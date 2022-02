Nidwaldnerin Delia Durrer an den Junioren-Ski-WM in Kanada

Ski alpin «Sie gehört zu den Favoritinnen»: Die Nidwaldnerin Delia Durrer geht an der Junioren-WM auf Medaillenjagd Delia Durrer ist 19-jährig und will früher oder später zur Weltspitze gehören. Im Speed werden ihre grosse Fähigkeiten nachgesagt. Ab Dienstag steht sie bei den Juniorenweltmeisterschaften im kanadischen Panorama im Einsatz. Ihr Trainer traut ihr viel zu. Claudio Zanini Jetzt kommentieren 28.02.2022, 16.45 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Ich liebe meinen Job», sagt Delia Durrer. Bild: Eveline Beerkircher

Mit zweieinhalb Jahren stand Delia Durrer aus Oberdorf erstmals auf den Ski. Seither hüpft sie von einem Level zum nächsten, wie in einem Computerspiel. Von der Jugendorganisation des Skiklubs in die Begabtenförderung in Hergiswil, dann der Sprung an die Sportmittelschule in Engelberg und letztlich ins Kader von Swiss-Ski.

Es braucht viel Überzeugung und Leidenschaft auf diesem Weg. Denn die Jugendlichen müssen Dinge zurückstellen, die normalerweise bedeutsam sind in diesem Alter; Ausgang zum Beispiel oder Freundinnen und Freunde treffen.

Immer wieder gibt es Talente, die aussteigen. Die Engelbergerin Alessia Bösch, eine Weggefährtin von Delia Durrer, sprang erst kürzlich ab. Für Durrer war es nicht ganz einfach, diese Nachricht zu verarbeiten. «Alessia ist meine engste Freundin, auch ausserhalb des Skisports», sagt sie. Doch der Spitzensport hat eben harte Gesetze. Nicht alle werden in diesem Spiel bis zum letzten Level vordringen.

Schon mit 15 wusste sie, was sie wollte

Durrer ist aber nach wie vor überzeugt von ihrem Weg, sie will nichts anderes als Skirennfahrerin sein. Sie sagt: «Ich liebe meinen Job und bin dankbar, meine Passion ausleben zu dürfen. Und natürlich gibt es wie in jedem anderen Job Dinge, die weniger schön sind, doch sein müssen.» Das Herumschleppen von Skimaterial gehöre etwa dazu oder aufzustehen, wenn andere noch im Bett liegen.

«Es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, dass das frühe Aufstehen bei mir Freudentänze auslöst.»

Doch sie ist sich schon lange bewusst, was sie investieren muss, um ihr Ziel zu erreichen. Schon als 15-Jährige, als sie bereits fünfmal pro Woche trainierte, sagte sie unserer Zeitung: «Den ganzen Aufwand betreibe ich mit einem Ziel: Ich will in den Weltcup.»

«Den Riesenslalom wollen wir mitnehmen»: Delia Durrer will nicht bloss auf Super-G und Abfahrt setzen. Bild: Deprez Photo

Jetzt, als 19-Jährige, steht sie bei vier Weltcup-Einsätzen. Über den Europacup könnte sie sich nun für die nächste Saison einen Fixplatz im Weltcup ergattern. Dafür muss sie sich in der Disziplinenwertung in den Top 3 platzieren. In der Abfahrt ist sie aktuell Dritte. Es sieht gut aus, dass sie im nächsten Winter zu einer richtigen Weltcup-Athletin wird.

Ihr innerer Antrieb ist enorm. Das erlebt auch ihr Trainer Heini Pfitscher so. Der Südtiroler sagt: «Sie arbeitet sehr, sehr zielorientiert.» Durrer habe in ihrem jungen Alter bereits ein ausgezeichnetes Gefühl für den Speed. Die technische Basisarbeit vernachlässige sie trotzdem nicht. Pfitscher sagt: «Es wäre schade, wenn wir jetzt schon ausschliesslich auf Abfahrt und Super-G setzen würden. Den Riesenslalom wollen wir mitnehmen. Das war auch Delias Wunsch.» Im Riesenslalom sehe er noch viel Potenzial bei ihr, fügt er an.

Derzeit tingelt Durrer zwischen den verschiedenen Ebenen der Skiwelt. Zwischen FIS-Rennen, Europacup und vereinzelt Weltcup. Immer wieder landet sie Erfolge und empfiehlt sich für die nächste Stufe. Sie gewann FIS-Rennen, sie wurde Schweizer Meisterin bei den Juniorinnen und auch bei den Grossen. Im letzten Frühling liess sie an den Schweizer Meisterschaften erprobte Weltcup-Abfahrerinnen wie Priska Nufer und Joana Hählen hinter sich. Vor zehn Tagen stand sie auch im Europacup erstmals auf dem Podest. In Crans-Montana – sogar zweimal innert zwei Tagen.

In den Europacup-Abfahrten von Crans-Montana wurde Delia Durrer zweimal Dritte. Bild: PD

Schweizer Olympia-Erfolg motiviert sie

Vor einem Jahr hätte es fast mit einer Medaille bei der Junioren-WM geklappt. In Bansko, Bulgarien, verpasste sie im Super-G die Top 3 um sechs Zehntelsekunden. Am Dienstag startet im kanadischen Panorama die nächste Junioren-WM. Durrer geht in Abfahrt, Super-G, Riesenslalom und Kombination an den Start. Mindestens in den Speed-Disziplinen hat sie Medaillenchancen. Die Pisten in Panorama kennt sie noch nicht, in Kanada war sie noch nie. Und trotzdem sagt sie: «Ich freue mich sehr auf diese Rennen und bin überzeugt, dass an einem guten Tag etwas möglich ist für mich.» Mit «etwas» kann sie nur eine Medaille meinen. Trainer Heini Pfitscher sagt es konkreter: «Sie gehört in der Abfahrt und im Super-G sicher zu den Favoritinnen.»

In den letzten Wochen verfolgte Durrer die Olympischen Spiele in Peking, wann immer sie konnte. Die Pushnachrichten auf ihrem Handy ignorierte sie jeweils am Morgen, um die Rennen unwissend in der Wiederholung verfolgen zu können. Sie sah, wie die Schweizer Athletinnen und Athleten in China abräumten. «Ich habe mich sehr über die Erfolge der Schweizerinnen und Schweizer gefreut. Für mich waren diese Winterspiele sehr motivierend. Auch, weil Athletinnen und Athleten am Start standen, die den gleichen Weg hinter sich haben, den ich eingeschlagen habe.» Es spricht aktuell vieles dafür, dass der Weg von Delia Durrer auch dorthin führen könnte. Ganz nach oben an die Weltspitze.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen