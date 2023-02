Ski-WM 2023: Favoriten, Titelverteidiger und das Programm

Ski Alpin Favoriten, Titelverteidiger und erfolgreichste Nationen: Alles was Sie zur Ski-WM 2023 wissen müssen Am Montag starten im französischen Courchevel und Méribel die Weltmeisterschaften im Ski alpin. Diese Übersicht zeigt, wer einen Titel zu verteidigen hat, wer sich Hoffnungen auf einen Sieg machen darf und welche Nationen in der Vergangenheit die meisten Medaillen geholt haben. Ruben Schönenberger Jetzt kommentieren 03.02.2023, 05.00 Uhr

Die 47. Alpine Skiweltmeisterschaft wird am Sonntag, 5. Februar, mit einer Zeremonie eröffnet. Die Wettkämpfe finden dann vom Montag, 6. Februar, bis und mit Sonntag, 19. Februar, statt. An diesem Tag wird auch die Schlusszeremonie begangen.

Die WM wird in Courchevel und Méribel ausgetragen. Die Wintersportorte liegen im französischen Département Savoie, nahe der italienischen und nicht weit der Schweizer Grenze.

Das Schweizer Fernsehen zeigt alle Rennen live. Dazu kommen die Medaillenübergaben am Abend nach den Rennen und ein tägliches WM-Magazin um 18.20 Uhr.

In der aktuellen Saison überzeugt der Schweizer Marco Odermatt am meisten. Er führte den Gesamtweltcup lange mit einem grossen Vorsprung an. Weil er bei der Abfahrt in Kitzbühel patzte, sich dabei leicht verletzte und die nächsten Rennen pausierte, konnte insbesondere der Norweger Aleksander Aamodt Kilde zwischenzeitlich etwas aufholen. Doch für die letzten beiden Super-G-Rennen kehrte Odermatt zurück und gewann gleich beide. Kilde hingegen schied gar einmal aus.

Der Saisonverlauf der aktuellen Top 5 im Gesamtweltcup zeigt, dass Odermatt nun wieder sehr deutlich führt. Mit Loic Meillard liegt ein weiterer Schweizer in den Top Fünf.

Bei den Frauen ist die Spitzenposition noch klarer vergeben als bei den Männern. Die Amerikanerin Mikaela Shiffrin distanziert alle anderen Fahrerinnen deutlich. Um Platz 2 streiten sich die Schweizerin Lara Gut-Behrami und die Slowakin Petra Vlhova, aktuell liegt Gut-Behrami ganz leicht hinten.

In der Abfahrt der Männer wartet Marco Odermatt noch auf einen Sieg. Doch der Überflieger der Saison gehört auch in der schnellsten Disziplin zu den Favoriten auf eine Medaille. Schon viermal schaffte er diesen Winter den Sprung auf das Podest. Der beste Abfahrer der Saison ist der Norweger Kilde, der schon fünf Rennen gewinnen konnte. Der Österreicher Vincent Kriechmayr schaffte das bereits dreimal.

Zu den Topfavoriten auf den Sieg gehörte Odermatt im Super-G der Männer schon vor seiner kurzen, verletzungsbedingten Pause. Doch als er nach seiner Rückkehr gleich beide Super-G-Rennen in Cortina d'Ampezzo für sich entscheiden konnte, muss der Titel in der Speed-Disziplin erst recht das Ziel sein. Neben Odermatt konnte im Super-G in dieser Saison nur der Norweger Kilde ebenfalls Rennen gewinnen.

Vermutlich noch etwas mehr Favorit auf den Titel ist Odermatt im Riesenslalom der Männer. Wenn er in dieser Saison zu einem Rennen in dieser Disziplin angetreten ist, hat er es fast immer gewonnen. Nur einmal war das nicht der Fall. Als Dritter landete er aber auf dem Podest. Gefährlich werden könnten ihm hier gleich zwei weitere Schweizer, die in seiner Abwesenheit beim letzten Rennen vor der WM einen Doppelsieg feierten: Loic Meillard gewann in Schladming, Gino Caviezel wurde Zweiter.

Die einzige Disziplin, in der die Entscheidung nicht über Odermatt gehen wird, ist der Slalom der Männer. In die Bresche springen könnte mit Daniel Yule ein anderer Schweizer, der in dieser Saison schon zwei Slaloms gewinnen konnte. Am ehesten im Weg stehen könnten diesem Ansinnen die beiden Norweger Lucas Braathen und Henrik Kristoffersen. Beide haben ebenfalls schon zwei Rennen der laufenden Saison gewonnen.

Trotz der deutlichen Führung im Gesamtweltcup: Nicht in allen Disziplinen ist Shiffrin die Topfavoritin. In der Abfahrt der Frauen darf Sofia Goggia am ehesten auf Gold hoffen. Schon vier Rennen hat sie diese Saison gewinnen können. Corinne Suter hat als einzige Schweizerin in der laufenden Saison das Podest schon aus der Nähe gesehen: Dreimal landete sie unter den ersten Drei.

Im Super-G der Frauen konnte Shiffrin zwar bereits einen Sieg verbuchen, das konnten aber auch vier andere Fahrerinnen. Darunter auch die Schweizerinnen Corinne Suter und Lara Gut-Behrami.

Im Riesenslalom der Frauen dürfte nur schwer ein Weg an Shiffrin vorbeiführen. Von acht Saisonrennen hat sie gleich fünf gewonnen. Auch Gut-Behrami konnte schon einmal jubeln, ganz zu Beginn der Saison. Daneben konnten sich die Italienerin Marta Bassino und die Kanadierin Valerie Grenier ebenfalls schon in das Siegerinnenbuch eintragen.

Auch im Slalom der Frauen weist Shiffrin die meisten Siege auf. Fünfmal stand die Amerikanerin zuoberst auf dem Treppchen. Auch bereits erfolgreich war die Schweizerin Wendy Holdener mit zwei Siegen. Daneben haben die Schwedin Anna Swenn Larsson, die Slowakin Vlhova und die Deutsche Lena Duerr schon einen Slalom gewonnen.

