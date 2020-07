Der SC Kriens kann das Zünglein an der Barrage-Waage spielen Der SC Kriens will in den verbleibenden vier Spielen noch den einen oder anderen Punkt mehr zu holen. Vielleicht schon am Dienstagabend bei Stade Lausanne-Ouchy (18.15). 21.07.2020, 05.00 Uhr

(tbu) Noch vier Spiele, dann ist die Saison 2019/20 für den SC Kriens zu Ende: Heute auswärts gegen Stade Lausanne-Ouchy (SLO); am Freitag (18.15) daheim gegen die Grasshoppers; nächste Woche noch gegen Winterthur (a) und Vaduz (h).

Vor einem Monat trennten sich Kriens und Ouchy auf dem Kleinfeld 2:2.



Boris Bürgisser (Kriens, 24. Juni 2020)

Es ist eine Saison, auf die alle Verantwortlichen des SCK auf und neben dem Rasen stolz sein dürfen: Letztes Jahr noch knapp den anvisierten Ligaerhalt geschafft hat die Mannschaft von Trainer Bruno Berner dieses Jahr hinter Lausanne (20) und GC (16) gemeinsam mit Vaduz am drittmeisten Siege (15) verbucht. Nun gilt es, noch den einen oder anderen Zähler mehr zu holen, um die Platzierung auf Rang 4 im SCK-Geschichtsbuch zu notieren.

Schon die 5. Partie gegen Ouchy in dieser Saison

Zum Beispiel heute (20.30) in Nyon gegen SLO. Nach der Rückkehr von Daniel Follonier, Burim Kukeli und Albin Sadrijaj zuletzt gegen Schaffhausen (0:0) hat das SCK-Team wieder an Substanz gewonnen. Coach Berner hat Kukeli nach längerem Trainerkurs-Aufenthalt in Albanien und Sadrijaj nach einer Blinddarmoperation sofort wieder und ohne Rhythmusangewöhnung spielen lassen. «Wir befinden uns in einer Ausnahmesituation», sagt Berner und spricht die Personalnot der vergangenen Wochen an, «also braucht es auch Ausnahmeentscheidungen.»

Kriens spielt schon zum fünften Mal in dieser Saison gegen Ouchy: Im Cup setzte es nach einer 2:0-Führung eine 2:3-Niederlage ab. In der Meisterschaft gewann der SCK 3:0, verlor 1:2 und spielte 2:2. Berner: «Wir wollen etwas mitnehmen aus der Westschweiz. Danach können wir noch im Zweikampf zwischen GC und Vaduz das Zünglein an der Barrage-Waage spielen.»