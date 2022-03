Interview FCL-Torhüter Marius Müller glaubt an den Sieg über GC und betont: «Jetzt weht hier ein anderer Wind» Vor dem wegweisenden Heimspiel vom Sonntag (16.30 Uhr) gegen GC spricht FCL-Goalie Marius Müller über den Weg aus der Krise, die Winter-Neuverpflichtungen und seinen Umgang mit gegnerischen Fans hinter seinem Tor. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 12.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Sprüche sollte man auch in schwierigen Zeiten machen», sagt FCL-Keeper Marius Müller. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 30. Januar 2022)

Marius Müller, 28, hatte mit seinen Paraden grossen Anteil, dass der FC Luzern in Bern gegen YB ein 2:2-Remis errang. Mit breiter Brust steigt der FCL somit am Sonntag ins Verfolgerduell gegen GC.

Die positiven Resultate sind zurück. Macht es wieder Spass, Fussball zu spielen?

Marius Müller: Klar, aber es ist natürlich wichtig, immer Spass zu haben. Wenn du irgendwann die Freude am Fussballspielen verlierst – gerade in schwierigen Zeiten – dann ist’s halt schwer. Wenn du wieder ein-, zweimal siegst und auch in Bern ein 2:2 holst, ist das selbstverständlich für den alltäglichen Umgang und die Freude wichtig.

Die Freude am Kicken haben Sie also nie verloren?

Nein, das ist ganz wesentlich. Das eine ist der Spass am Fussball und am Bälle fangen, den brauchst du jeden Tag. Das ist das Benzin, der Antrieb. Das andere ist die momentane Situation, das musst du separieren. Aber klar: es lebt sich deutlich einfacher, wenn du nicht jede Woche einen Koffer vollkriegst.

Tut es gut, wenn Sie die Mitspieler nicht nur immer anschreien müssen, sondern auch mal einen lustigen Spruch machen können?

Die Sprüche sollte man auch in schwierigen Zeiten machen, habe ich gelernt. Aber vielleicht den einen oder anderen weniger.

Druck bleibt ein treuer Begleiter des FCL, der auf Platz 9 steht und via Barrage immer noch absteigen könnte.

Die Drucksituation hast du immer, auch wenn du oben mitspielst. Die hast du in jeder Position der Tabelle. Aber wir befinden uns in einer Phase, in der ich stolz bin, dass wir Platz 10 schon ein schönes Stück distanzieren konnten. Das war unser erstes Ziel, und wird auch weiter unser primäres Ziel bleiben. Mit einem Sieg gegen GC am Sonntag kämen wir auf Schlagdistanz (fünf Punkte) zum rettenden Platz 8.

Sie glauben, dass das Team GC bezwingen kann?

Natürlich! In Bern hat man gesehen, wie wir nach einem frühen 0:2 zurückkommen und einen Punkt holen. Die Mannschaft kann sich wehren.

Mit knapp 30 Punkten in die Barrage zu kommen, weil das Schlusslicht klar abgeschlagen ist, das wäre wohl nicht in Ihrem Sinn?

Sollte es am Ende passieren, dann werde ich es genauso annehmen wie alles andere auch. Aufgrund unserer miserablen Hinrunde bin ich froh, dass wir Platz 10 wegschieben können. Direkt runterzugehen wäre für mich inakzeptabel, dafür haben wir zu viel Qualität. Die Teams vor uns wollen auch siegen, wir geben alles, um da dran zu bleiben. Schaffen wir nach dieser Vorrunde einen Schlussplatz vor Rang 9, unterschreibe ich sofort.

Lausanne ist für die Böller-Attacke gegen Sie mit einer Busse von 10'000 Franken bestraft worden. Ist die Strafe zu mild ausgefallen?

Das ist mir ziemlich egal, weil ich mein linkes Ohr wieder zurück habe. Die drei Punkte haben wir dort auch mitgenommen. Das ist für mich unter dem Strich das Wichtigste.

Für Goalies muss es schlimm sein, was in ihrem Rücken auf den Rängen abgeht.

Dass hinter einem was gezündet wird, ist ja nichts Neues. Dass Sachen neben dir und in dieser Häufigkeit explodieren, war komisch. Doch es ist gut ausgegangen, ich hatte Glück im Unglück.

