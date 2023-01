Juventus: Nach dem Skandal droht noch mehr Ungemach

Skandal Juventus Turin im Niemandsland – und es droht weiteres Ungemach Juventus Turin findet sich nach dem Punkteabzug wegen Bilanzfälschung plötzlich im Niemandsland der Serie-A-Tabelle wieder. Und auch der europäische Fussballverband, die Uefa, könnte aktiv werden. Lukas Plaschy, Turin Jetzt kommentieren 24.01.2023, 05.00 Uhr

Die Spieler müssen nun zusammenhalten. Bild:Alessandro Di Marco / EPA

Das überraschend harte Urteil der italienischen Sportjustiz, Juventus wegen unlauterer Geschäftsmethoden mit einem Abzug von 15 Punkten zu bestrafen, löste am letzten Wochenende in Italien einen medialen Tsunami aus. «Stangata Juve», Juve-Knall, titelten sowohl die «Gazzetta dello Sport» als auch die renommierten Tageszeitungen «Corriere della Sera» aus Mailand und «La Stampa» aus Turin. Die sozialen Netzwerke waren voll mit Memes. Die «Anti-Juventini» kreierten Spielereien mit dem Juventus-Logo, welches zur Zahl 15 verformt wurde, und verknüpfte dieses mit eisigen Wetterprognosen über dem «Juventus Stadium».

Juves Tifosi hingegen witterten einen Komplott. Vergleiche mit dem «Calciopoli»-Skandal von 2006 machten die Runde. Damals wurden die Turiner wegen Schiedsrichtermanipulationen in die Serie-B zwangsrelegiert. Jetzt steht der 36-fache italienische Rekordmeister in der Serie-A anstatt auf einem der angestrebten Champions-League-Plätze nur noch auf dem neunten Rang.

Mit Nobodys die Bilanzen aufpoliert

Das Sportgericht des italienischen Fussballverbandes FIGC sah es als erwiesen an, dass die Geschäftsleitung über mehrere Jahre mutmasslich und systematisch unlautere Geschäfts- und Verwaltungsmethoden praktiziert hatte. Die am 19. Januar offiziell zurückgetretene Führungsriege um Präsident Andrea Agnelli und Ex-Spieler Pavel Nedved wurde mit teils mehrjährigen Berufsverboten belegt.

Auch der ehemalige Sportdirektor Fabio Paratici, nun bei Tottenham unter Vertrag, wurde für 30 Monate gesperrt. In ihm sahen die Ermittler den Hauptverantwortlichen für das System der sogenannten «Plusvalenze». So nennt man in Italien jene Praxis beim Kauf und Verkauf von Spielern, bei denen am Schluss in der Bilanz ein unmittelbarer Gewinn steht.

Bei Juventus stellten die Fahnder in drei Jahren 62 solcher Transfers mit einem Total von fast 300 Millionen Euro fest. Meist handelte es sich um junge, namenlose Kicker aus unteren Ligen, welche plötzlich einen auf dem Papier hohen Marktwert von 10 und sogar 12 Millionen Euro besassen. Der Verein konnte diese Beträge in der Bilanz verbuchen und damit das Geschäftsergebnis beschönigen. Gerade in den finanziell schwierigen Pandemiejahren 2020 und 2021 ein nicht zu vernachlässigender Faktor.

Juventus nicht der einzige Klub

Juve war nicht der einzige Klub, der dies so handhabte. Die Verbandsrichter hielten jedoch nicht einzelne Transfers für das Problem, sondern dass die «Alte Dame» systematisch getrickst hatte. Juves neue Vereinsleitung um Präsident Gianluca Ferrero und Geschäftsführer Maurizio Scanavino wird gegen das Urteil Berufung einlegen. Diese Instanz des italienischen Olympischen Komitees kann die Sentenz nicht revidieren, sondern höchsten nochmals zur Überprüfung zurück an den Fussballverband schicken. Als letzte Möglichkeit bliebe schliesslich ein Weiterziehen des Urteils zum italienischen Verwaltungsgericht der Region Latium.

Des Unheils nicht genug, die «Vecchia Signora» hat als börsenkotiertes Unternehmen auch noch ein strafrechtliches Verfahren am Hals. Die Staatsanwaltschaft Turin hat die erste Anhörung auf Ende März festgesetzt. Sollten sich die Anschuldigungen bestätigen, könnte anschliessend auch der europäische Fussballverband, die Uefa, aktiv werden und den zweifachen Meistercupsieger wegen Missachtung des «Financial Fair Play» von allen europäischen Wettbewerben ausschliessen.

