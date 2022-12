Simon Ehammers Verlobte Tatjana Meklau: "Simon ist ein Gentleman"

Gespräch Traumpaar im Doppelinterview: «Simons Selbstbewusstsein hat mich überrumpelt» Der Schweizer Zehnkämpfer Simon Ehammer und die österreichische Skicrosserin Tatjana Meklau haben sich in diesem Herbst verlobt. Was geht ab in einer Beziehung zweier ehrgeiziger internationaler Topsportler? Rainer Sommerhalder Jetzt kommentieren 31.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Simon Ehammer und Tatjana Meklau necken sich gerne - auch während des Gesprächs in Zürich. Roland Schmid / AZ

Die Kulisse passte perfekt. In den gemeinsamen Ferien auf den Malediven machte Simon Ehammer seiner Freundin den Verlobungsantrag. Offensichtlich hält es der 22-jährige Appenzeller Leichtathlet in der Liebe wie mit dem Sport – er stürmt vorwärts. Das Gespräch zum Jahresende mit einem Paar, das ambitioniert, willensstark und ausserordentlich schlagfertig ist.

Simon, welche Eigenschaft von Tatjana würden Sie gerne besitzen?

Simon Ehammer: Ihre Ordentlichkeit! Zum Beispiel die Pingeligkeit, dass unbedingt die gesamte Wohnung blitzsauber und ordentlich sein muss. Da bin ich doch legerer unterwegs.

Tatjana, welches Talent von Simon möchten sie gerne haben?

Tatjana Meklau: Seine Lockerheit! Ich bin eher ein Kopfmensch. Ich zerbreche mir oft den Kopf, wie genau ich was machen soll. Simon legt in solchen Situationen halt einfach los.

Im Herbst auf den Malediven haben sie sich verlobt. Roland Schmid / AZ

Und auf welche Marotte von ihm könnten Sie gut verzichten?

Tatjana Meklau: Unordentlich zu sein. Aber ich bin guten Mutes, dass wir dieses Thema je länger, desto besser in den Griff kriegen (lacht). Simon macht langsam Fortschritte.

Also ein lernfähiger Partner?

Tatjana Meklau: Auf jeden Fall.

Zur Person Simon Ehammer Der 22-jährige Leichtathlet ist in Stein im Kanton Appenzell Ausserrhoden aufgewachsen. Er trainiert bis heute in Teufen bei den Brüdern René und Karl Wyler. Sportlich zum ersten Mal für Schlagzeilen sorgte er 2018 mit Bronze im WM-Zehnkampf der Junioren. 2022 setzte der gelernte Sportartikelverkäufer mehrere Meilensteine. Er verbesserte den Schweizer Rekord im Zehnkampf dreimal, schaffte mit 8.45 m einen beeindruckenden Rekord im Weitsprung und belohnte sich mit Medaillen im Siebenkampf an der Hallen-WM (Silber), im Zehnkampf der EM (Silber) und im Weitsprung der WM (Bronze).

Ihr seit Beide erfolgreiche und ehrgeizige Individualsportler. Dazu gehört ein gesundes Mass an Egoismus. Also stelle ich mir eure Beziehung als explosiv oder zumindest elektrisierend vor?

Simon Ehammer: Mit dieser Feststellung treffen Sie ins Schwarze. Wir haben beide unseren Kopf, unsere Vorstellungen und unseren Sport, in dem wir uns ausleben und möglichst erfolgreich sein wollen. Ich erinnere mich an meine Worte an Tatjana, als wir uns kennen gelernt haben: Nummer 1 ist der Sport und danach kommst du! Das war etwas gar radikal formuliert und hat sich inzwischen relativiert. Aber sportlich haben wir halt beide unser «Ding», das wir durchziehen. Da muss man zwischendurch auch mal egoistisch sein. Aber wenn wir nicht im Training sind, geniessen wir die Zeit zu zweit umso mehr.

Zur Person Tatjana Meklau Die 23-Jährige aus Spielberg in der Steiermark ist ein sportliches Multitalent. Sie ist zweifache Landesmeisterin im Hammerwurf und hält mit einer Weite von 61,37 m den österreichischen Rekord. Zudem ist sie seit 2019 erfolgreich als Skicrosserin unterwegs. Im Februar 2021 feierte Meklau ihr Debüt im Weltcup, wo sie auf Anhieb bis ins Kleine Finale fuhr. Doch Freud und Leid lagen an diesem Tag nahe beieinander. Bei der Fahrt zurück ins Hotel brach sie sich bei einem Sturz das Schien- und Wadenbein. Bis heute kämpft Tatjana Meklau, die mit Simon Ehammer in Gais lebt, mit den Folgen der Verletzung.

Wo überall spürt man den Ehrgeiz?

Simon Ehammer: Einfach überall! Der Kampfgeist fängt beim simplen Kartenspiel an. Wir wollen beide immer gewinnen.

Tatjana Meklau: Wir sind beide sehr ehrgeizig, beim Spielabend Simon noch etwas mehr als ich. Hier kann ich eher differenzieren und sagen, es geht ja um nichts (lacht laut). Da wird halt die Stimmung etwas hitziger, falls Simon einmal nicht gewinnt. In der Partnerschaft hingegen sind wir in keiner Weise egoistisch.

Wo blitzt euer Ehrgeiz neben dem Spielabend noch auf?

Simon Ehammer: Bei vielen kleinen Dingen. Wir fordern uns immer wieder gegenseitig heraus. Wenn wir gemeinsam durch die Stadt spazieren, ging es auch schon darum, wer zuerst den nächsten Randstein berührt. Dann sprinten wir zur Verwunderung der Passanten schon mal los.

Elegant in Abendrobe für den Auftritt bei den Sports Awards. Urs Lindt / freshfocus

Worin liegen die Herausforderungen einer Beziehung zweier Spitzensportler?

Simon Ehammer: An den genau gleichen Punkten wie bei Paaren ohne Spitzensport-Hintergrund. Man muss sich arrangieren, auch einmal nachgeben und eine gewisse Flexibilität an den Tag legen. Weil wir zwei Sportarten betreiben, die zu unterschiedlichen Jahreszeiten stattfinden, gibt es bei uns im Vergleich zu normalen Beziehungen etwas weniger Zweisamkeit.

Tatjana Meklau: Die richtige Herausforderung steht noch bevor. Durch meine langwierige Verletzung konnte ich Simon in den vergangenen Monaten viel öfters begleiten, als wenn ich ebenfalls mitten in der Wettkampfsaison stecke. In Zukunft werde ich mehr unterwegs sein und wir weniger gemeinsame Zeit haben. Wenn wir sie haben, nutzen wir sie aber sehr gut.

Ihr seit beide noch jung…

Simon Ehammer: …ich sogar noch jünger!

Was hat sich mit dem Zusammenziehen für euch verändert?

Tatjana Meklau: Für mich einerseits weniger, weil ich mit 18 Jahren bereits von zuhause auszog. Ich kannte die Situation, selbstständig zu sein. Neu war, mit jemandem zusammen zu wohnen. Andererseits war es für mich der grössere Schritt, weil ich ins Ausland zügelte. Und ich bin schon ziemlich ordentlich – wenn auch nicht ganz so krass, wie mich Simon immer hinstellt. Nun muss ich halt ab und zu punkto Ordentlichkeit gewisse Abstriche machen, die ich allein in einer Wohnung nicht hätte.

Simon Ehammer: Ich bin lediglich drei Ortschaften weitergezogen (lacht). Die grösste Veränderung war, von zuhause auszuziehen. Dort musste ich nicht nachschauen, ob der Kühlschrank gefüllt ist. Das Gefühl der eigenen vier Wände, in denen ich bestimmen kann, ist gleichzeitig sehr angenehm. Und trotzdem ist es auch schön, mit jemandem zusammenzuleben, der mir sehr wichtig ist. Wir wohnen jetzt rund ein Jahr zusammen, die Strukturen haben sich langsam, aber sicher eingespielt.

