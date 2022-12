Interview: Ramon Zenhäusern über seine Grösse, WM und Olympia

Ski alpin Ihnen schmerzen die Füsse in den Skischuhen? Dann lesen Sie mal, welche Qualen Slalom-Star Ramon Zenhäusern aushalten muss Allein wegen seiner Grösse von 2,02 Metern ist Ramon Zenhäusern eine auffällige Figur. Im Interview spricht er über Betten, in denen er sich wie im Schraubstock fühlt, über die Degradierung aus der Nationalmannschaft, «elende» Notausgang-Schilder und den Psychostress auf der Skipiste. François Schmid-Bechtel Jetzt kommentieren 10.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Am Sonntag startet Slalom-Spezialist Ramon Zenhäusern in die Weltcup-Saison. Zur Degradierung aus der Nationalmannschaft sagt er: «Erst dachte ich, ich würde je ein paar Handschuhe und Socken weniger kriegen. Aber nicht mal das ist passiert.» Sven Thomann / Blick

Sie verhielten sich schon vor Corona äusserst vorsichtig, gaben kaum jemandem die Hand und reduzierten soziale Kontakte auf ein Minimum.

Aber nur im Winter. Sie müssen sich vorstellen, dass allein im Januar sechs Slaloms stattfinden. Ich kann es mir nicht leisten, in dieser Zeit krank zu werden. Aber ausserhalb der Saison achte ich nicht gross darauf. Ist ja auch besser fürs Immunsystem, wenn man nicht allen Kontakten aus dem Weg geht.

Sie waren ein Vorreiter, bevor wir Corona kannten.

Mir imponieren die Japaner. Schon vor Corona zogen sie bei kleinsten Symptomen die Maske an aus Respekt vor der Gesundheit der Mitmenschen.

Hat Corona etwas verändert in ihrem Leben?

Das Sozialleben ist zu kurz gekommen. Ich kann ein bisschen besser kochen und Desinfektionsmittel trage ich nun immer mit mir rum.

Wie gehen Sie damit um, dass die Slalom-Saison nur gut drei Monate dauert?

Das hat auch eine gute Seite. Damit ist die Zeit des Psychoterrors beschränkt.

Sie wurden auf diese Saison von der Nationalmannschaft ins A-Kader heruntergestuft. Wie gehen Sie damit um?

Darüber habe ich bloss geschmunzelt. Ist man in den Top 15, gehört man in die Nationalmannschaft. Liegt man zwischen Position 15 und 30, ist man im A-Kader. Jeder kennt die Spielregeln. Abgesehen vom Auto-Leasing – ich bezahle jetzt etwas mehr - hat es keine Auswirkungen für mich. Erst dachte ich, ich würde je ein paar Handschuhe und Socken weniger kriegen. Aber nicht mal das ist passiert. Es tönt vielleicht spektakulär, wenn Medien titeln: Zenhäusern fliegt aus der Nationalmannschaft. Aber das ist es nicht. Trotzdem kommen Menschen auf mich zu und fragen besorgt: Darfst du überhaupt noch Weltcup-Rennen bestreiten? Das hat auch eine komische Note.

Also keine Enttäuschung?

Enttäuscht war ich einzig über meine Resultate. Zuvor ist es bei mir immer bergauf gegangen. Nun musste ich erstmals Rückschläge einstecken. Das gehört zum Spitzensport dazu. Aber schon der Start in die letzte Saison war schwierig.

Sie sprechen den Trainingssturz an, der zu einer komplizierten Schulterverletzung führte?

Ja. Ich spüre die Schulter heute noch leicht. Erst ging das Vertrauen verloren und danach habe ich mich beim Material verzettelt. Sechs Jahre lang bin ich pro Saison immer nur je ein Modell gefahren. Letzte Saison begann ich, rumzupröbeln, weil es nie wirklich gepasst hat. Und am Schluss der Saison infizierte ich mich noch mit Corona. Trotzdem war nicht alles nur schlecht.

Beispielsweise in Adelboden, als Sie auf Platz 4 fuhren und man damit rechnete, dass es nun bergauf gehen würde.

