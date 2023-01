Kann Beat Feuz ein letztes Mal die Lauberhorn-Abfahrt bestreiten?

Ski alpin Liegt überhaupt Schnee in Wengen? Kann die Lauberhorn-Abfahrt stattfinden? Und gibt es noch Tickets? Lange kein Schnee, jetzt sogar zu viel? Das Wetter diktiert den Zeitplan der traditionellen Weltcup-Rennen von Wengen, die von Freitag bis Sonntag stattfinden sollen. OK-Präsident Urs Näpflin beantwortet die wichtigsten Fragen. François Schmid-Bechtel Jetzt kommentieren 09.01.2023, 13.46 Uhr

Spielt das Wetter auch am Samstag mit, wenn der viermalige Lauberhorn-Sieger Beat Feuz ein letztes Mal in Wengen am Start steht? Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Wer die Bilder aus Adelboden vom vergangenen Wochenende vor Augen hat, kann sich kaum vorstellen, dass am Samstag in Wengen die Lauberhorn-Abfahrt gefahren wird. Wäre nicht dieses schmale weisse Band gewesen, hätten wir glatt gedacht, das grünbräunliche Chuenisbärgli hätte sich bereits in den Frühling verabschiedet. Wie also soll das Lauberhorn-Rennen durchgeführt werden, wo wir doch wissen, dass es für eine Abfahrt wesentlich mehr Schnee braucht als für einen Riesenslalom. Ausserdem liegt das Ziel in Wengen (1287 M.ü.M) sogar noch etwas tiefer als in Adelboden.

Urs Näpflin, OK-Präsident der Lauberhorn-Rennen. Marcel Bieri / KEYSTONE

Urs Näpflin, der OK-Präsident der Lauberhorn-Rennen, wirkt am Montagmorgen erstaunlich gelassen, als wir ihn anrufen. «Es hat in der Nacht auf Montag etwas geschneit», berichtet er. «Und gegen Montagabend erwarten wir die nächste Störung.» Also alles klar für den Weltcup-Klassiker, den die Schweizer Abfahrts-Legende Beat Feuz ein letztes Mal bestreitet? Näpflin beantwortet die wichtigsten Fragen.

Liegt auf der Lauberhorn-Strecke überhaupt genug Schnee?

«Ja. Wir konnten während der kalten Phase im Dezember so viel Schnee produzieren, dass wir die Reserven aus dem Depot nicht benötigen werden. Auch waren über die Feiertage die Pisten für die Touristen offen. Und am vergangenen Wochenende konnten wir bei guten Bedingungen zwei Europacup-Super-G's durchführen. Es war zwar sehr warm. Aber wegen der zuletzt klaren Nächte hatten wir immer wieder auch Minustemperaturen. Ausserdem erwarten wir in der Nacht von Montag auf Dienstag 30 bis 40 Zentimeter Neuschnee im Startbereich und 10 Zentimeter im Ziel.»

Ist der Neuschnee ein Problem?

«Nein», sagt Näpflin. «Die Piste ist in einem so guten Zustand, dass sie weder durch die warmen Temperaturen noch durch Regen in Mitleidenschaft gezogen wird. Und um den Neuschnee werden wir uns gleich am Dienstagmorgen kümmern. Denn wir setzen alles daran, das eine obligatorische Training am Dienstag durchzuführen.»

Warum ist das Training am Dienstag so wichtig?

Die Reglemente sehen vor, dass vor einer Abfahrt mindestens ein Training abgehalten werden muss. Weil der Wetterbericht für Mittwoch und Donnerstag nicht sonderlich gut ist und am Freitag der Super-G auf dem Programm steht, würde ein Training am Dienstag «viel Druck von uns nehmen», wie Näpflin sagt.

Kann am Freitag der Super-G und am Samstag die Abfahrt stattfinden?

Die Wetterlage sei labil, sagt Näpflin. «Gegen Nebel, Wind oder Regen können wir nichts ausrichten. Aber wie immer setzen wir alles daran, dass wir ein Skifest feiern können.» Dafür stehen am Montag 385 Menschen im Einsatz, an den Renntagen sind es sogar 1000.

Gibt es überhaupt noch Tickets?

«Wir erwarten sehr viele Zuschauer, die Beat Feuz ein letztes Mal auf der Lauberhorn-Abfahrt sehen wollen», so Näpflin. Die VIP- und Hospitality-Pakete für den Samstag sind alle verkauft. Aber im Zielbereich gibt es noch einige Tickets. «Aber man muss sich beeilen», sagt Näpflin. Ebenso, wer am Sonntag den Slalom schauen will.

Gibt es noch Übernachtungsmöglichkeiten in Wengen?

Nein. Wengen ist seit Monaten ausgebucht. Entweder weicht man in die Region aus oder reist am Renntag an. Was laut Näpflin kein Problem ist. «Am besten steigt man am Morgen in Grindelwald in den neuen Eigerexpress, fährt bis Eigergletscher, und dann mit den Ski an den Füssen zum Start, wo man die Patrouille Suisse besonders gut beobachten kann. und verfolgt danach am Streckenrand das Rennen.»

