Ski alpin Joel Iten ist ein Schweizer Meister mit Bodenhaftung Der 17-Jährige aus Unterägeri ist gegenwärtig der schnellste Slalomfahrer der U18-Altersklasse. In seiner Laufbahn eifert er seinem Bruder nach. Martin Mühlebach 09.02.2021, 05.00 Uhr

Der Meistertitel freue ihn und mache ihn auch etwas stolz, sagt Joel Iten. Bild: Maria Schmid (Unterägeri, 3. Februar 2021)

Joel Iten legte den Grundstein zu seinem Schweizer-U18-Meister-Titel im Slalom bereits im ersten Lauf – weil er auf den 28. Platz fuhr. Denn so konnte er die nun optimale Piste in Gstaad im zweiten Durchgang früh in Angriff nehmen und alle Konkurrenten distanzieren. Die Goldmedaille freue ihn und mache ihn auch etwas stolz, sagt das Skitalent aus Unterägeri bescheiden, um hinzuzufügen:

«Der Titel motiviert mich, weiterhin hart an mir zu arbeiten, um weitere Grosstaten verwirklichen zu können, ohne die Bodenhaftung zu verlieren.»

Itens kurzfristiges sportliches Ziel sei ein Podiumsplatz an den Schweizer U18-Meisterschaften im Riesenslalom Mitte März. Mittelfristig hofft der Athlet vom Nationalen Leistungszentrum (NLZ) Mitte, den Sprung ins C-Kader von Swiss-Ski zu schaffen. Damit würde er es seinem Bruder Matthias (21) gleichtun, der 2018 als erster Zuger überhaupt in ein nationales Kader aufgenommen wurde. Das langfristige Ziel von Joel Iten, der in allen Disziplinen fährt, sei die Etablierung im Weltcup. Und dann? «Mein grösster Wunsch ist es, dereinst einen Weltmeistertitel feiern zu können.»

Wer das Elternhaus in Unterägeri passiert, wird auf den Erfolg von Joel Iten aufmerksam gemacht. Bild: Maria Schmid (3. Februar 2021)

Die Familie unterstützt ihn

Um nach der angestrebten Karriere als Skifahrer ein berufliches Standbein zu haben, absolviert er an der Sportmittelschule Engelberg die kaufmännische Grundausbildung. Da er wegen seiner vielen Rennen dem Unterricht oft fernbleibt, muss er den verpassten Lehrstoff in seiner ohnehin knapp bemessenen Freizeit aufarbeiten. Dass da Eigenverantwortung und Disziplin gefordert ist, versteht sich von selbst. Joel Iten betont:

«Zum Glück stehen mir meine Mutter Claudia, mein Vater Louis und mein Bruder Matthias jederzeit mit Rat und Tat unterstützend zur Seite, wofür ich ihnen sehr dankbar bin.»

Matthias Iten (hier an der Zuger Sportnacht 2019) ist der erste und bis heute einzige Zuger, der es in ein Kader des Schweizer Skiverbands geschafft hat. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 1. Februar 2019)

Claudia Iten erinnert sich, dass Joel schon im Alter von zweieinhalb Jahren auf den Brettern stand. «Vor unserem Haus gab es einen kleinen Hügel, auf dem Joel beim ersten Schnee mit den Skiern an den Füssen hinunterrutschte.» Als Sechsjähriger habe Joel Iten auf dem Hochstuckli und im Brunni-Alpthal seine ersten regionalen Rennen bestritten. Im Jahr 2011 gewann er den Final des GP Migros, an dem die jeweils drei besten Fahrer aus den Qualifikationsrennen in der Schweiz teilnahmen.

Im Sommertraining die Voraussetzungen schaffen

Joel Iten begeisterte sich für den Fahrstil des einstigen US-Stars Ted Ligety. Nach seinen Erfolgen entschloss er sich, seinem Idol nachzueifern und auch ins Sommertraining zu investieren. «Ich trainierte fortan Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit und Koordination. Das sind die Komponenten, die man als Skifahrer braucht», erklärt er.

Im Winter gelte es dann, die Kraft zu konservieren und für die Rennen Schnellkraft und Spritzigkeit aufzubauen. Wertvolle Tipps erhalte er von seinem Bruder Matthias. Wichtige Bezugspersonen seien auch seine Trainer: Oliver Koch (Kondition) und die beiden NLZ-Trainer Hubert Hiemer und Niko Stricker.

«Besonders gerne habe ich es, wenn Niko Stricker am Start dabei ist – seine Lockerheit überträgt sich auf mich – und das ist wichtig, um das Rennen unbekümmert in Angriff zu nehmen.»

Joel Iten sagt, dass er direkt vor dem Start nicht im Detail wissen möchte, wie die Piste beschaffen sei, weil er sich dann zu viele Gedanken mache und nicht frei fahren könne.

Gedanken macht er sich jedoch bezüglich der Coronapandemie. «Unser Kader blieb bisher von Ansteckungen verschont», sagt er, «ich hoffe, dass das auch in Zukunft so bleibt.» Die nötigen Sicherheitsmassnahmen würden auch im Nachwuchsbereich strikt eingehalten. Die Schutzmasken dürften erst unmittelbar vor dem Start abgenommen und müssten nach der Zieleinfahrt sofort wieder angezogen werden. Sogar bei der Siegerehrung sind sie Pflicht. Solange Joel Iten weiterhin ganz oben steht, dürfte ihn das nicht stören.