Odermatts Rekordjagd

Ski alpin Nur noch 174 Punkte fehlen: Nach dem Doppelsieg in Kranjska Gora nimmt Odermatt den Rekord von Hermann Maier ins Visier Dieses Wochenende heimst Marco Odermatt in Kranjska Gora mit zwei Siegen weitere Punkte ein, gewinnt die Disziplinenkugel und bringt den Rekord von Hermann Maier mächtig ins Wanken. Gina Kern Jetzt kommentieren 12.03.2023, 16.00 Uhr

Der 11. Saisonsieg für Odematt. Rang 2. Kristoffersen, Rang 3 Pinturault. Keystone

Der Norweger Henrik Kristoffersen macht es am Sonntag noch einmal richtig spannend: Völlig entfesselt, wie ein Schnellzug auf Schienen, kurvt Marco Odermatts Verfolger durch die Tore. Der Zweitplatzierte nach dem ersten Lauf, Alexis Pinturault, kommt an Kristoffersen nicht vorbei. Nur Odermatt steht noch am Start. Kann er den Sieg nach Hause bringen?

Ja. Der elfte Saisonsieg ist perfekt - niemand kann Odermatt am Siegen hindern. Rivale Kristoffersen landet auf Platz zwei («Marco ist ein unglaublicher Skifahrer»), Pinturault auf Rang drei. Odermatt nach dem Rennen: «Es ist unglaublich. Nach dem Fehler im oberen Teil dachte ich, jetzt muss ich alles riskieren. Ich habe mir gesagt, hier will ich nicht vom Podest fliegen.»

Odermatt zeigte in Slowenien einmal mehr, wie gut er mit Druck umgehen kann. Und, dass er ein wahrer Champion ist. Mit nur 25 Jahren bricht er Rekord um Rekord. Den Gesamtweltcup hat Odermatt sich dieses Wochenende zum zweiten Mal hintereinander gesichert. Nach der Super-G-Kugel holt er am Sonntag auch die Riesen-Kugel.

Nun peilt er die 2000er-Punkterekord-Marke von Hermann Maier an. Zumindest ist Marco Odermatt nach dem Wochenende zusammen mit Hermann Maier schon mal der einzige Athlet, der die 1800er-Marke je überschritten hat. Eine Zwischenbilanz vor dem Weltcup-Final.

Auf dem Weg in den Ski-Olymp

Im Gesamtweltcup werden über die ganze Saison Punkte gesammelt. Der Österreicher Hermann Maier – mittlerweile 50 Jahre alt – fuhr in der Saison 1999/2000 haargenau 2000 Punkte heraus. Odermatt hat nach dem Wochenende in Kranjska Gora 1826 Punkte auf dem Konto – am Weltcupfinale in Soldeu (Andorra) kommen noch drei Starts dazu. Und damit drei weitere Gelegenheiten, die 174 Punkte zu sammeln, die ihm für den Maier-Rekord noch fehlen. Und da Odermatt im Riesenslalom, im Super-G und in der Abfahrt zu den Top-Favoriten gehört, stehen die Chancen nun gut, dass er Maiers 23 Jahre alten Rekord knackt.

Angesprochen auf den Punkte-Rekord sagte Odermatt nach dem Sieg am Samstag im Schweizer Fernsehen: «Sollte ich die 2000er-Marke übertreffen wäre das für mich etwas Besonderes. Wahrscheinlich würde der Rekord dann auch länger halten.»

Hermann Maier 2007 in Wengen. EQ Images

Die grosse Kristallkugel

Es war der 9. März 2019, als Marco Odermatt in Kranjska Gora seinen ersten Weltcup-Podestplatz herausfuhr. Genau vier Jahre später wird am gleichen Ort klar, dass er die grosse Kristallkugel für den Sieg im Gesamtweltcup sein Eigen nennen darf. Diese Kugel zum zweiten Mal in Folge zu gewinnen, ist dem Nidwaldner erst als zweiter Schweizer nach Pirmin Zurbriggen 1986/1987 und 1987/88 gelungen.

Zurbriggen beim ersten Gesamtweltcup-Sieg 1984. Kurt Zimmermann

Überhaupt die grosse Kugel zu gewinnen, haben bisher erst fünf Schweizer geschafft: Peter Lüscher 1978/79, Pirmin Zurbriggen sicherte sich die Kugel viermal, allerdings nur 1986/87 und 1987/88 zweimal hintereinander. Paul Accola krönte seine Saison 1991/92 mit dem Gewinn des Gesamtweltcups, Carlo Janka schaffte 18 Jahre später, 2009/2010, den Coup. Und nun eben Marco Odermatt, der mit 25 Jahren noch lange nicht auf dem Zenit seiner Karriere angekommen ist.

Die kleinen Kristallkugeln

Der zweite Sieg im slowenischen Kranjska Gora brachte dem Nidwaldner auch die kleine Kugel in der Riesenslalom-Disziplinenwertung. Fast geht angesichts all der Rekordmarken vergessen, wie sehr Odermatt in seiner Parade-Disziplin dominiert hat: Mit Riesen-Sieg Nummer sechs im achten Rennen in dieser Saison kann der Schweizer vom härtesten Verfolger in dieser Disziplin – dem Norweger Henrik Kristoffersen – nicht mehr eingeholt werden.

Der bisher beste Schweizer Riesenslalomfahrer, Michael von Grünigen, entschied die Riesenslalom-Disziplinenwertung viermal für sich: 1995/96, 1996/97, 1998/99 und 2002/03. Insgesamt gewann der Schönrieder 23 Weltcuprennen in seiner Karriere. Odermatt ist bereits jetzt schon bei 22 Weltcupsiegen - alleine 11 in dieser Saison.

Die Disziplinenwertung im Super-G hat Odermatt bereits Anfang März gewonnen. Damals siegte er beim Super-G in Aspen - und brach einen weiteren Rekord: Als erster Athlet in der Geschichte des Skisport gewann er fünf Super-G-Weltcuprennen in einer Saison.

Schreckmoment in Kitzbühel

In einem Interview mit dem Fernsehen sagte Odermatt am Samstag, dass ihm die Verteidigung der grossen Kugel leichter gefallen sei, als sie letztes Jahr zu erobern. Einen Schreckmoment hatte er aber zu überstehen: Bei der Abfahrt in Kitzbühel wurde Odermatt von der Streif abgeworfen, konnte sich noch retten, erlitt dennoch eine Prellung des Meniskus im Knie. Er liess die zweite Abfahrt in Kitzbühel und den Riesen in Schladming aus. Hätte er an diesem Rennen auch noch Punkte gewonnen, wäre die Rekordmarke von Hermann Maier wahrscheinlich bereits heute schon Geschichte. Nun muss es Odermatt an den drei verbleibenden Rennen beim Weltcup-Final in Andorra richten.

