Spitzenfussball, so nah und zugänglich: Der Serie-A-Reiseführer

Service Spitzenfussball ganz in der Nähe, und man kommt sogar an Tickets: Der Serie-A-Reiseführer vor dem Saisonstart Einfacher bekommt man von der Schweiz aus nirgends europäischen Spitzenfussball zu sehen als in der italienischen Serie A. Innerhalb von rund fünf Stunden Entfernung warten neun Städte und elf Vereine - und ganz viel Abwechslung. Dominic Wirth Jetzt kommentieren 13.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gleich elf Serie-A-Vereine sind aus der Deutschschweiz in rund fünf Stunden zu erreichen. Es gibt dort Fussball aus einer europäischen Topliga zu sehen, und das von der Schweiz aus so einfach wie nirgendwo sonst. Wer sich durch die Biglietterias, die Ticket-Shops der Klubs klickt, der wird oft fündig.

Milan gegen Bologna für 14 Euro zum Beispiel und von weit oben im San Siro, Anpfiff in zwei Wochen. Wenn man sich früh darum bemüht, kann man auch Karten für einen richtigen Knüller ergattern, etwa das Stadtderby gegen Inter. Wer lieber Juventus sehen will, gegen die Roma etwa am 27. August, muss zwar 82 Euro zahlen, bekam am Freitag aber noch ein Ticket.

Auch bei kleineren Vereinen gibt es oft noch freie Plätze, etwa für den 22. August, wenn Sampdoria Genua das grosse Juventus empfängt. Preis-Bandbreite: 20 bis 100 Euro. Einfach ein Konto beim jeweiligen Ticket-Shop erstellen - und los geht es.

Das bieten die neun Städte - vor allem auf dem Platz, aber auch daneben.

40 und kein bisschen müde: Zlatan Ibrahimovic hängt in Mailand noch ein Jahr an. Keystone

Dauer (jeweils ab Zürich): Mit dem Auto rund 4 Stunden, mit dem Zug 3:17.

Das gibt es zu sehen: Viele Jahre hat Juventus, der ungeliebte Nachbar aus dem nahen Turin, den italienischen Fussball dominiert und zwischen 2012 und 2020 neun Titel in Folge gewonnen. Doch nun spielt die Musik wieder in Mailand, zuletzt schafften es die Stadtrivalen Inter und AC jeweils auf die beiden ersten Plätze. Der aktuelle Meister heisst AC Milan, im Jahr davor hatte Inter den Scudetto gewonnen.

Es geht also gerade heiss zu und her in Mailand, der alten, neuen Fussball-Hauptstadt Italiens. Und es gibt dort neben einer ausgeprägten Rivalität auch eine Reihe Stars zu sehen. Zum Beispiel den ewigen Zlatan Ibrahimovic, 40 Jahre alt mittlerweile und gerade eine Weile verletzt, aber der Schwede hat seinen Vertrag mit Milan noch einmal verlängert. Mit Romelu Lukaku, dem belgischen Stürmer, der nach einem verunglückten Abstecher zu Chelsea wieder für Inter spielt, verbindet Ibrahimovic eine tiefe Feindschaft.

Natürlich sind die beide nicht die einzigen Gründe, nach Mailand zu reisen. Da ist Lautaro Martinez, der Argentinier von Inter. Oder der portugiesische Flügel-Turbo Rafael Leão im Milan-Dress. Und dann bietet Mailand ja auch sonst noch allerhand.

Hat Monza erstmals in die Serie A befördert: Silvio Berlusconi. Keystone

Dauer (jeweils ab Zürich): mit dem Auto rund 4 Stunden, mit dem Zug 3:24.

Das gibt es zu sehen: Einen Verein, der gerade erst aufgestiegen ist in die Serie A. Und der einen ziemlich namhaften Besitzer hat: Silvio Berlusconi, Milliardär, Medienmogul, Politiker, Fussballvereinbesitzer. Einst hat ihm im nahen Mailand die grosse AC gehört. Nun ist es die kleinere AC Monza, die Berlusconi vor vier Jahren als drittklassigen Klub übernommen hat.

Diese Saison spielt Monza erstmals in seiner 109-jährigen Geschichte in der Serie A, den grosszügigen Finanzspritzen des reichen Besitzers sei dank. Und das Kader dürfte stark genug sein, um dort auch zu bleiben.

Er ist in Atalanta der Star: Trainer Gian Piero Gasperini. EPA

Dauer: Mit dem Auto rund 4 Stunden, mit dem Zug 4:20.

Das gibt es zu sehen: Es hat zwar zuletzt nicht für die Champions League gereicht, aber Atalanta Bergamo ist trotzdem so etwas wie der Musterknabe des italienischen Fussballs. Die Bergamasken haben in den letzten Jahren in Sphären mitgespielt, in die sie eigentlich nicht gehören: Mitten in Italiens Elite. Und lagen zuweilen vor den Traditionsklubs aus Rom, Mailand oder Turin.

