Beat Feuz und Kitzbühel: Stürze, ein Fluch und ein Happy End

Ski alpin Beat Feuz vor den zwei letzten Rennen seiner Karriere: «Ich muss 100 Prozent bereit sein, sonst wird es gefährlich» Beat Feuz hat in Kitzbühel vieles erlebt: Viermal wurde er in der Abfahrt Zweiter, ehe er dreimal gewann. Blicken wir noch einmal zurück. Eine Geschichte über Didier Cuche, zwei Stürze und einen Fluch. Martin Probst Jetzt kommentieren 20.01.2023, 05.00 Uhr

Beat Feuz im Training für die Abfahrten in Kitzbühel. Expa/Johann Groder / APA/APA

Beat Feuz zählt die Tage. Nicht ständig, und nicht durch Kreuze im Kalender. Und doch ist der Countdown oft Thema. Auch am Mittwochabend, als er im Schweizerhof in Kitzbühel sitzt, hinter ihm im Kamin ein Feuer brennt, und er sagt: «Wenn die Kollegen von den Rennen in der nächsten Woche sprechen, dann ist meine Antwort immer, das interessiert mich nicht, ich bin in vier Tagen fertig.»

Am Freitag, wenn die erste von zwei Abfahrten auf der Streif stattfindet, sind es noch zwei. Nach dem Rennen am Samstag endet die Karriere von Feuz.

Das Ambiente im Hotel, die wohlige Wärme und das knisternde Holz, passt da ins Bild. Der 35-Jährige ist mit sich und dem Entscheid, jetzt aufzuhören, im Reinen. Er erzählt nochmals, wie wichtig ihm die Klassiker in Wengen und Kitzbühel sind, wie sehr er es noch einmal geniessen will. Und er betont, dass die ­Resultate nur noch zweitrangig seien, aber nicht egal: «Am Start muss man hier bereit sein, zu 100 Prozent, sonst wird es gefährlich.»

Und dann sagt Feuz, der den Kitzbühel-Sieg lange kleinge­redet hat, als er viermal Zweiter wurde, jene Sätze, die eben doch aufdecken, wie wichtig er ihm war. «Ich habe so lange auf den Sieg gewartet. Jetzt hat es in den letzten vier Abfahrten dreimal geklappt. Es ist ein Traum, was in Kitzbühel alles passiert ist.» Blicken wir zurück:

An ihr erstes Mal in Kitzbühel erinnern sich alle Abfahrer. Die Geschichten, wie sie schwitzen, zitterten oder am liebsten rückwärts aus dem Starthaus ge­krochen wären, befeuern den Mythos Streif. Auch Beat Feuz erinnert sich, wie er vor seiner Premiere einem Athleten zugeschaut hat – und dieser prompt stürzte. Ins Ziel kommt Feuz trotzdem und fährt im Rennen mit 2,41 Sekunden Rückstand auf Rang 31.

Wie im Vorjahr heisst der Sieger Didier Cuche. Und Feuz wird von ihm noch deutlicher abgehängt als bei seiner Premiere. Resultatmässig steigert er sich mit einem Rückstand von 2,63 Sekunden allerdings auf den 18. Rang.

Eine Woche vor dem Rennen in Kitzbühel gewinnt Beat Feuz zum ersten Mal in Wengen. Ent­sprechend gross ist seine Zuversicht: «Vom Schwung her ist es für mich kein Problem, in Kitzbühel eine Linie wie Didier Cuche zu fahren.» Und siehe da: In der Passage von der Hausbergkante bis ins Ziel ist Feuz, der am Ende Sechster wird, nur zwei Hundertstel langsamer als Sieger Cuche.

In der Saison 2013/14 kehrt Feuz in den Weltcup zurück, nachdem ein Infekt in seinem linken Knie beinahe seine Karriere beendet hat. Die Rennen in Kitzbühel bringen ihm kein Glück. Im Training stürzt Feuz und verletzt sich am Sprunggelenk. Trotzdem entscheidet er sich, in der Abfahrt zu starten. Er stürzt erneut, verletzt sich aber nicht zusätzlich.

In Wengen wird der Öster­reicher Hannes Reichelt zum Spielverderber, als er Beat Feuz, Carlo Janka und Patrick Küng auf die Plätze zwei, drei und vier verdrängt. Feuz kündigt danach an: «In Kitzbühel schlagen wir zurück.» Die Mission scheitert kläglich. Küng wird in der stark verkürzten Abfahrt als Siebter bester Schweizer. Feuz fährt auf Rang 15 und sagt: «Es fehlt mir nach meiner Knieverletzung auf dieser Piste das letzte Vertrauen.»

Ende August erleidet Feuz einen Teilabriss der Achillessehne. Trotzdem gibt er in Wengen sein Comeback und wird Elfter. Eine Woche später fährt er in Kitz­bühel auf Rang zwei. Der Auftritt verblüfft seine Kollegen und ihn selbst: «Ich war schon immer einer, der nicht 50 Skitage braucht, um technisch gut zu fahren. Aber Kitzbühel: Das ist unglaublich.»

Feuz ist mit Bestzeit auf dem Weg zu seinem ersten Sieg in Kitzbühel, als es passiert: Er stürzt in der Ziel-Traverse und landet in den Fangnetzen. Als er unverletzt vor die Medien tritt, sagt er: «Meine Linie nach dem Hausberg und bei der Einfahrt in die Traverse war die Sieger­linie. Aber es kann auch die Abschusslinie sein.»

Im Ziel sind sich viele sicher: Heute holt Beat Feuz nach, was er in der Vorsaison verpasst hat: seinen ersten Sieg in Kitzbühel. Mit einer Bombenfahrt, wie er sagt, hat Feuz alle Mitfavoriten distanziert. Doch dann wird plötzlich das Wetter besser und Thomas Dressen nützt seine Chance. Der Deutsche fährt 20 Hundertstel schneller als Feuz und kann es kaum glauben. Fassungslos ist auch Feuz. Später sagt er: «Der Sieg will einfach nicht kommen.»

Wieder fehlen 20 Hundertstel zum Sieg, wieder wird Feuz Zweiter. Doch anders als im ­Vorjahr hadert er dieses Mal nicht: «Ich könnte heute noch 100-mal runter fahren, ich wäre nie schneller. Ich habe mich wohl noch nie so über einen zweiten Rang gefreut.» Das liegt auch daran, dass er im Training am Tag zuvor fast gestürzt wäre: «Das hat mich verunsichert», sagt er.

Den Platz auf dem Podest teilt sich Feuz mit Vincent Kriechmayr. Doch gewonnen hat er wieder nicht, weil Matthias ­Mayer 22 Hundertstel schneller. Auf die Frage, ob die zweiten Plätze langsam zu einem Fluch werden, sagt Feuz leicht genervt: «Ja, der Sieg fehlt. Aber diesen Sieg hat auch ein Bode Miller nicht, oder ein Svindal. Nicht jeder Abfahrer muss jedes Rennen gewinnen, um zufrieden zu sein.»

Feuz liegt in Führung, als das Wetter umschlägt. Doch dieses Mal wird es schlechter. Starker Wind sorgt nach 23 Fahrern für einen langen Unterbruch. Die Jury will das Rennen abbrechen. Doch Peter Schröcksnadel, der damalige Präsident des Österreichischen Skiverbands, überzeugt die Verantwortlichen, zu warten. Später wird das Rennen tatsächlich fortgesetzt und genau nach 30 Startern, die es für eine Wertung braucht, abge­brochen. Feuz ist endlich Kitzbühelsieger. Ein Abbruch, sagt er danach, hätte ihn fertig gemacht: «Man hätte mich in Kitzbühel nicht mehr gesehen.» So aber gewinnt er zwei Tage später auch die zweite Abfahrt.

Nachdem Feuz in der ersten Abfahrt nur Rang acht belegt hat, schlägt er zwei Tage später zurück und gewinnt zum dritten Mal auf der Streif. Marco Odermatt verdrängt er auf Rang zwei. Dieser sagt: «Von der Hierarchie her passt das perfekt.» Gut möglich, dass sich dies in diesem Jahr ändert.