Lachen gehört zu den Lieblingshobbys der frisch Verlobten. Roland Schmid / AZ

Welchen Eindruck hatten Sie bei der ersten Begegnung von Simon?

Simon Ehammer: Jetzt kommt es!

Tatjana Meklau: Eigentlich einen sehr positiven. Ich habe mich damals sehr gefreut, wie er so allein am Bahnhof stand und ich ihn abholen durfte. Nach ein paar Tagen kam dann schon immer mehr das Gefühl auf, dass Simon doch sehr, sehr selbstbewusst ist. Das hat mich ein wenig überrumpelt. Umso besser ich ihn kennengelernt habe, umso mehr wurde mir klar, dass sich dahinter keine Abgehobenheit oder gar Arroganz versteckt. Ich konnte seither von seinem Selbstbewusstsein enorm profitieren.

Was bitte heisst «allein am Bahnhof stand»?

Simon Ehammer: Wir lernten uns auf Social Media kennen und standen zuerst so mehrere Monate im intensiven Kontakt. Weil ich viel trainiert und zudem noch Teilzeit im Sportgeschäft gearbeitet habe, war dies leider nur spontan und kurzfristig möglich. Ich habe Tatjana erst ein oder zwei Tage vor der Reise geschrieben, dass ich sie in Salzburg besuchen komme.

Und wie war Ihr erster Eindruck von Tatjana?

Simon Ehammer: Ich war zuallererst einmal froh, dass sie überhaupt am Bahnhof stand. Ich hatte meinen Zug verpasst und traf mit einer Stunde Verspätung ein. Wir verstanden uns auf Anhieb sehr gut. Wenn ich mir dessen nicht sicher gewesen wäre, hätte ich den weiten Weg auch nicht auf mich genommen.

In welchen Bereichen ist Simon, der ja Vorfahren aus Österreich hat, eher Schweizer und wo eher Österreicher?

Tatjana Meklau: Ich hatte immer das Gefühl, die Schweizer seien sehr genau. Das ist Simon eher nicht. Dafür verkörpert er eure Tugend, fleissig zu sein, perfekt. Er investiert sehr viel für den sportlichen Erfolg. Da sind wir Österreicher schon eher die, welche weniger Aufwand betreiben und trotzdem viel erwarten.

Wo profitieren Sie als Sportler von Tatjana?

Simon Ehammer: Es tut mir sicher gut, einen Menschen an meiner Seite zu haben, der mehr nachdenkt. Ich sehe alles sehr locker und lege einfach mal los – vielleicht studiere ich erst im Nachhinein darüber nach. Klar ging es in den vergangenen Jahren auf diese Weise für mich auf. Und als Jugendlicher kann man vieles eher auf spielerische Art angehen. Aber jetzt, wo ich vermehrt im Fokus stehe, tut eine nahestehende Person gut, die mir ab und zu rät, Dinge anders anzugehen.

Mit dieser Frau kann Zehnkämpfer Simon Ehammer Pferde stehlen. Roland Schmid / AZ

Und umgekehrt?

Tatjana Meklau: Ich bin sehr von seiner Lockerheit und seinem Ehrgeiz angetan. Natürlich bin auch ich im Sport zielstrebig und ehrgeizig. Aber mit Simon habe ich das Niveau an Ehrgeiz ganz anders kennengelernt (lacht). Es ist auch faszinierend, wie bei ihm vieles aufgeht. Er sagt, was er erreichen will und er erreicht es auch. Simon lebt mir vor, dass der Glaube an sich selbst grosse Dingen ermöglicht.

Wer setzt sich bei Meinungsverschiedenheiten öfters durch?

Simon Ehammer: Unentschieden. Wir sind beide Sturköpfe. Wenn jemand von uns eine Meinung hat, dann klammert er sich auch daran. Und so richtig zugeben, dass am Schluss vielleicht doch der andere Recht hatte, will niemand. Irgendeine Ausrede finden wir zwei dann immer (lacht).

Tatjana Meklau: Damit keine Missverständnisse aufkommen: Wir haben noch immer eine Lösung gefunden.

Wo lauern denn die potenziellen Fallen für unterschiedliche Meinungen?