Das hat viel mit Trainer Gian Piero Gasperini zu tun, der Atalanta einen offensiven, attraktiven Fussball spielen lässt. Auch auf dem Transfermarkt hat der Klub immer wieder ein gutes Näschen bewiesen, gut eingekauft und zuweilen teuer weiterverkauft, etwa Verteidiger Cristian Romero für über 50 Millionen Euro nach England. Mit Remo Freuler hat auch ein Schweizer die Geschichte von Atalanta über die letzten Jahren mitgeprägt, hat sich aber gerade für einen Wechsel zu Nottingham Forest entschieden.

Dauer: Mit dem Auto rund 5 Stunden, mit dem Zug 4:46.

Das gibt es zu sehen: In Turin kicken wie in Mailand zwei Serie-A-Klubs, allerdings befinden sie sich nicht auf Augenhöhe. Das hat gerade der Transfer von Verteidiger Bremer vom FC Turin zu Juventus illustriert. Der Brasilianer hat eine gute Saison gespielt - und wechselt jetzt für 41 Millionen Euro zum grösseren der beiden Klubs in der piemontesischen Metropole. Die Fans des kleineren fanden das nicht wahnsinnig witzig.

Juventus hat den italienischen Fussball dominiert wie kein anderer Verein: 36 Titel, Rekordmeister. Aber zuletzt wurde die alte Dame abgehängt. Es ist noch nicht lange her, dass Cristiano Ronaldo schwarz-weiss trug, doch der Portugiese brachte den erhofften Sieg in der Champions League nicht. Und seither ging es abwärts. Neue Trainer, die bald wieder gehen mussten. Eine wirre Transferpolitik.

In Turin spielen mit Denis Zakaria und Ricardo Rodriguez auch zwei Schweizer. Der eine, Zakaria, im Mittelfeld von Juventus; der andere, Rodriguez, verteidigt beim FC.

Charles Pickel, hier noch im Dress von Xamax, spielt neu für Cremonese. Keystone

Dauer: Mit dem Auto viereinhalb Stunden, mit dem Zug 4:48.

Das gibt es zu sehen: Cremonese hat erstmals nach 26 Jahren den Aufstieg geschafft. Der Klub hat ein Kader ohne grosse Namen und ein Stadion mit wenigen Plätzen, aber auch dort kommen bekanntlich die Grossen vorbei. Warum nicht nach Cremona fahren, um Lazio zu sehen oder Napoli? Und dann ist da noch Charles Pickel, beim FC Basel ausgebildet, in der Schweiz zuletzt für Xamax aktiv und jetzt über Portugal bei Cremonese gelandet.

Giovanni Simeone, bekanntester Fussball von Hellas Verona und Sohn von Diego. EPA

Dauer: Mit dem Auto fünfeinhalb Stunden, mit dem Zug 4:55.

Das gibt es zu sehen: Zuerst einmal ist Verona eine tolle Stadt, nicht allzu bekannt, aber malerisch. Der Fussballklub spielte zuletzt mit dem Rängen 9, 10 und 9 eine gute Rolle. In seinen Reihen trägt Giovanni Simeone, Stürmer aus Argentinien und der Sohn von Diego, dem Trainer von Atlético Madrid, den klingendsten Namen.

Jubeln im altehrwürdigen Stadion Luigi Ferraris: Sampdoria Genua. Keystone

Dauer: Mit dem Auto fünfeinhalb Stunden, mit dem Zug 5:11.

Das gibt es zu sehen: Die Zeiten, in denen auch Genua zwei Klubs in der Serie A stellt, sind vorbei. Der FC ist letzte Saison abgestiegen. Bleibt noch Sampdoria, das zuletzt zwischen oberem und unterem Mittelfeld pendelte. Mit Fabio Quagliarella läuft einer der grossen Serie-A-Stürmer dort auf, über 500 Spiele, fast 200 Tore in der Serie A, und das im Luigi Ferraris, dem altehrwürdigen, stimmungsvollen Stadion mitten in der Stadt.

Marko Arnautovic, der exzentrische Österreicher, kickt in Bologna. EPA

Dauer: Mit dem Auto 5 Stunden, mit dem Zug 5:51.

Das gibt es zu sehen: Mit Michel Aebischer einen Schweizer Nationalspieler. Marko Arnautovic, den österreichischen Stürmer mit viel Temperament und viel Talent. Und wem das nicht reicht, der wird in den vielen guten Restaurants von Bologna bestimmt glücklich.

Italienischer Nationalspieler, und das für Sassuolo: Domenico Berardi. EPA

Dauer: Mit dem Auto fünfeinhalb Stunden, mit dem Zug 5:46 (bis Modena).

Das gibt es zu sehen: Sassuolo ist zwar ein Provinzklub, in der Stadt leben nur 40'000 Menschen. Aber einer, der zuletzt immer wieder Nationalspieler gestellt hat. Aktuell etwa die Stürmer Domenico Berardi und Giacomo Raspadori.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen