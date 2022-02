FC Luzern Sieben Heimniederlagen sind genug – Frick und die FCL-Mannschaft wollen den treuen Fans gegen Sion etwas zurückgeben Die FCL-Fans sind für Mario Frick ein Faktor – mit seinem Team will er ihnen am Sonntag (16.30 Uhr) gegen Sion einen Sieg schenken. Hinsichtlich personeller Besetzung muss sich der Luzern-Trainer nach dem klaren Sieg im Cup gegen Biel besonders Gedanken machen. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 11.02.2022, 22.03 Uhr

«Beim Sieg in Biel konnten die Spieler frische Energie aufsaugen», sagt FCL-Coach Mario Frick. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Biel, 9. Februar 2022)

Die Eindrücke vom Mittwoch sind noch frisch. Nach dem 5:0-Sieg im Cup-Viertelfinal in Biel bejubelten 500 FCL-Anhänger den Einzug des Titelverteidigers in den Halbfinal. «Wir haben beim FC Luzern das Glück, eine grossartige Fanbasis im Rücken zu haben. Das ist ein Riesenfaktor, wenn ich sehe, wie die Fans zusammen mit der Mannschaft gefeiert haben», schwärmt Mario Frick. Für den 47-Jährigen ist eine solche Unterstützung in der Trainerkarriere noch ungewohnt. Beim Ex-Klub Vaduz gab es keine grossen Ansammlungen von begeisterten Supportern.

Frick stellt nochmals klar, wie bedeutend der klare Erfolg gegen das Bieler Team aus der Promotion League für ihn und seine Leute gewesen ist:

«Dieser deutliche Sieg war immens wichtig. Dazu zählt auch, dass wir ohne Gegentor blieben. Die Spieler konnten frische Energie aufsaugen und die Siegesfeier mit den Fans geniessen.»

Cup-Auswärtssiege in Serie als Kontrast zur Heimbaisse

Im K.-o.-Wettbewerb sind die Luzerner inzwischen seit neun Spielen in Folge erfolgreich – die letzte Niederlage im Cup bezog der FCL vor über eineinhalb Jahren am 6. August 2020 bei der 1:2-Niederlage nach Verlängerung zu Hause gegen den späteren Doublesieger YB. Seither setzten sich die Blau-Weissen auf fremden Terrains der Reihe nach ständig durch; in Thun, Chiasso, Lugano, Aarau, im Berner Wankdorfstadion beim Cupfinal gegen St.Gallen sowie im aktuellen Wettbewerb in Cham, Buochs, Schaffhausen und Biel.

Pascal Schürpf bis vier Wochen out Der rund halbstündige Einsatz zum Rückrundenstart gegen Basel (0:3) hatte für Pascal Schürpf und sein linkes Knie gravierende Folgen. Der 32-jährige Basler war nicht nur in Lugano (1:2) und im Cup in Biel (5:0) Zuschauer, er wird auch die nächsten Partien verpassen. FCL-Coach Mario Frick spricht von bis zu vier Wochen Pause für Schürpf. Er musste gegen die Knieschmerzen eine neue Therapie beginnen, nachdem man erst noch gehofft hatte, dass die letzte Therapie zur Genesung führt. Im Testspiel gegen Cham (4:0) hatte der Offensivmann mit einem Hattrick innert 30 Minuten brilliert. «Solche Leistungen möchte ich endlich wieder in einem Pflichtmatch zeigen», sagte Schürpf später. Davon ist er gerade ein Stück entfernt.

Diese Auswärtssiege – obwohl gegen meist unterklassige Konkurrenten – passen zur Bilanz der laufenden Saison in der Super League. Da hat der FCL in je zehn Partien vor eigener und fremder Kulisse weniger Punkte in der Swisspor-Arena (5) als auswärts (6) geholt: Bei YB und in Basel reichte es wie in vier anderen Stadien zu Unentschieden, während von der früheren Heimmacht auf der Allmend nichts mehr übrig geblieben ist. Davon zeugen nur ein einziger Heimsieg, zwei Unentschieden und nicht weniger als sieben Heimniederlagen. Frick meint dazu spontan: «Sieben Niederlagen im eigenen Stadion sind zu viel. Daran wollen wir natürlich etwas ändern.» Und:

«Allen, die uns immer so toll unterstützen, möchten wir vor allem zu Hause etwas bieten – und mit unserem Fussball Freude machen.»

Luzerns Trainer Mario Frick zeigt mit dem Daumen nach oben: Seine Mannschaft hat gegen den FC Biel im Schweizer Cup 5:0 gewonnen. Bild: Marcel Bieri/Keystone (Biel, 9. Februar 2022)

Der Plan des Trainerteams steht fest: «Wir geben der Mannschaft einen Plan vor. Sie soll Vollgas geben, Sion unter Druck setzen, damit wir am Schluss wenn möglich drei Punkte gewinnen.» Doch Frick ist sich bewusst, dass die Walliser nach dem Sieg gegen GC (2:0) und dem Remis in Basel (3:3) mit breiter Brust nach Luzern reisen. «Das wird bestimmt kein Selbstläufer, Sion hat ein sehr gutes Kader, Spieler mit individueller Klasse und ein hervorragend funktionierendes Umschaltspiel.» Der Respekt vor dem Gegner ist auf jeden Fall vorhanden, dem FCL-Coach ist bewusst, sein Team trifft auf einen anderen Herausforderer als letzten Mittwoch im Cup.

Kann Campo gegen Sions Abräumer Ndoye bestehen?

Darum überlegt sich Frick sehr wohl, ob er die in Biel unter ihm erstmals eingesetzten Mittelfeldspieler Lorik Emini und Samuele Campo gegen Sion wieder in der Startelf spielen lassen soll oder nicht. «Ich habe mich noch nicht festgelegt», sagt er am Freitag. Frick erwartet Birama Ndoye bei Sion vor der Abwehr. «Er ist ein physisch sehr starker Profi.» Diese Aussage zeigt, dass er nicht sicher ist, ob sich Campo als Spielgestalter hinter der Doppelspitze gegen Ndoye behaupten kann.

Dass seine Profis in der FCL-Arena gehemmt sein könnten, schliesst Frick aus:

«Die Spieler spüren, dass die Fans hinter ihnen stehen. Anders als früher in meiner Profizeit in Italien, sind uns unsere Fans gut gesinnt.»

