentator: Torsten Betschart vereint besonders viele Welten in sich Der Schwyzer Torsten Betschart (37) hat eine Karriere als Schwinger und eine akademische Laufbahn hinter sich. In dieser Saison kommentiert er Schwingfeste. Auch am Sonntag beim Schwyzer Kantonalen in Muotathal. Claudio Zanini Jetzt kommentieren 14.05.2022, 05.00 Uhr

Torsten Betschart vor der Uni Luzern, wo er ein Philosophie-Studium begonnen hat. Dominik Wunderli (Luzern, 11. Mai 2022)

Torsten Betschart war ein erfolgreicher Schwinger. Seine Blütezeit erlebte er zwischen 2011 und 2013. Beim Unspunnenfest 2011 belegte er Rang 4b. Die Platzierung ist angesichts des hochkarätigen Teilnehmerfelds kaum hoch genug einzuschätzen. Zwei Jahre später gewann er in Burgdorf seinen ersten und einzigen Eidgenössischen Kranz. «Das war der formale Höhepunkt meiner Karriere», sagt er.

Betschart stammt aus Rothenthurm. Es dürfte wenige Gemeinden geben, die ein ähnlich inniges Verhältnis zum Schwingsport pflegen. Er gehört dem legendären Mythenverband an, früher als Aktiver, heute im Vorstand. Betschart erfüllt viele Klischees eines Schwingers aus dem Kanton Schwyz. Er spielt auch in zwei verschiedenen Ländlermusik-Formationen.

Unspunnen 2011: Torsten Betschart (links) stellt mit Matthias Sempach, der zwei Jahre später Schwingerkönig werden sollte. Philipp Schmidli (Interlaken, 4. September 2011)

Gleichwohl ist er ein Beispiel dafür, wie vereinfachend Klischees sind, wie sie uns in die Irre leiten. Betschart hat an der ETH Maschineningenieur studiert, er besitzt seit 2015 einen Doktortitel. Er arbeitet als Sicherheitsingenieur am Kernkraftwerk in Beznau, Teilzeit. Denn er ist Vater einer kleinen Tochter und übernimmt Betreuungsarbeit.

Nach seiner ersten akademischen Karriere landete er nun wieder an der Uni. In Luzern studiert er Philosophie im vierten Semester. Er sagt:

«Ich möchte dieser Leidenschaft, der Philosophie, eine ernsthafte Chance geben.»

Die Vielschichtigkeit von Torsten Betschart ist unergründlich. Irgendwann während des Gesprächs, als es um seine musikalische Seite geht, sagt er: «Ich habe mir einen Flügel gegönnt.» Es stellt sich schliesslich heraus, dass er ein Repertoire von klassischen Stücken pflegt.

Am vergangenen Sonntag hatte Torsten Betschart etwas Neues angefangen. Beim Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest war er erstmals als TV-Experte vor Ort. Betschart arbeitete im Team von Radio Central mit. Zusammen mit Ex-Schwinger Gregor Rohrer kommentierte er den Livestream, unterstützt wurden die beiden von Laura Schelbert. «Ich habe mich sehr wohl gefühlt», sagt er.

«Meine grösste Schwäche ist sicherlich, dass ich gewisse Kranzer der letzten fünf Jahre tatsächlich nicht kenne.»

Am Sonntag, beim Schwyzer Kantonalen in Muotathal, wird er wieder kommentieren.

Das Team von Radio und TV Central (von links): Alfons Spirig, Daniel von Euw, Laura Schelbert, Torsten Betschart und Gregor Rohrer. Bild: PD

Eine Hintertür hat er sich offen gelassen

Seine schwingerische Laufbahn hat Betschart nie definitiv für beendet erklärt. «Das macht man so als Rothenthurmer im Mythenverband», sagt er und schmunzelt. «Man tritt nicht zurück, man schwingt einfach nicht mehr.» Die körperlichen Beschwerden wurden irgendwann zu gross. Schon in der Eidgenössischen Saison 2013 traten sie auf. Er habe die Saison einfach «durchgewürgt», sagt er. Er hatte eine chronische Entzündung der Patellasehne, später kamen Schulterprobleme dazu.

2014 und 2015 schrieb er an seiner Dissertation. Das Schwingen rückte zwangsweise in den Hintergrund. Eine Rückkehr wollte er aber nie komplett ausschliessen. Betschart sagt:

«Ich hatte immer den Gedanken im Hinterkopf, vielleicht für ein zwei Feste zurückzukehren.»

Doch jetzt mit 37 Jahren sei das wohl sehr «illusorisch», schiebt er nach.

2013 gewann er den Eidgenössischen Kranz - schon damals beschäftigten ihn körperliche Probleme. Philipp Schmidli / Neue Luzerner Zeitung

Betschart hat in international zusammengesetzten Forschungsgruppen gearbeitet. Der Schwingsport ist dort nicht zuhause. Immer wieder haben ihn Ausländerinnen und Ausländer nach dem Schwingen gefragt. Wenn er sich selbst erklären hörte, kam ihm das Schwingen merkwürdig vor.

«Es ist nicht einfach, beispielsweise einem Finnen zu erläutern, warum zwei traditionell gekleidete Männer in Zwilchhosen in einem Sägemehlring um eine Kuh ringen.»

Und umgekehrt ist es genauso schwierig, den Urchigen die akademische Welt zu veranschaulichen. Jedoch sei er in beiden Feldern auf ehrliches Interesse und aufrichtige Neugier gestossen, sagt er.

Er kommt aus einfachen Verhältnissen

Ursprünglich wollte Betschart Philosophie statt Maschineningenieur studieren. Doch man sagte ihm, er solle etwas Richtiges machen. Seine Laufbahn war nicht vorgespurt. Er hatte weder akademische noch besonders sportliche Eltern. Sein Vater war Lastwagenchauffeur und Fahrlehrer, seine Mutter Hausfrau. Doch die Familie Betschart hatte Bücher der grossen Literaten und Philosophen im Haushalt. Friedrich Nietzsche las Betschart bereits als Jugendlicher, freiwillig.

In Rothenthurm wohnt er seit längerem nicht mehr. Mit seiner Familie lebt er in Obwalden, als Wochenaufenthalter im Aargau. Wie viel Rothenthurm noch in ihm stecke, sei schwierig zu beantworten. «Immer, wenn ich in den Talkessel fahre, realisiere ich, dass ich dort menschlich verwurzelt bin. Auch wenn ich politisch nicht in ein konservatives Lager gehöre», sagt er. Zwischen den verschiedenen Welten scheint er sich spielend zu bewegen.

