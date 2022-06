Nottwiler Seilziehfest: Kraft und Zusammenarbeit

Seilziehen «Seil auf!» «Spannen!» «Bereit!» «Pull!»: Dann ziehen sie alle am selben Strang Seilziehen erfordert nicht nur Kraft, sondern auch Teamwork und taktisches Geschick. Ein Besuch am Turnier in Nottwil. Peter Birrer Jetzt kommentieren 27.06.2022, 17.01 Uhr

Der Schweiss rinnt, die strengen Blicke verraten Entschlossenheit. Die acht Teammitglieder stacheln sich gegenseitig an, dann nehmen sie ihre Position ein und warten auf die Kommandos des Schiedsrichters. «Seil auf!», ruft er und lässt umgehend den nächsten Befehl folgen: «Spannen!» Die linken Schuhe werden kräftig in den Boden gerammt, die Anspannung steigt. «Bereit!» Und schliesslich: «Pull!»

Wie auf Knopfdruck kippen die zwei Equipen in Schräglage. Gefragt ist maximaler Krafteinsatz. Die einen beissen auf die Zähne und kneifen die Augen zusammen, andere krächzen unüberhörbar. Wer es schafft, den Gegner vier Meter auf seine Seite zu ziehen, ist der Gewinner. Ein Duell besteht aus zwei oder drei Zügen, ein Zug kann nur ein paar wenige Sekunden dauern – oder aber sich über Minuten erstrecken. Ein wichtiger Faktor ist der Coach. Er motiviert nicht nur, sondern beobachtet auch, was sich auf der anderen Seite tut. Manchmal warnt er: «Achtung Schranz!» Das heisst: Der Gegner plant einen Angriff, also gilt es, besonders wachsam zu sein. Seilziehen erfordert auch taktische Geschicklichkeit.

Oldtimer-Traktoren als zusätzliche Attraktion

An diesem Samstag ist Nottwil Schauplatz eines solchen Seilziehturniers, das im Rahmen der nationalen Meisterschaft ausgetragen wird. Für den U23-Bewerb (450 kg) haben sich sechs Klubs eingeschrieben, für die Mixed-Kategorie (580 kg) sieben, und sechs kämpfen um den Sieg bei den Männern (640 kg). Die Kilo-Angaben bedeuten: Ein Achterteam darf dieses Gesamtgewicht nicht überschreiten.

Eine der treibenden Kräfte hinter dem Anlass ist Roland Troxler, seit Jahren ein aktiver Seilzieher und nun in Nottwil – neben seinen Einsätzen für den Gastgeber bei den Männern – der OK-Präsident. Dem 38-Jährigen ist es ein Anliegen, die Randsportart mehr Leuten zugänglich zu machen. Um mehr Zuschauerinnen und Zuschauer anzulocken, bemühen sich die Veranstalter um ein attraktives Rahmenprogramm. Wie vor drei Jahren schon haben sie ein Oldtimer-Traktorentreffen organisiert. «Seilziehen und Traktoren, das passt irgendwie zusammen», sagt Troxler und spricht von rund 160 Gefährten, die auf dem Gelände zu bestaunen waren.

«Wer sich für die Oldtimer interessiert, nutzt vielleicht die Gelegenheit, um auch bei uns vorbeizuschauen und sich ein Bild von unserem Sport zu machen.»

Von einem Sport, der ausschliesslich von Klubs aus der Deutschweiz betrieben wird.

Die aktiven Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen anderthalb Stunden vor dem ersten Zug auf die Waage. Zwischen den Wettkämpfen ziehen sich die Teams in ihre offenen Zelte zurück, die sie selber mitgebracht haben. Und wenn es ernst gilt, ist neben Kraft vor allem eines gefragt: Teamwork. «Wenn nur ein Mitglied nicht mitmacht, fällt das sofort ins Gewicht», sagt Troxler. Am gleichen, vier Zentimeter dicken Strang ziehen – nirgends scheint das treffender zu sein als hier. Das Problem ist bloss: Acht Gegner ziehen ebenfalls daran, aber in die andere Richtung.