Ja. Auch ich war zuversichtlich. Danach folgte Wengen, wo ich nach einem guten 1. Lauf im zweiten auf Platz 15 zurückfiel. Das war nicht förderlich fürs Selbstvertrauen. Ausserdem – und das soll keine Ausrede sein – habe ich die gesamte letzte Saison in einer Art Schutzposition bestritten. Unbewusst zwar, weil zum Schutz der lädierten Schulter. Das alles hat enorm viel Energie gekostet.

Sie spüren die Schulter noch immer?

Ja, obwohl es tausend Mal besser geworden ist.

Was stimmt Sie für diese Saison zuversichtlich?

Letzte Saison schmerzte jede Bewegung in der Schulter. Selbst wenn ich ein Tablett oder einen Ski trug, schmerzte die Schulter. Das ist jetzt nicht mehr der Fall.

Warum liessen Sie sich nicht operieren?

Weil ich mindestens vier Monate hätte pausieren müssen. Das wollte ich nicht. Ich wollte dem Körper die Chance geben, sich selbst zu regenerieren. Wenn das nicht funktioniert, kann ich mich nach dieser Saison immer noch operieren lassen.

Ramon Zenhaeusern gewann 2018 in Pyeongchang Olympia-Gold im Teamwettbewerb und Silber im Slalom . Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Was lautet Ihr Ziel für diese Saison?

Den Spass und die Freude am Skifahren wieder finden. Dann bin ich überzeugt, dass die Resultate wieder besser werden.

Hatten Sie in der Vorbereitung bereits wieder Spass?

Enorm. Ich habe die Vorbereitung bewusst auf Spass und Lebensfreude ausgerichtet und mir immer wieder Freiräume genommen, um im Meer Wassersport (Windsurfen, Kitesurfen und Foil) zu betreiben. Das bringt auch punkto Balance und Koordination sehr viel, was im Skisport nicht unwichtig ist. Erst recht bei meiner Grösse.

Mit 2,02 Meter können Sie kein Muskelpaket sein wie es Marcel Hirscher war.

Richtig. Meine Power sind die langen Hebel. Aber das muss koordiniert und abgestimmt sein.

Heisst das, für Sie ist slalomfahren eine komplexere Angelegenheit als für einen kleineren Fahrer?

Ich muss einfach präziser fahren, zentrierter auf dem Ski stehen. Wenn ich leicht in Rücklage gerate, wirkt sich das viel stärker aus als bei einem kleineren Fahrer.

Haben Sie schon mit Ihrer Grösse gehadert?

Immer wieder, wenn ich den Kopf anstosse.

Im Flugzeug?

Auch. Aber ganz übel sind die Notausgang-Schilder an den Decken der Hotels. Die mag ich nicht mehr sehen. Aber sonst: Ich stehe zu meiner Grösse.

Als grosser Mensch können Sie sich nicht so gut verstecken.

Schon, aber wir sind hier in der Schweiz und ich bin auch nicht Roger Federer. Daher ist es erträglich, auch wenn man mich in der Öffentlichkeit gut erkennt. Aber verstecken brauche ich mich deswegen nicht.

Und in der Schule?

Da gibt es X Beispiele, für die ich auch ungerechtfertigt den Kopf hinhalten musste.

Und Kleider?

Das ist ein grosses Problem. Wobei, es gibt natürlich viel grössere Probleme auf der Welt. Aber es ist sehr mühsam für mich, passende Kleider zu finden. Entweder sind die Ärmel zu kurz oder ich trage ein Zelt.

Und die Betten? Sie sind schliesslich ständig in Hotels unterwegs.

Häufig haben die Betten ein Brett am Fussende. Da fühle ich mich wie in einem Schraubstock. Deshalb lege ich die Matratze jeweils auf den Boden. Am Boden habe ich noch nie schlecht geschlafen.

In die Skischuhe steigen muss für Sie die Hölle sein. Sie haben Schuhgrösse 48 und pressen ihre Füsse in Skischuhe mit Grösse 45.