Sind Verbalattacken der gegnerischen Fans, die den Torhüter mit heftigen Schimpftiraden eindecken, für Sie eher ein Ansporn?

Ich glaube, viele wissen das nicht. Ich finde das nicht schlimm, mir macht es Spass. Wenn, wie nach dem 2:2-Ausgleich bei YB, dann hinter dir alle am Pfeifen sind, warte ich schon mal eine Sekunde länger mit dem Abschlag. (schmunzelt)

Was halten Sie vom torgefährlichen neuen Rechtsverteidiger Mohamed Dräger?

Ich sag mal so: Besser hätte es nicht starten können. Ich kenne «Mo» aus seinen Freiburger Zeiten, als wir gegeneinander gespielt hatten. Es ist eine Win-Win-Situation für alle. Kompliment an die sportliche Leitung.

Zu den sieben FCL-Toren der Rückrunde hat Dräger zwei beigesteuert, Abubakar drei, Kvasina eines – alles Neuzugänge. Als einziger Bisheriger traf Burch. Eine Bilanz, die für die Neuen spricht.

Wir brauchten neue Impulse an allen Ecken und Enden. Freut mich für die Verantwortlichen und die neuen Spieler, hat es geklappt. Es zeigt, dass seit 3. Januar hier ein anderer Wind weht.

Ihre Vertragsverlängerung bis 2025 war auch ein Signal.

In der schwierigen Zeit wollte ich zusätzlich markieren: Hier passiert was! Ich dankte damit fürs Vertrauen des Klubs und der Fans.

Die Startaufstellung. Grafik: Luzerner Zeitung

FCL-Coach Frick denkt nicht über die Barrage nach Mario Frick ist überzeugt, dass seine Luzerner Mannschaft mit dem Druck am Sonntag im Heimspiel gegen die Grasshoppers umgehen kann. «Die grösste Drucksituation liegt hinter uns. Das war, als wir auf dem letzten Tabellenplatz standen.» Dort befindet sich seit der 21. Runde Mitte Februar der FC Lausanne-Sport. Die Waadtländer bringen seit total neun Spieltagen kein Bein vor das andere: Alle Ligapartien gingen in dieser Phase verloren und im Schweizer Cup war Endstation gegen Yverdon-Sport aus der Challenge League. Trotz sieben Punkten Vorsprung auf Lausanne, schauen die Luzerner elf Saisonspiele vor Schluss immer noch in den Rückspiegel zu den Westschweizern. Die empfangen am Sonntag den Noch-Meister YB. Die Berner treten erstmals unter dem neuen Interimstrainer Matteo Vanetta an, der für den freigestellten David Wagner übernommen hat. Der 43-jährige Tessiner will nach mehreren Jahren als Assistenzcoach von Hütter, Seoane und Wagner seine Chance packen. FCL-Coach Frick rechnet mit einem erfolgreichen Berner Start unter Vanetta: «Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gross, dass YB Lausanne besiegt.» Mit einem Vollerfolg wäre der FCL auf Tuchfühlung Dahinter verbirgt sich ein Kalkül: «Darum haben wir wohl die grosse Chance, mit einem Sieg über GC den Widersacher Lausanne auf zehn Punkte zurückzubinden. Eine enorme Motivation ist auch, dass wir mit einem Heimsieg zu GC in Schlagdistanz von fünf Punkten Rückstand kommen können», so Frick. Auf Tuchfühlung mit den achtplatzierten «Hoppers» zu gehen, hatte Frick bereits nach dem Moral gebenden 2:2-Unentschieden im Wankdorf gegen YB als erklärtes Ziel benannt. GC mit schwierigen Partien vor nächstem FCL-Match Der 47-jährige Liechtensteiner bezeichnet nicht nur seine Ziele klar, er teilt auch mit, was er und seine Leute nicht machen: «Wir denken nicht über die Barrage nach.» Frick sagt gleich warum: «Falls wir am Sonntag gegen GC gewinnen, ist es absolut möglich, dass wir die Saison auf eine andere Weise abschliessen.» Und bevor GC am 9. April erneut auf den FCL trifft, müssen die Zürcher gegen Basel und im Derby gegen den FCZ antreten. Ein hartes Programm.

Luzerns Cheftrainer Mario Frick sieht im GC-Spiel eine grosse Chance für seine Mannschaft. Bild: Anthony Anex/Keystone (Bern, 5. März 2022)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen