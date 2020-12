Eishockey Sieg in extremis: Sven Senteler schnürt einen Doppelpack und lässt den EV Zug in der Verlängerung jubeln Ein personell dezimiertes Ambri kämpft aufopferungsvoll und bietet den Zugern lange die Stirn, verliert aber mit 2:3 nach Verlängerung. Philipp Zurfluh aus Ambri 18.12.2020, 23.34 Uhr

Jubel nach dem Tor von Sven Senteler (Nummer 88) in der Overtime. Bild: Michela Locatelli/Freshfocus (Ambri, 18. Dezember 2020)

Wie viel ist Ambri-Piotta ohne Topskorer Julius Nättinen wert? Oder anders gefragt: Wer schiesst die Tore, wenn er den Leventiner nicht zur Verfügung steht? Denn der 23-jährige Finne schiesst Tore am Laufmeter, schon 14 Stück an der Zahl. Ein Drittel aller Ambri-Tore hat er erzielt. Weil der Stürmer aber derzeit mit der Nationalmannschaft unterwegs ist, muss Ambri auf seine Dienste verzichten. Seine Tore wurden bereits bei der 1:7-Klatsche gegen den EHC Biel schmerzlich vermisst. Ebenso fehlte Captain und Offensivverteidiger Michael Fora, der gesperrt war.

Doch bei Ambri ist man sich gewohnt, Rückschläge zu verkraften, zu leiden. Die Tessiner stehen immer wieder auf, gehen an ihre Grenzen. Die Fähigkeit sich aufzuopfern, war auch gestern gegen den EV Zug vonnöten. Und sie taten dies auf beeindruckende Art und Weise, sie gaben keinen Zentimeter preis und wurden dafür beinahe belohnt.

Der Tank war fast leer

Einen Strich durch die Rechnung machte ihnen Zugs Center Sven Senteler 31 Sekunden vor Schluss. Er lenkte einen Schuss von Grégory Hofmann erfolgreich ins Tor ab. In der Verlängerung konnte er allein auf Ambri-Goalie Damiano Ciacco losziehen und versenkte den Puck eiskalt. «Es war ein mühsames Spiel. Wir hatten uns auf einen harten Kampf eingestellt, Ambri machte uns das Leben schwer», so das Fazit von Senteler. Trainer Dan Tangnes meinte: «Drei Partien in vier Tagen haben viel Kraft gekostet. Im Tank war nicht mehr viel Benzin übrig. Das hat man in unserem Spiel gesehen. Die Mannschaft verdient sich ein Kompliment, dass sie bis zum Schluss an sich geglaubt hat.»

Die Valascia ist für den EVZ ein hartes Pflaster. Bei den letzten sieben Duellen der beiden Mannschaften entschied nur ein Tor Unterschied über Sieg oder Niederlage.

Alatalos Ausgleich nach Videostudium aberkannt

Der EVZ-Trainer musste seine Sturmlinien umstellen, weil der Kanadier Ryan McLeod gestern sprichwörtlich den Abflug gemacht hatte. Er kehrte nach Kanada zu den Edmonton Oilers zurück. So durfte zum ersten Mal der bislang glücklose Erik Thorell in der ersten Linie an der Seite von Jan Kovar und Lino Martschini stürmen. Doch der Schwede war gestern unsichtbar, ein weiteres Mal. Aufgefallen war er lediglich durch eine Zwei-Minuten-Strafe.

Zug startete furios in die Partie und gab gleich den Tarif durch. Ein Schuss von Captain Raphael Diaz liess Ambri-Goalie Damiano Ciaccio nach vorne abprallen. Den Nachschuss verwertete Diaz (11.) gleich selber. Doch die Zuger Herrlichkeit dauerte wenige Minuten. Unerklärlich, warum Zug plötzlich völlig den Faden verlor und sich von den Tessinern den Schneid abkaufen liess. Das Heimteam markierte im Powerplay den Ausgleich. Zugs Offensivdrang in der Anfangsphase war verschwunden. Ambri nutzte diese Schwächephase aus und ging 37 Sekunden vor Ende des Startdrittels durch Isacco Dotti in Front.

Mit viel Wut im Bauch starteten die Zuger ins zweite Drittel und drückten auf den Ausgleich. Alatalo, vor allem erfolgreich als Vorlagengeber, tanzte Ambris Verteidigung aus und netzte ein. Doch der EV Zug hatte die Rechnung ohne Trainer Luca Cereda gemacht, der die Coaches Challenge nahm. Die Konsultation des Videostudiums ergab ein klares Offside.

Den Zugern fehlte es in der Offensive an Ideen. Optisch waren sie überlegen, doch Top-Chancen hatten eher Seltenheitswert. Ambri stemmte sich mit allem was sie hatten gegen die Niederlage. Erst gegen Spielende drehten die Zentralschweizer nochmals auf – und konnte dank Sentelers Doppelpack zwei Punkte aus der Valascia entführen.

Ambri-Piotta – Zug 2:3 (2:1, 0:0, 0:1, 0:1) n.V.

1 Zuschauer. – SR Tscherrig/Nikolic (AUT), Obwegeser/Burgy.

Tore: 11. Diaz 0:1. 14. Fohrler (Zwerger, Ngoy/Powerplaytor) 1:1. 20. (19:23) Isacco Dotti (Grassi) 2:1. 60. (59:29) Senteler (Hofmann, Diaz) 2:2 (ohne Torhüter). 65. (64:14) Senteler (Martschini) 2:3.



Strafen: je 4-mal 2 Minuten.



Ambri-Piotta: Ciaccio; Ngoy, Isacco Dotti; Fohrler, Fischer; Hächler, Pinana; Pastori; Zwerger, Novotny, Müller; Rohrbach, Flynn, Horansky; Trisconi, Kostner, Grassi; Dal Pian, Goi, Kneubuehler; Neuenschwander.



Zug: Hollenstein; Diaz, Geisser; Cadonau, Alatalo; Schlumpf, Stadler; Wüthrich; Martschini, Kovar, Thorell; Simion, Senteler, Hofmann; Klingberg, Albrecht, Zehnder; Thürkauf, Leuenberger, Bachofner; Langenegger.



Bemerkungen: Ambri-Piotta ohne Bianchi, Conz, D’Agostini, Zaccheo Dotti, Incir (alle verletzt) und Fora (gesperrt). Zug von 57:15 bis 59:29 ohne Torhüter.