Tendenziell fahren alle mit Schuhen, die eine oder zwei Nummern kleiner sind als ihre Füsse. Richtig übel war es früher für mich. Da gab es nur Renn-Skischuhe bis Grösse 44. Das war eine Qual. Das Resultat sehen Sie hier (Red. Zenhäusern zieht die Socke aus und zeigt ein Überbein, wie es der Journalist noch nie gesehen hat).

Dieses Überbein macht die Sache auch nicht angenehmer.

Ich nenne es Pölsterchen. Aber Füsse von Skirennfahrer schauen Sie sich besser nicht an.

Wie ist es, wenn Sie die Schuhe ausziehen? Einfach nur eine Wohltat?

Wenn es wirklich kalt ist, man die Zehen nicht mehr spürt, tut es schon gut.

Sie sagten, wegen Ihrer Grösse müssen Sie extrem sauber Skifahren, die Gesetze der Hebel stets beachten. Sind Sie ein Typ, der sich auch sonst gerne an Regeln hält oder brechen Sie ausserhalb der Pisten gerade deswegen gerne aus?

Ich mags schon gerne spontan, habe auch eine chaotische Seite. Am liebsten ist es mir, am Morgen lange auszuschlafen und nach dem Aufwachen erst mal in mich hinein hören. Aber das kann ich natürlich nicht immer bringen. Auch ich muss mich ein Stück weit an einen Wochenplan halten. In der Natur hingegen halte ich mich sehr pflichtbewusst an die Regeln, weil sie mir einfach unglaublich viel gibt.

Slalom ist eine verrückte Disziplin: Es gibt 15 Fahrer, von denen jeder ein Rennen gewinnen kann. Man muss sehr exakt fahren. Und man kann sehr schnell sehr hoch fliegen, aber auch sehr schnell, sehr tief fallen.

Sie sagen es. Nehmen wir Clement Noël. Er gewinnt in der letzten Saison den ersten Slalom in einer Art, dass wir denken, er würde alle weiteren Rennen gewinnen. Aber dann scheidet er im zweiten Slalom aus und fährt danach lange nicht mehr aufs Podest.

Warum tut man sich als Athlet diesen Psychostress an?

Ich fahre grundsätzlich gerne Ski. Und wenn es aufgeht, gibt das einen unfassbaren Kick. Ich war vor der letzten Saison vier Jahre lang in den Top-7.

Kann man sich gegenseitig aus dem Loch befreien?

Nein, schliesslich steht jeder für sich allein am Start. Für gute Resultate im Slalom braucht es Ruhe, Zufriedenheit und Gelassenheit – aber finde das alles mal, wenn es nicht gut läuft. Das ist brutal schwierig.

Und dann hören wir von Ihnen auch mal einen Brunftschrei am Start, um den Emotionen freien Lauf zu lassen.

Das ist situativ. Manchmal brauche ich es, manchmal nicht.

Wann brauchen Sie den Schrei?

Entweder, wenn ich zu wenig angespannt bin. Oder wenn ich extremen Stress verspüre, wenn es sogar leicht in Richtung Angst tendiert. Mein berühmtester Schrei war in Schladming. Nachtslalom. 50 000 Zuschauer. Ein unfassbarer Lärm. Die Piste ist eine Eisbahn. Das braucht schon Nerven. Oder in Kitzbühel, als ich nach dem ersten Lauf geführt habe, dachte ich am Lift nach oben: Jetzt würde ich gerne zurück ins Hotel. Das sind enorm nervenaufreibende Situationen. Da hilft mir der Schrei.

Schreien Sie bewusst?

Nein, das passiert im Unterbewusstsein. Immer wieder raten mir Leute: Mach den Schrei, das hilft. Aber es funktioniert nicht, wenn ich es mir vornehme. Das kommt von innen. Ich könnte es schon spielen, ein Ritual daraus machen, aber dann bringt es nichts.

Können Sie heute mit einer Situation, wie Sie sie von Kitzbühel geschildert haben, besser umgehen?

