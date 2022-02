Ski Alpin Ich war zu 100 Prozent sicher, dass es klappt»: So erlebten die Eltern von Corinne Suter den Olympiatriumph Corinnes Vater Bruno war so nervös, dass er nicht schlafen konnte: Die Familie der frischgebackenen Olympiasiegerin feierte im privaten Kreis. Jetzt kommentieren 16.02.2022, 10.17 Uhr

Nachdem sich die Medien verzogen hatten, feierten sie im privaten Kreis (von rechts): Corinnes Freund Angelo Alessandri, die Eltern Silvia und Bruno Suter-Deuber sowie Michelle, die Freundin von Corinnes Bruder Dario (links). Bild: Franz Steinegger. Bild: Franz Steinegger

«Sie hat uns angerufen, als sie zum Packen in ihrem Zimmer war. Denn gleich anschliessend ans Rennen fuhr sie zum Flughafen», erzählt Silvia Suter über den ersten Kontakt zu ihrer Tochter nach dem sensationellen Erfolg. «Ich habe ihr gratuliert. Sie war sehr aufgestellt und froh, nach dem Medienrummel endlich etwas Ruhe zu haben.» Typisch Corinne Suter: «Sie redete nicht übers Skifahren, sondern fragte, was wir so machen», berichtet die Mutter gegenüber dem Boten der Urschweiz.

Corinnes Vater Bruno hingegen war so nervös, dass er nicht schlafen konnte. Er zündete in der Stube 15 Kerzen an, weil Corinne die Startnummer 15 trug. Der Muotathaler war sich sicher:

«Sie packts. Ich spürte es, war zu 100 Prozent sicher, dass es klappt.»

Zum richtigen Zeitpunkt in Topform

Warum freute sich Corinne nach ihrer Bestzeit so verhalten? «Lara Gut und Kira Weidle waren noch oben, die musste sie noch abwarten», erklärt Bruno Suter die Reaktion. Zum Erfolg beigetragen habe sicher, dass sie just auf die Olympischen Spiele hin in Topform war und den Kopf frei hatte. «An den Weltmeisterschaften in Are ist ihr der Knopf aufgegangen. Sie merkte, dass sie auch siegen kann», erzählen Corinnes Eltern. Ihr Freund Angelo Alessandri wollte zuerst bei Corinnes Eltern in Schwyz das Rennen verfolgen, entschied sich dann jedoch, die Abfahrt allein zu geniessen.

Natürlich fieberte auch Corinnes Familie mit: In allen Zwischenzeiten lag sie vor Sofia Goggia, bei der letzten lag sie um 18 Hundertstel zurück. Mutter Silvia dachte schon:

«Dann wird sie halt Zweite, ist doch auch schön.»

Worauf ihr Mann kontert: «Nein, ich habe immer daran geglaubt: Man hat ja gesehen, wie sie von ganz oben bis ganz unten voll angriff. Sie wollte unbedingt siegen. Corinne hat viel Kraft in den Beinen und konnte die tiefe Hocke vom Start bis ins Ziel halten.»

