Materialwechsel: Warum Michelle Gisin künftig mit Salomon fährt.

Interview «Der Gesamtweltcup ist natürlich ein Ziel»: Darum wechselt Michelle Gisin ihre Skimarke Skirennfahrerin Michelle Gisin fährt künftig mit Salomon und erhofft sich dadurch neue Impulse. «Möglicherweise funktioniert es sofort super, vielleicht auch überhaupt nicht», sagt die 28-jährige Engelbergerin. Warum Sie die Neuausrichtung wagt, erklärt Sie im Interview. Claudio Zanini 03.05.2022, 16.30 Uhr

«Das kann mich fahrerisch weiterbringen», sagt Olympiasiegerin Michelle Gisin über ihr neues Material. Bild: Martin Bissig

Das Regenbogenmuster auf der Unterseite der Salomon-Ski gefalle ihr ausserordentlich gut, sagt Michelle Gisin. Doch allein die Optik dürfte bei ihrem Materialwechsel nicht ausschlaggebend gewesen sein. Im Sportgeschäft ihrer Eltern in Engelberg erläutert die 28-Jährige die Gründe ihrer Neuausrichtung.

Wie kam es zum Entschluss, die Marke zu wechseln?

Michelle Gisin: Ich hatte nach so vielen Jahren mit Rossignol das Gefühl, dass es wichtig wäre, einmal etwas anderes auszuprobieren. Seit ich 14 bin, stehe ich auf dem gleichen Material, da ist es auch für die technische Weiterentwicklung sehr interessant, einmal etwas Neues zu versuchen. Nach den Schweizer Meisterschaften habe ich Salomon getestet und es hat auf Anhieb super funktioniert.

Inwiefern spielte die Tatsache mit, dass ihr Freund Luca de Aliprandini für Salomon fährt?

Ich muss betonen: Luca hat es wahnsinnig gut gemacht, er nahm sich komplett zurück. Als er 2021 in Cortina die WM-Silbermedaille gewann, war das für alle sehr emotional, da war ich mittendrin. Über Luca habe ich mitbekommen, dass bei Salomon Interesse an einer Zusammenarbeit mit mir besteht.

Gisin mit ihrem Freund Luca de Aliprandini bei den Weltmeisterschaften in Cortina. Jean-Christophe Bott/Keystone (Cortina, 21. Februar 2021)

Welche Vorteile bietet Ihnen Salomon?

Es ist eine kleine Truppe und dadurch eine sehr familiäre Atmosphäre. Das ist das, was ich gesucht habe. Sie setzen bei der Betreuung sehr auf Qualität und nicht Quantität. Ich ging völlig neutral an die Sache heran, aber es hat sich schnell gezeigt, dass es passt.

Haben Sie den Entscheid sofort gefällt?

Jein.

Also eine Nacht darüber geschlafen und unterschrieben?

Nein, so schnell ging das nicht. Ich habe sechs Tage und alle Disziplinen getestet. Dann brauchte ich natürlich etwas Zeit, bis ich mich entschieden hatte. Ein Skiwechsel ist logischerweise auch mit einem gewissen Risiko verbunden. Möglicherweise funktioniert es sofort super, vielleicht aber überhaupt nicht. Jedenfalls bin ich extrem motiviert und auch bei Salomon spüre ich sehr viel Motivation an diesem Projekt.

Sie sind 28 Jahre alt. Können Sie ein Projekt starten, dass vielleicht erst übernächstes Jahr funktioniert?

Ja.

Sicher?

Es ist für mich der letztmögliche Moment, um einen Wechsel zu machen und der richtige Zeitpunkt. Es ist eine riesige Challenge und darin finde ich sehr viel Motivation. Dieser Wechsel ist mit einem Lernprozess verbunden, das kann mich fahrerisch weiterbringen.

Als Allrounderin werden Sie sich in den nächsten Jahren auch den Gesamtweltcup zum Ziel setzen. Auch wenn Sie es wahrscheinlich nicht mehr so offensiv kommunizieren würden wie in der Vergangenheit.

Ich habe nie kommuniziert, ich wolle den Gesamtweltcup gewinnen (schmunzelt).

Vielleicht nicht explizit kommuniziert, aber es wurde so aufgefasst.

Es ist natürlich ein Ziel, ja. Auf Französisch könnte man es präziser ausdrücken. Dort gibt es die Unterscheidung von «un objectif» und «un but». Das eine beschreibt das Ziel, das andere einen angestrebten Zustand, den man nicht kalkulieren kann. Für die grosse Kugel muss so vieles zusammenstimmen. Es braucht das richtige Momentum, um die grossen Punkte zu gewinnen. Das hat man gut beim Weltcupfinale am Beispiel von Mikaela Shiffrin gesehen. Es ist Abfahrtstraining, sie hat ein bisschen schöneres Wetter, fährt super – und holt die Bestzeit. Das gab ihrem Selbstvertrauen für die beiden Speedrennen einen grossen Boost. Eine Woche zuvor sagte sie noch, sie wolle diese Abfahrt vielleicht gar nicht fahren. So holte sie aber 180 Punkte in Abfahrt und Super-G. Solche Schlüsselmomente hast du permanent während einer Saison und für den Gesamtweltcup müssen diese auf deine Seite kippen.

