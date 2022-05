Ski alpin Nidwaldnerin Leana Barmettler tritt zurück: «Ich bin nicht zäh genug für den Leistungssport» Die B-Kader-Athletin Leana Barmettler (25) aus Stans beendet ihre Skisport-Karriere. Sie freut sich auf ihre neuen Freiheiten. Jule Seifert Jetzt kommentieren 02.05.2022, 19.00 Uhr

Während des Telefonats mit Leana Barmettler zwitschern die Vögel im Hintergrund. In den Gärten von Stans blühen Obstbäume und Maiglöckli. Die Skisaison ist beendet. Und mit dem Frühlingsbeginn endet für die 25-Jährige auch ihre Karriere bei Swiss-Ski.

Der Sport hat viel Energie gekostet: Leana Barmettler bei einem Rennen im italienischen Livigno. Bild: PD

2012 stand die Nidwaldnerin in Crans-Montana am Start für ihr erstes Europacup-Rennen. Nervös sei sie gewesen, aber auch stolz, einen Schritt Richtung Weltcup gemacht zu haben. Nach vielen Rennen werden es aber nicht die Resultate, sondern die Trainingstage sein, die ihr speziell in Erinnerung bleiben. Am meisten genoss Barmettler es draussen in den Bergen, mit dem Team unterwegs und auf Reisen zu sein.

Chronische Schmerzen nach Stürzen

Eine Reise führte sie als 21-Jährige nach Schweden zur Junioren-WM in Are. Im selben Winter erreichte sie Top-15-Platzierungen im Europacup und liess in einem FIS-Rennen Weltcupfahrerinnen hinter sich. Das Europacup-Podium war nah. Doch mehrere Stürze und eine Halswirbelverletzung verursachten chronische Kopfschmerzen bei Barmettler. Zwei Jahre pausierte sie. Sie gab nicht auf und kämpfte sich zurück. «Wenn man etwas will, kann man alles erreichen», sagt sie.

Die B-Kader-Athletin probte ihre ersten Schwünge als Zweijährige auf der Klostermatte in Engelberg, verfeinerte ihre Technik später im Skiclub und besuchte im Ort die Sportmittelschule. Ihren letzten grossen Auftritt hatte sie in Engelberg, im Januar gewann sie den FIS-Riesenslalom. Bei Grossevents oder im Europacup schaffte es Barmettler hingegen nie aufs Podest. Für einen Weltcup-Start reichte es nicht. Traurig oder enttäuscht ist Barmettler aber nicht. Die Konkurrenz sei gross, es sei halt nicht aufgegangen. Die Nidwaldnerin sagt:

«Die Rücktrittsentscheidung war ein langwieriger Prozess und deswegen auch nicht schwierig gewesen.»

Schon im letzten Sommertraining hatte sie den Wettkampfsport hinterfragt. Vor allem habe sie sich weiterentwickelt, ein paar Ansichten hätten sich geändert. Auch ihr Körper hat Signale geschickt. «Ich bin nicht tough genug, ich bin nicht gemacht für den Leistungssport», sagt sie heute. Deshalb fiel der Entschluss, mit dem Wettkampfsport aufzuhören.

«Der Sport hat am Ende so viel Energie gekostet, ich habe sogar meine Fröhlichkeit verloren.»

Mit dem Camper nach Portugal

Nun ist Zeit für Neues: Leana Barmettler hat mit Tennis angefangen und freut sich aufs Freeriden im Winter. Wie es beruflich weitergehen soll, weiss sie noch nicht. «Ich bin offen für alles und gespannt, was das Leben bringt.» Eine vierwöchige Reise zusammen mit ihrem Freund bis nach Portugal – mit dem selbstausgebauten Camperbus – soll Klarheit bringen. Ohne Stress und mit Distanz zum Skisport will sie ihre Zukunft planen.

Leana Barmettler freut sich auf ihre Reise nach Portugal. Bild: PD

Einen Trainerjob oder eine andere Rolle im Skirennsport möchte sie nicht übernehmen. Sie zieht einen Schlussstrich unter den Wettkampfsport. Das Skifahren war eine Lebensschule. Für jedes Rennen ist Leana Barmettler dankbar, all die Jahre im Leistungssport machen sie stolz. Sie sagt:

«Der Skirennsport ist einmalig. Es war eine coole Zeit, intensiv und emotional. Ich hatte wunderschöne Tage – und die Niederlagen haben mich stärker gemacht.»