Yvonne Buob ist eine der Frauen, die mit Leidenschaft bei der Sache ist. Wie alle anderen trägt auch sie schweres Schuhwerk. Es sind Schlittschuhe, die speziell präpariert worden sind – die Kufen sind selbstredend abmontiert worden, der Absatz ist dafür mit einer dicken Metallplatte versehen. Ein Profil ist nicht erlaubt. Buob, 30-jährig und kaufmännische Angestellte, amtiert seit November 2020 als Präsidentin des Seilziehclubs Nottwil. Ihr intensives Engagement ist kein Zufall. Die Begeisterung für den nicht alltäglichen Sport hat sie von ihrem Vater Sepp, der seit Jahrzehnten coacht. Und überhaupt: Seilziehen ist so etwas wie eine Familienangelegenheit. Yvonnes Bruder Martin ist Teil des Mixed-Teams, Cousine Barbara ebenfalls, fünf nahe Verwandte wirken im Klub, der 50 Mitglieder zählt, passiv mit.

Yvonne Buob (vorne) zieht mit ihrem Nottwiler Mixed-Team. Bild: Matthias Jurt (Nottwil, 25. Juni 2022)

Die Spuren an den Händen sind halb so wild

Zweimal pro Woche treffen sich die Nottwiler Seilzieherinnen und Seilzieher zum Training. Ausdauer ist ein Bestandteil der Einheiten, natürlich auch Kraft, um mit dem vier Zentimeter dicken Seil Erfolg zu haben. Der sportliche Ehrgeiz ist ein Antrieb, aber nicht nur. «Ebenso wichtig ist für uns alle die Geselligkeit», sagt Yvonne Buob, «wir sind alle miteinander befreundet und sehen uns nicht nur an Turnieren oder in den Trainings. Wir unternehmen auch sonst viel gemeinsam.»

Die Spuren des Wettkampfs sind unübersehbar. Als für sie am Samstag das Turnier vorbei ist, zeigt Buob ihre Hände. Schwielen haben sich gebildet, aber so schmerzhaft das Seilziehen zwischendurch ist, so wenig lässt sie sich davon abhalten. Sie sagt:

«Alles halb so wild.»

Spuren wie diese gehören dazu.

Mit dem Mixed-Team reicht es ihr zu Platz 4, Roland Troxler kommt mit den Nottwilern nicht über den 6. Platz hinaus. In der «Königskategorie» setzen sich die Männer von Stans-Oberdorf durch, die in der Jahreswertung führen. Die Präsidentin des Seilziehclubs Nottwil und der OK-Präsident des Turniers nehmen das sportlich. Spätestens ab 20 Uhr geniessen sie mit anderen Seilzieherinnen und Seilziehern den Abend im Festzelt an der «Champions Party». Ein paar Stunden später, am Sonntag um 9 Uhr, gehören sie zur Gruppe, die aufräumt. Hinter ihnen liegt ein gelungener Turniersamstag – und darum dürfen sich Buob und Troxler auch ein bisschen wie Sieger fühlen.

Seilziehturnier ins Nottwil. Männer 640 kg. Final: Stans-Oberdorf – Engelberg 3:0. – Kleiner Final: Luthern – Ebersecken 0:3. – Halbfinals: Stans-Oberdorf – Luthern 3:0. Engelberg – Ebersecken 3:0. – Mixed 580 kg. Final: Stans-Oberdorf – Sins I 3:0. – Kleiner Final: Sins II – Nottwil 3:0. – Halbfinals: Stans – Sins II 3:0. Sins I – Nottwil 3:0. – U23 450 kg: Sins – Ebersecken 3:0. – Kleiner Final: Stans-Oberdorf – Mosnang 2:1. – Halbfinals: Sins – Stans-Oberdorf 3:0. Mosnang – Ebersecken 1:2.

