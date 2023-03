Riesenslalom in Åre: Historischer Triumph für Shiffrin

SKI ALPIN Historischer Triumph: Mikaela Shiffrin schliesst mit 86. Weltcupsieg zu Ingemar Stenmark auf. Im schwedischen Are erreicht Mikaela Shiffrin einen Meilenstein: Mit dem Sieg im Riesenslalom egalisiert sie eine Bestmarke von Ingemar Stenmark und sichert sich zugleich die kleine Kugel der Disziplinenwertung. Die Schweizerinnen konnten nicht überzeugen. Fabian Geissberger 10.03.2023, 14.45 Uhr

Mikaela Shiffrin schreibt mit ihrem 86. Weltcupsieg Geschichte. Pontus Lundahl / EPA

Es ist geschafft: Mikaela Shiffrin fährt beim Riesenslalom in Are ihren 86. Sieg auf Weltcupstufe ein und schreibt damit Skigeschichte. Sie schliesst mit dieser Marke zu Ingemar Stenmark auf, welcher den Rekord für die meisten Weltcupsiege über 30 Jahre innehatte. «Rekorde bedeuten mir grundsätzlich nicht so viel. Aber dass mein Name nun in einem Atemzug mit Ingemar Stenmark genannt wird, ist schon sehr verrückt.», meinte die 28-jährige Amerikanerin im Zielraum.

Den Grundstein für den historischen Erfolg legte Shiffrin bereits im ersten Durchgang bei sehr tiefen Temperaturen. Sie wies ihre ärgsten Konkurrentinnen mit über einer Sekunde Vorsprung in die Schranken. Diese Führung konnte sie im zweiten Lauf souverän verteidigen und sich damit auch die kleine Kristallkugel im Riesenslalom sichern. Komplettiert wurde das Podest von der formstarken Federica Brignone sowie der heimischen Olympiasiegerin Sara Hector.

Mit dem Sieg in Are schliesst sich für Mikeala Shiffrin ein Kreis. Am 20. Dezember 2012 konnte eine damals 17-jährige Shiffrin im Westen Schwedens ihr erstes Weltcuprennen für sich entscheiden. Gut zehn Jahre später egalisierte sie nun Ingemar Stenmarks Bestmarke und konnte mit ihrem 20. Sieg im Riesenslalom zudem auch noch mit Vreni Schneider gleichziehen.

Enttäuschende Schweizerinnen

Weniger Grund zum Feiern hatte das Schweizer Team. Lara Gut-Behrami durfte sich vor dem Rennen noch minime Chancen auf den Gesamtsieg im Riesenslalom ausrechnen. Ihr Vorhaben wurde jedoch bereits nach 15 Fahrsekunden gestoppt, indem sie einen Übergang verpasste und damit ausschied. Als einzige Schweizerin zufrieden dürfte Wendy Holdener sein. Sie beendete das Rennen auf Platz 12 und zog folgendes Fazit: «Es hatte viel Gutes dabei, im unteren Teil vergab ich jedoch eine Top 10 Platzierung».

Wendy Holdener fuhr als beste Schweizerin auf Platz 12. Pontus Lundahl / EPA

Eine bittere Pille setzte es für Melanie Meillard ab. Die Neuenburgerin qualifizierte sich zum ersten Mal seit zwei Jahren für den finalen Durchgang im Riesenslalom. Dort scheiterte sie jedoch wenige Tore vor dem Ziel an einer Linkskurve und muss damit weiter auf Punkte warten. Michelle Gisin fuhr auf den 22. Platz, die restlichen Schweizerinnen blieben im 1. Lauf auf der Strecke.