Simon Ehammer: Gute Frage. Es sind kleine Dinge, in denen ich schon mal zu ehrgeizig oder zu stur sein kann und wir beide dann etwas explosiver diskutieren. Aber ein typisches Thema gibt es nicht. Wenn wir ein solches kennen würden, würden wir es künftig umschiffen.

Selbst zu wissen, wie man sich rund um einen wichtigen Wettkampf fühlt – kann man auch Anspannung und Nervosität teilen?

Simon Ehammer: Sicher. Wenn ich an meine Anspannung vor der EM in München zurückdenke – es ist schön, wenn ich in die Zuschauerränge blicken kann und dort dieses vertraute Gesicht erkenne, das mir Lockerheit gibt. Und auch die erste Person, die sich nach vollbrachter Leistung gemeinsam mit mir freut. Wenn ich mir die Bilder von München vor Augen führe, wo man sieht, wie nervös Tatjana war, dann hat sie mir ja im Grunde einen Grossteil der Nervosität abgenommen…

«Zuerst kommt der Sport und dann kammst du». - Simon Ehammers wenig romantische Worte beim ersten Treffen. Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Sie können dazu weniger sagen, weil Sie aus Verletzungsgründen kaum Wettkämpfe bestritten haben, seit ihr euch kennt?

Tatjana Meklau: Einmal war Simon dabei – und als Zuschauer auch ziemlich nervös. Ich kenne es tatsächlich primär aus der Perspektive der Zuschauerin. Ich bin nervöser, wenn ich Simon zuschaue, als wenn ich selbst zu einem Rennen starte. Ich kann dann das Geschehen nicht beeinflussen.

Und wie teilt ihr den Erfolg?

Simon Ehammer: Ich habe nach jedem Erfolg betont, dass wir das gemeinsam erreicht haben. Tatjana sagt dann immer, sie habe ja nichts dazu beigetragen. Mir gab ihre Präsenz jedoch Sicherheit und Rückhalt.

Wann wird Simon eigentlich ruhiger oder sogar nachdenklich?

Tatjana Meklau: Simon ruhig? (lacht). Wenn er schläft. Nicht, dass Sie mich falsch verstehen: Er ist schon ein angenehmer Geselle! Simon ist grundsätzlich immer auf Zack. Oft kann er selbst nach einem anstrengenden Wettkampf nicht ruhig sitzen. Ich bewundere es, dass er immer in Bewegung ist und auch immer etwas bewegen will.

Wie haben Sie ihn 2021 erlebt, als sein Olympiatraum platzte?

Tatjana Meklau: Herausfordernd! Zum einen habe ich mich Anfang Jahr schwer verletzt und erlebte danach einen langen und mühsamen Leidensweg. Zum anderen kam bei Simon diese Entzündung auf und damit die Verunsicherung, wie es sportlich im Sommer weitergeht. Da gab es Phasen, die nicht einfach waren – auch ich war nicht ganz einfach. Und auch Simon war in jener Phase nicht einfach zu handhaben, als es darum ging, zu akzeptieren, dass es mit Olympia nichts wird. Doch zum Glück hat er seinen Fokus schnell wieder gefunden.

Und wie ist es mit der Geduld von Tatjana: Sie musste sich nach ihrer Verletzung doch ziemlich lange mit dem Comeback gedulden?

Simon Ehammer: Es tönt zwar gemein, aber meine Verletzung hat zeitlich ziemlich gut gepasst. Wir konnten uns damals gegenseitig bemitleiden. Danach tat auch gut, zu sehen, dass man nach einer Verletzung zurückkommen und wieder top performen kann. Bei Tatjana dauert die Verletzungsgeschichte schon so lange, dass es halt immer wieder zum einen oder anderen Tief kommt. Aber für diese Phasen bin ich ja auch da.

Was steht – sportlich und privat – für 2023 auf eurer Bucket List?

