Sieg Nummer 87 auf der Liste – führt Mikaela Shiffrin Hollywood-Drehbuch fort? Der Slalom von Are jetzt live

Die 27-jährige US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin hat am Freitag ihren 86. Weltcupsieg eingefahren und ist damit dem Rekordhalter Ingemar Stenmark gleichgezogen. Nun will sie weiter gewinnen. Doch die Schweizerin Wendy Holdener will ein Wörtchen mitreden und Shiffrin einen Strich durch die Rechnung machen.