Ich denke schon. Früher galt ich als Trainings-Weltmeister. Im Rennen aber kam ich auf keinen grünen Zweig. Es ist ein Lernprozess, mit Druck umzugehen. Man lernt das durch Repetition und Erlebnisse. Ich kann in vielen Dingen gut sein, aber erst, wenn ich sie trainiert und erlebt habe.

Und dann hört man von euch Slalomfahrern stehts: Ich muss Vollgas geben. Aber geht das wirklich. Kann jeder, der im ersten Lauf führt, im zweiten Vollgas geben?

Ich denke nicht. Natürlich müsste man Vollgas geben, weil die Spitze so breit ist, 15 Fahrer für den Sieg infrage kommen. Aber es ist nichts als menschlich, wenn in einer solchen Situation ein kleines bisschen an Sicherheit mitfährt. Dieses gelegentliche Brüllen hilft mir, den Kopf für das Rennen auszuschalten. Denn, der Kopf bremst tendenziell. Aber es braucht viel Vertrauen, um den Kopf auszuschalten.

Apropos Kopf: Sie haben bis 2019 studiert und stets betont, dass Sie das brauchen. Wie sieht heute Ihr Kopftraining aus?

Ich habe den Bachelor in Wirtschaft. Bis nächsten Herbst kann ich mir überlegen, ob ich noch den Master an der FernUni Schweiz mache. Die letzten drei Jahre habe ich nicht gross studiert, eher karisiert (Red. Walliserdeutsch für liiert sein, flirten). Die Zeit, die ich früher für das Studium aufgewendet habe, floss in die Beziehung. Aber damit ist bekanntlich Schluss (Red. Beachvolleyballerin Tanja Hüberli und Ramon Zenhäusern haben sich dieses Jahr getrennt).

Wie ist das, wenn die ganze Schweiz erfährt, dass die Beziehung zu Ende ist?

Da frage ich mich schon, ob gewisse Medien nichts Wichtigeres zu berichten haben als über das Ende einer Beziehung von zwei Semi-Prominenten, die weder Kinder haben noch verheiratet sind.

Kann man so sehen: Sie sind ein heller Kopf. Warum bedienen Sie bei ausländischen Fernsehstationen das Klischee des Ricola-Schweizers?

Sie sprechen auf das bireweich an?

Ja.

Das war keine Koketterie. Da war null Plan dahinter. Sie müssen sich vorstellen: Ich stand zuvor noch nie auf einem Weltcup-Podest. Und dann gewinne ich 2018 Olympia-Silber. In einer solchen Situation funktioniert im Oberstübchen nicht mehr alles so, wie es sollte. Und so rutschte mir im Interview mit dem ORF das Wort bireweich heraus. Danach musste ich es erklären. Und mir fiel in diesem Moment nichts Gescheiteres ein als «birnenweich». Damit konnten die Österreicher auch nicht viel anfangen. Aber da war kein Kalkül dahinter, sondern es war einfach nur Ausdruck purer Lebensfreude.

Spätestens seit dieser Episode liebt man Sie in Österreich.

Mag sein.

Ihr Mentaltrainer sagte: Ramon machte sich klein und wollte niemanden von oben herab anschauen.

Das entspricht halt meinem Naturell.

Sind Sie zu bescheiden, um als Seriensieger für Furore zu sorgen?

Früher schon. Heute bin ich sicher selbstbewusster, aber es kann noch besser werden.

Zur Person Ramon Zenhäusern stammt aus Bürchen im Kanton Wallis und ist am 4. Mai 1992 zur Welt gekommen. Nachdem er im Kollegium Brig die Matura absolvierte, gelangen ihm die ersten, aufsehenerregenden Resultate. Der für einen Slalomspezialisten extrem grosse Athlet (2,02 Meter) holte 2013 an der Junioren-WM Silber. Trotzdem dauerte es, bis er im Weltcup in die Weltspitze fuhr. Im Januar 2018 gewann er in Stockholm sein erstes Weltcup-Rennen. Kurz darauf holte er in Südkorea Olympia-Silber. Zenhäusern hat an der FernUni Schweiz den Bachelor in Wirtschaftswissenschaften absolviert und wurde auf diese Saison hin von der Nationalmannschaft ins A-Kader degradiert.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen