Shaqiri erhält nach Traum-Comeback ein Sonderlob von Klopp – und eine Entschuldigung Zum ersten Mal in dieser Saison steht Xherdan Shaqiri bei Liverpool in der Startformation. Nach einer langen Verletzung gibt der Schweizer beim Leader der Premier League sein Comeback - und wie. Philipp Reich, Watson 05.12.2019, 11.54 Uhr

Spektakel pur im 234. Merseyside Derby! Liverpool lässt Stadtrivale Everton beim 5:2 im Anfield keine Chance, obwohl Jürgen Klopp im Vergleich zum Wochenende gleich fünf Änderungen vornahm. Seine Starstürmer Mohamed Salah und Roberto Firmino liess der Startrainer auf der Bank und brachte dafür Divock Origi und Xherdan Shaqiri von Beginn an.

Schon das letzte Mal lief das ganz gut:

Für Shaqiri, der in dieser Saison zuvor erst auf 32 Einsatzminuten kam, war es der erste Startelf-Auftritt seit sieben Monaten und dem unvergessenen Halbfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Barcelona. Und der zuletzt dauerverletzte Kraftwürfel zahlte seinem Trainer das Vertrauen sofort zurück.

Bereits in der 17. Minute bejubelte der 28-jährige Schweizer sein 2:0, es ist für ihn das erste Pflichtspieltor im Jahr 2019 und nach 343 Tagen. Nach einem mustergültigen Konter blieb Shaqiri nach tödlichem Pass von Sadio Mané eiskalt und schob den Ball überlegt an Everton-Keeper Jordan Pickford vorbei ins Netz. Als wäre er nie weg gewesen ...

Das Tor von Shaqiri nach perfekter Vorarbeit von Mané. Video: Streamable

Shaqiris Treffer aus allen möglichen Perspektiven. Video: Streamable

Auch danach zeigte sich Shaqiri bemüht, sich nahtlos ins Team einzufügen. Er war enorm einsatzfreudig und laufbereit und harmonierte gut mit Mané und Origi. Je länger die Partie dauerte, desto stärker wurde Shaqiri. Am Ende sprachen die Statistiken für sich:

Dank dem 14. Sieg im 15. Liga-Spiel der Saison bleibt Liverpool ungeschlagen und mit acht Punkten Vorsprung auf Leicester City (auf ManCity sind es bereits 11 Punkte) an der Tabellenspitze. Shaqiri selbst war vor allem froh, wieder einmal über 90 Minuten die Chance bekommen zu haben, sich zu zeigen:

Xherdan Shaqiri:

«Ich bin glücklich, wieder spielen zu können – vor allem in solch einem Derby gegen Everton. Ich fühle mich gut und frisch. Und ich freue mich, dem Team geholfen zu haben.»

Bei «Viasat Sport» stellt Shaqiri das Team in den Vordergrund. Video: Streamable

Auch Klopp war nach dem Spiel zufrieden mit Shaqiri. Neben Doppeltorschütze Origi und dem überragenden Mané strich er den Schweizer explizit heraus: «Wie wir heute aufgetreten sind, war ‹outstanding›, einfach unglaublich. Divocks Tore, Sadios Pässe, alles von Shaqiri – wir hatten so viele gute fussballerische Momente», lobte er nach dem Spiel, der Star-Trainer war aber auch überrascht, dass der «Kraftwürfel» so lange nicht mehr in der Startelf stand:

«Das war sein erstes Spiel von Beginn an seit sieben Monaten? Wirklich? Sorry Shaq! Er war ein paar Mal verletzt, hatte zuletzt zweimal Wadenprobleme. Seit zwei oder drei Wochen trainiert er wieder komplett normal, heute sah er frisch und körperlich bereit aus.»

Klopp versprach ausserdem, dass er nach dem Mammutprogramm im Herbst wieder vermehrt rotieren will:



«Xherdan hat seine Situation davor verstanden. Wenn es läuft, ändert man halt nicht viel. Es war aber von Anfang an klar, dass wir in dieser Saisonphase all unsere Jungs brauchen werden und er hat mir das Gefühl gegeben, dass wir öfter durchwechseln können. Und das werden wir auch tun.»

Kein Wunder, bei den «Reds» reiht sich auch in den kommenden Wochen Spiel an Spiel. Bis zu Weihnachten tritt der Premier-League-Leader noch zweimal in der Liga, einmal in der Champions League, einmal im League Cup und zweimal an der Klub-WM an. Shaqiri wird also die Chance bekommen, sich bei Klopp für höhere Aufgaben im neuen Jahr zu empfehlen.