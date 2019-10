Siebenkämpferin Géraldine Ruckstuhl an der WM in Doha: «Ein Platz in den Top 10 wäre schon cool»

Die Luzerner Siebenkämpferin Géraldine Ruckstuhl ist am vergangenen Sonntag mit ihrem Trainer Terry McHugh von Zürich nach Doha geflogen. Am Abend desselben Tages reisten auch die Eltern von Ruckstuhl nach Katar. Sie werden bei den Einsätzen ihrer Tochter in Doha von der Stadiontribüne aus mitfiebern. Nach dem Siebenkampf wird Ruckstuhl noch bis zum 7. Oktober in Doha bleiben. «Einerseits um die weiteren Schweizer Athleten zu sehen und zu unterstützen, beispielsweise die 4x100-m-Staffel der Frauen. Andererseits freue ich mich auch darauf, die Stadt Doha ein wenig kennen zu lernen.» Ende Oktober wird die Altbüronerin noch im Speerwurf an den CISM World Games (Militärweltspiele) in China teilnehmen. Danach geht’s in die Ferien.

Géraldine Ruckstuhl hat vor ihrem WM-Start in Doha für uns noch ihre bevorstehenden Auftritte in den verschiedenen Disziplinen kommentiert.



100-m-Hürden: «Über die Hürden will ich gleich zu Beginn wirklich etwas zeigen. Ich hatte gute Trainingsleistungen, konnte diese aber in den Wettkämpfen noch nicht so recht umsetzen.» (Zeit beim Schweizer Rekord 2018: 13,85 Sekunden).



Kugelstossen: «Ich bin im Moment zufrieden. Trotzdem: Es liegt sicher noch etwas mehr drin.» (Weite beim SR: 13,82 m)



Hochsprung: «Ich habe diese Saison einen neuen Anlauf einstudiert, beginne fünf Fuss weiter hinten. Hier erwarte ich von mir eine deutliche Steigerung.» (Weite beim SR: 1,83 Meter)



200 m: «Eines kann ich mit Bestimmtheit sagen: Ich bin jetzt schneller als am Anfang der Saison.» (Zeit beim SR: 24,96 Sek.)



Weitsprung: «Ich freue mich sehr auf diese Disziplin. Auch hier habe ich einen neuen Anlauf eingeübt. Bei meinem letzten Test an den Schweizer Meisterschaften in Hochdorf bin ich immerhin zweimal über sechs Meter gesprungen.» (Weite beim SR: 5,96 m).



Speer: «Ich bin im Moment sehr zufrieden und habe ein sicheres Gefühl.» (Weite beim SR: 55,11 m).



800 m: «Die letzte Disziplin ist dann Kopfsache. Der Startschuss fällt wegen der Hitze ja erst nach Mitternacht. Ich bin bereit, alles zu geben.» (Zeit beim SR: 2:13,98 Sek.) (tbu)