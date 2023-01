Handball-WM HCKL-Kreisläufer Marin Sipic drückt den Handball-Weltmeister platt Kriens-Luzern gewinnt das Testspiel in Emmen mit 40:27. Marin Sipic und Milos Orbovic präsentieren sich derweil auf der WM-Bühne. Stephan Santschi Jetzt kommentieren 20.01.2023, 20.45 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Marin Sipic im Spiel gegen die Dänen bei der Handball-WM in Schweden. Bild: Johan Nilsson/AP

Was war das für ein Handballspiel am Donnerstag in Malmö. Titelverteidiger Dänemark traf in der Zwischenrunde auf Kroatien. Der spektakuläre Abnützungskampf avancierte zur bisher wohl besten Partie dieser Weltmeisterschaft, am Ende trennten sich die beiden Teams 32:32-Remis. Mittendrin: Marin Sipic vom HC Kriens-Luzern. Der 26-jährige Kreisläufer zeigte ein fantastisches Spiel, erzielte neun Tore aus elf Versuchen. «Grandiose Leistung von Sipic», lobte der Kommentator auf Eurosport und machte auch Werbung für dessen Klub: «In Luzern bildet er eine gute Achse mit Andy Schmid.»

Über 1000 Kilometer südlich sitzt Peter Kukucka vor dem Fernseher und frohlockt über den Auftritt von Sipic: «Er war nicht zu stoppen», resümiert der Trainer von Kriens-Luzern, «endlich hat er im Nationalteam seine Leistungen aus dem Klub bestätigen können.» Bisher hätten die Rückraumspieler Luka Cindric und Igor Karacic etwas egoistisch agiert, «der Pass an den Kreis kam nur, wenn es keine andere Option mehr gab. Nun aber haben sie Sipic gesucht und gemerkt, dass es sehr gut funktioniert.» Schade sei jedoch, dass Sipic mit Kroatien nicht verteidigen dürfe.

Viel Lob für Sipic von Dänemarks Trainer

Auch Nikolaj Jacobsen war vom Auftritt Sipic’ sehr angetan: «Er hat ein fantastisches Timing, wir wurden platt gedrückt. Zum Glück müssen wir nicht jeden Tag gegen einen Kreisläufer wie Sipic spielen, er hat uns wirklich wehgetan», befand Dänemarks Trainer. Trotz diesem starken Auftritt sowie Pflichtsiegen gegen die USA (40:22) und Marokko (36:24) hat Kroatien indes nur noch eine theoretische Chance auf die Viertelfinal-Qualifikation. Zwar werden in den ausstehenden Partien gegen Belgien (heute) und Bahrain (Montag) Siege erwartet. Der Rückstand auf Dänemark und Ägypten, gegen das man erstaunlich hoch mit 22:31 verlor, ist aber kaum mehr wettzumachen.

Bereits definitiv ausgeschieden ist Serbien mit Milos Orbovic (29), dem zweiten WM-Akteur von Kriens-Luzern. Den klaren Erfolgen gegen Algerien (36:27) und Katar (34:24) stehen knappe Niederlagen gegen Deutschland (33:34) und Norwegen (28:31) gegenüber. Der Einzug in die Top 8 ist vor den abschliessenden Partien gegen Argentinien (heute) und Holland (Montag) nicht mehr möglich. «Darüber bin ich etwas traurig», sagt Orbovic, mit dem Team sei er aber zufrieden: «Wir spielen nun seit drei Jahren in dieser Formation zusammen, für die Zukunft bin ich optimistisch.»

Orbovic fühlt sich «wie ein Zombie»

Milos Orbovic ist mit Serbien bereits ausgeschieden. Bild: Piotr Hawalej/AP

Der rechte Aufbauer ist ein unverzichtbarer Wert, zumal sich seine internen Konkurrenten Predrag Vejin und Jovica Nikolic im Verlauf des Turniers verletzt haben. Orbovic spielt hinten und vorne (12 Tore aus 21 Versuchen) gewohnt zuverlässig. «Er steht nicht ständig im Licht, spielt weniger attraktiv, dafür aber sehr schlau und ohne grosse Schwankungen», bemerkt Kukucka. Die Belastung allerdings ist gross, jeden zweiten Tag steht ein Spiel auf dem Programm. «Heute Morgen fühlte ich mich wie ein Zombie», erklärte Orbovic am Freitag mit einem Schmunzeln.

Kukucka ist jedenfalls stolz auf seine WM-Fahrer, «sie präsentieren sich und unseren Klub sehr gut». Er selbst stand am Freitagabend im Einsatz, Kriens-Luzern gewann das erste Testspiel der Winterpause bei B-Ligist Emmen mit 40:27. «Wir arbeiteten zuletzt viel im physischen Bereich, damit wir die schweren Wochen mit richtig vollen Batterien angehen können.» Am 5. Februar steht der Cup-Viertelfinal gegen Bern auf dem Programm, am 8. Februar kommt es bei Wacker Thun zum Restart in die Meisterschaft. In beiden Wettbewerben zählen die Krienser zu den Titelfavoriten.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen