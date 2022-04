Handball Showdown vor den Playoffs für Kriens-Luzern Kriens-Luzern kann die QHL-Qualifikation mit einem Sieg gegen Suhr Aarau auf Platz fünf abschliessen. Stephan Santschi 08.04.2022, 05.00 Uhr

Wie ist die Ausgangslage?

Am Freitag steht in der Qualifikation der QHL der letzte Spieltag in Form einer Vollrunde auf dem Programm. Während sich die Kadetten Schaffhausen (1.) und Pfadi Winterthur (2.) die besten Plätze für den Playoff-Start bereits gesichert haben, ist hinter ihnen das Gerangel um eine möglichst gute Ausgangslage gross. Der HC Kriens-Luzern steht vor seinem abschliessenden Heimspiel gegen den HSC Suhr Aarau (20 Uhr, Maihof) auf Platz sechs. Zwischen dem Vorstoss auf Rang fünf und dem Rückfall auf Rang acht ist noch alles möglich.

Gewinnen die Luzerner, ist ihnen mindestens der sechste Platz sicher. Schafft St.Otmar St.Gallen gleichzeitig keinen Überraschungssieg auswärts gegen Schaffhausen, ziehen sie sogar an den Ostschweizern vorbei auf Position fünf. Auf der anderen Seite ist der Absturz auf Platz acht möglich – dann nämlich, wenn der HCKL verliert und GC Amicitia Zürich (7.) mit dem BSV Bern (8.) die Punkte teilt. Bei einer Krienser Niederlage und einem Sieger aus der Partie zwischen Zürich und Bern beenden sie die Qualifikation auf Platz sieben.

Nach zwei Siegen will der HC Kriens-Luzern mit Domen Sikosek Pelko (am Ball) auch beim letzten Heimspiel der QHL-Qualifikation gewinnen. Bild: Boris Bürgisser (Kriens, 30. Januar 2022)

Wer wird Playoff-Gegner?

Fazit: In den Playoff-Viertelfinals (Best-of-5), die am Donnerstag, 21. April, beginnen, wird Kriens-Luzern nicht über den Vorteil eines zusätzlichen Heimspiels verfügen, Rang vier ist ausser Reichweite. Mit einem Sieg gegen Suhr Aarau könnte das Team aber Schaffhausen und Winterthur aus dem Weg gehen, der Gegner hiesse dann Wacker Thun (3.) oder Suhr Aarau (4.). «Ich gehe davon aus, dass wir wieder auf Suhr Aarau treffen werden», sagt Kriens-Luzern-Trainer Goran Perkovac.

Was läuft beim Team Suhr Aarau?

Die Aargauer liegen den Kriensern nicht, saisonübergreifend ergatterten die Zentralschweizer in den letzten fünf Direktduellen nur einen Punkt – der letzte Sieg datiert aus dem Dezember 2019. Suhr Aarau praktiziert eine unangenehme 5:1-Deckung und verfügt mit Manuel Zehnder über einen Ausnahmekönner. Aber: Gegen Pfadi bewies Kriens-Luzern vor kurzem, dass es mit einem offensiven Abwehrsystem umgehen kann. Und Topskorer Zehnder wird wie Co-Captain Sergio Muggli fehlen.

Die beiden verletzten sich am letzten Sonntag im Viertelfinal-Rückspiel des European Cups gegen Drammen, den die Aargauer vor toller Kulisse (1160 Zuschauer) knapp verloren. «Diese Absenzen sind ein Vorteil für uns. Suhr Aarau hat aber bewiesen, dass es auch mit jungen Spielern stark sein kann», bemerkt Perkovac. Inklusive des 10:0-Forfaits gegen Pfadi hat der HSC in der Meisterschaft nun sechs Siege aneinandergereiht.

Wie ist Mannschaft Kriens-Luzern aufgestellt?

Die Krienser können personell aus dem Vollen schöpfen und gewannen die letzten beiden Partien gegen Pfadi und Chênois. Ob der Knoten geplatzt ist, muss die Mannschaft heute und im Playoff-Viertelfinal allerdings erst noch beweisen. «Wir sind gut drauf, müssen den Fokus auf uns richten und die Konzentration bis zur letzten Sekunde aufrecht halten», fordert Perkovac. Dann kann eine schwierige Saison mit dem Vorstoss in den Playoff-Halbfinal doch noch halbwegs gerettet werden.

Handball, QHL Qualifikation. Letzte Runde. Freitag, 20 Uhr: Kriens-Luzern (6.) – Suhr Aarau (4.). GC Amicitia Zürich (7.) – BSV Bern (8.). Kadetten Schaffhausen (1.) – St. Otmar St. Gallen (5.). Wacker Thun (3.) – Pfadi Winterthur (2.). Chênois Genève (10.) – RTV Basel (9.).