Simon Ehammer: Sportlich möchte ich an der Indoor-EM das gutmachen, was ich 2021 mit meinem Nuller mit dem Stab verbockt habe. Und an der WM im Sommer will ich mit einem Doppelstart die Weitsprung-Medaille verteidigen, bestenfalls noch die Farbe etwas polieren, und im Zehnkampf nach EM-Silber beweisen, dass ich auch auf der Weltbühne vorne mitmischen kann.

Und privat die Anschaffung eines neuen Staubsaugers?

Simon Ehammer: Wieso nicht! Es ist tatsächlich so, dass wir das aktuelle Modell wegen eines einzigen Zimmers stets nochmals einstecken müssen. Der Fokus liegt aber 2023 beim Sport. Es wäre schön, wenn wir endlich beide einmal die grosse Leidenschaft miteinander ausleben könnten. Das haben wir gleichzeitig tatsächlich noch nie erlebt.

Tatjana Meklau: Ich plane mein Comeback Mitte Januar im Europacup in St. Moritz. Und dann muss ich leider nach der Saison nochmals unters Messer und wieder mit der Reha starten.

Wohin soll es in den nächsten Ferien gehen, nachdem die letzten Ferien mit der Verlobung so ereignisreich waren?

Tatjana Meklau: Eventuell an die Westküste in der USA. Simon hat seinen Saisonabschluss im September in Eugene, Oregon. Dann könnten wir das gut verbinden. Für mich beginnt dann allerdings die heisse Vorbereitungsphase auf den Winter. Mit konkreten Plänen müssen wir noch etwas abwarten.

Simon, wann hat Sie Tatjana zum letzten Mal überrascht?

Simon Ehammer: Das war, als sie mir einen selbst gemachten Adventskalender geschenkt hat. Zur Vorbereitung schloss sie sich einen ganzen Tag im Kämmerlein ein – unter höchster Geheimhaltungsstufe.

Wer setzt sich bei Meinungsverschiedenheiten öfters durch? «Unentschieden», sagt Simon Ehammer. Roland Schmid / AZ

Und Simon Sie?

Tatjana Meklau: Er überrascht mich immer wieder mit kleinen Dingen – einem spontanen Essen etwa. Oder er schenkt mir etwas, an dem ich zuvor Interesse bekundet habe. Er ist gut darin, mich mit kleinen Aufmerksamkeiten zu verblüffen.

Simon Ehammer: Worin ich aber überhaupt nicht talentiert bin, ist Dinge selbst zu basteln. Darin ist Tatjana die absolute Spezialistin. An unserem einjährigen Jubiläum hat sie mir eine Art Bilderbuch geschenkt. Und Tatjana hat wirklich alles aufbewahrt – sogar das Parkticket vom Bahnhof Salzburg, als wir uns zum ersten Mal trafen.

Und mit einer Verhaltensweise überrascht?

Tatjana Meklau: Da ist der Simon halt bereits so gut – ein irrsinniger Gentleman! Darin kann er mich gar nicht noch mehr beeindrucken.

Simon Ehammer: Ich habe Tatjana wegen ihrer langen Verletzungsgeschichte oft nachdenklich oder sogar ein wenig deprimiert erlebt. Wenn auch bei ihr der Sport wieder im Vordergrund steht, werde ich sie noch einmal auf eine ganz neue Art kennen lernen und ich bin überzeugt, dass sie mich noch oft überraschen wird.

Letztes Thema: Wer kocht eigentlich besser?

Simon Ehammer: Tatjana! Bei mir darf man es nicht kochen nennen.

Tatjana Meklau: Tatsächlich nicht!

Was ist denn Ihre Spezialität?

Simon Ehammer: Schinken-Käse-Toast. Aber wenn ich zum Nachtessen meinen Cervelat mit Brot bekomme, dann habe ich meinen Frieden.

Mit welchem Gericht könnten Sie bei Gästen punkten?

Tatjana Meklau: Simons Lieblingsgericht sind Lachsnudeln. Offensichtlich mundet ihm meine Variante davon.

Simon Ehammer: Und sie macht einen guten Kaiserschmarrn.

Aber den können Sie auch, Simon?

Tatjana Meklau: Nur mit einem Kopfhörer im Ohr.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen