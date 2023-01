Marco Odermatt: Nach der Abfahrt in Kitzbühel beginnt das Zittern

Ski alpin Nach der Abfahrt in Kitzbühel beginnt das Zittern – ums Knie und ums Podest Marco Odermatt verletzt sich in der Abfahrt in Kitzbühel und fällt aus. Niels Hintermann bibbert und wird Dritter. Beat Feuz fährt in seinem zweitletzten Rennen nur auf Rang 28. Martin Probst 20.01.2023, 23.29 Uhr

Marco Odermatt macht sich im Ziel von Kitzbühel Sorgen um sein Knie. Jean-Christophe Bott / EPA

Um 15.24 Uhr wurde offiziell bekannt, was in Kitzbühel zuvor schon fast buschfeuerartig die Runde machte: Marco Odermatt hat sich bei seiner spektakulären Rettungseinlage auf der Streif verletzt. Ein Start in der zweiten Abfahrt von Kitzbühel am Samstag ist ausgeschlossen.