Haben Sie im Hinblick auf den Gesamtweltcup nun die bessere Betreuung?

Es ist eine ganz andere Ausgangslage. Ich habe immer Top-Material gehabt bei Rossignol, es gab nichts auszusetzen. Aber ich glaube, man darf sagen, dass es sehr viele Athletinnen bei Rossignol gibt. Denken wir nur an den Riesenslalom, da hat es sehr viele Rossignol-Athletinnen in den Top Ten. Mit Petra Vlhova und Federica Brignone sind ausserdem zwei Gesamtweltcupsiegerinnen im Team dabei. Und auch bei ihnen ist die Herausforderung mit den vielen Disziplinen sehr gross.

Mit Petra Vlhova (im Bild) und Federica Brignone stehen bei Rossignol zwei Gesamtweltcupsiegerinnen unter Vertrag. Bild: Jean-Christophe Bott/EPA

Vertreter von Salomon sagen, ihr Wechsel sei wie Weihnachten für die Skimarke. Konnten Sie dank Ihrem Renommee beliebige Forderungen stellen?

Ich funktioniere nicht so. Ich will das gar nicht.

Sie sind zweifache Olympiasiegerin. Man wird ihnen vieles ermöglichen.

Ich wurde sicher mit sehr viel Liebe willkommen geheissen. Wie gesagt, es ist für alle eine grosse Herausforderung und deshalb ein schönes Projekt.

Wenn wir Ihre letzte Saison anschauen: Zwei Olympiamedaillen, 24 Top-Ten-Plätze, beste Schweizerin im Gesamtweltcup.

Es ist eigentlich unglaublich.

Vor allem auch, weil Sie das Pfeiffersche Drüsenfieber erwischten. Was passiert erst, wenn Sie eine gute Vorbereitung haben?

Eine gute Vorbereitung ist nie eine Garantie. Letztlich hatte ich einen grossen mentalen Vorteil gegenüber den anderen Athletinnen. Denn plötzlich merkte ich, dass ich trotz grossem Trainingsrückstand aufs Podest fahren kann. Im Verlauf der Saison näherten sich die anderen mir an. Ich wurde etwas fitter, die anderen etwas müder. Doch ich hatte gelernt, mit dieser latenten Energielosigkeit umzugehen, während die anderen vielleicht mit der Zeit Mühe hatten mit der Müdigkeit. Ich kann mir nur so erklären, dass ich nach Olympia in jedem Rennen in die Top Ten fuhr. Die Krankheit hat mich rückblickend weitergebracht. Ich habe noch besser verstanden, dass das meiste im Kopf entschieden wird.

Traumsaison: Gisin mit einem jungen Fan bei dem Empfang in Engelberg nach den Olympischen Spielen. Bild: Urs Hanhart (Engelberg, 22. Februar 2022)

Nach dem Weltcupfinal kamen die Schweizer Meisterschaften, dann Skitests, dann Training. Wann kommt die Phase, in der sie nichts tun?

Ich war eben erst in einem Yoga-Retreat. Es war sehr erholsam, weit weg von allem, kaum Handyempfang. Beim letzten Testtag war ich wirklich «auf den Felgen». Ich hatte dann realisiert, dass ich seit November und den Rennen von Levi nie mehr als fünf Tage Pause hatte.

Der FIS-Kalender lässt das auch kaum zu.

Ja, der Kalender ist verrückt. Aber ich suche es mir auch so aus. Als Allrounderin will ich ja so viele Rennen fahren.

Es ist aber schwer nachzuvollziehen, warum in der vergangenen Saison am Wochenende nach Olympia sofort wieder Rennen stattfinden müssen.

Das kann man auch als Athletin nur mit Mühe nachvollziehen. Ich finde, der Kalender der letzten Saison wertete die Rennen in Crans-Montana und in Lenzerheide ein wenig ab. Es sind geniale Rennen, doch etwas mehr Pause nach den Olympischen Spielen wäre aus vielen Gründen wichtig. Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass wir zu viele Rennen haben. Dadurch gibt es immer mehr Spezialisten, die natürlich jeweils eher mehr Rennen pro Disziplin möchten. Es ist im Moment eine Zwickmühle.

Immer wieder kritisieren Athletinnen und Athleten Vorgänge bei der FIS. Doch man hat nicht den Eindruck, dass die Kritik irgendwen bei der FIS interessiert.

Es ist wichtig, dass jeder und jede seine Meinung äussern darf. Aber wir Athletinnen und Athleten haben wenig Einfluss. Ich denke vor allem in der Planung gibt es sehr viel Potenzial.

