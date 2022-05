Swiss Sailing Super League gastiert in Luzern

Segeln Segelspektakel in der Luzerner Bucht kann hautnah verfolgt werden Die besten Klubmannschaften der Schweiz gastieren am Wochenende in Luzern. Den Zuschauerinnen und Zuschauern wird einiges geboten. Walter Rudin 26.05.2022, 20.40 Uhr

Bald wieder A-klassig? Die beiden Luzerner Segelklubs im direkten Duell. Bild: Felix Kling (Neuchâtel, 4. Oktober 2020)

Die Super League im Fussball kennen alle in der Schweiz. Nur wenige wissen aber, dass es auch im Segelsport einen Wettbewerb der besten Klubmannschaften gibt. In drei Ligen kämpfen je zwölf Klubs in mehreren Spielrunden um Titel, über Auf- oder Abstieg. In kurzen Rennen messen sich an den Events immer sechs Mannschaften auf identischen Booten. Der Yachtklub Luzern organisiert dieses Wochenende den ersten Akt der neuen Saison in der höchsten Spielklasse, der Swiss Sailing Super League. Die besten Teams werden von Freitag bis Sonntag in der Luzerner Bucht nach den beiden Covid-Jahren wieder ohne Einschränkungen gegeneinander antreten können.

Dabei soll auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer etwas geboten werden. Die Wettkämpfe können vom Gelände des Yachtklubs direkt neben dem Lido beobachtet werden. Zudem ist am Samstag von 13.30 bis 16.30 Uhr ein Shuttle im Einsatz, der Besucher direkt vom Klubsteg zu einem Zuschauerboot beim Regattafeld bringt. Von dort können die Wettfahrten aus nächster Nähe miterlebt werden.

Die Regatta kann aber auch zu Hause mitverfolgt werden. Wacker TV aus Thun sendet am Samstag von 9 bis 18 Uhr und am Sonntag von 9 bis 16 Uhr live aus Luzern (swiss-sailing-league.ch/live_luzern). Interessierte können so den Segelsport in allen Facetten mit Drohnenaufnahmen, Rennanalysen und Interviews kennen lernen. Jederzeit kann man sich auch über den Verlauf der Rennen und die Resultate orientieren (Links auf der Website der Swiss Sailing League).

Nachdem das Team des Yachtklubs Luzern letztes Jahr in die Challenge League abstieg, wird einzig der Segelklub Cham die Zentralschweiz vertreten. Die Chance, dass ein Luzerner Team bald wieder A-klassig wird, scheint aber intakt. Der Segelklub Tribschenhorn konnte am letzten Wochenende in Zürich den ersten Akt der Challenge League für sich entscheiden. Und auch die Crew des Yachtklubs liebäugelt mit dem Wiederaufstieg.