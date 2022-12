Abfahrt St. Moritz im Live-Ticker und Stream

Ski Alpin Abfahrt St. Moritz: «Wild-Wonder-Girl» Sofia Goggia gewinnt die Abfahrt mit frisch operierter Hand Das Wetter: perfekt. Die Piste: perfekt. Der Rennverlauf: perfekt. Der Sieg ging an die Italienerin Sofia Goggia, die - ebenfalls perfekt - mit gebrochener Hand die Piste rockte. Die Leistung der Schweizerinnen: Durchzogen. Gina Kern Aktualisiert 17.12.2022, 11.14 Uhr

Nein, eigentlich ist «Wildgirl» falsch. Goggia ist ein «Wondergirl». Sie behauptet von sich selber: Bei mir gibt es nur Eines - Alles oder Nichts! Und so stand sie einen Tag nach ihrem Torcrash, der ihr einen Bruch an der linken Hand verursachte, bereits wieder im Starthaus. Volle Konzentration. Auf die Zähne beissen. Den Griff des Skistocks mit grünem Tape an den Handschuh geklebt. Kein Stockstich zum Abstossen, keine Berührung mit dem Tor, auch nicht mit dem Schnee. Einst sagte sie:

«Am meisten stolz bin ich, dass ich nach Verletzungen immer wieder gut zurückgekommen bin.»

Mit diesen Gedanken im Kopf brettert die Norditalienerin die Piste in St. Moritz zu Tal. Die Abfahrts-Olympiasiegerin von 2018 ist ein echtes «Wild-Wonder-Girl» und bleibt cool. Der getapte Stock hält. Im Ziel Bestzeit. Es wird der Sieg sein, vor der Slowenin Ilka Stuhec und der Deutschen Kira Weidle. Wo liegt das Problem? Denn wie sie nach dem Rennen lachend sagte:

«Gestern war die Hand gebrochen, heute ist sie wieder ganz.»

Und während Corinne Suter die Schläge der Piste schluckt und einen massiven Aussenskifehler ausbalancieren muss, packt Goggia im Zielraum ihre Hand aus. Nimmt das Klebeband unter dem Handschuh weg. Blut. Kein schöner Anblick. In der Abfahrt vom Freitag touchierte sie ein Tor dermassen unglücklich, dass sie sich zwei Mittelhandknochen brach und statt Siegerehrung in St. Moritz in Mailand operiert wurde. Nach ihrem Sieg am Samstag sagt sie:

«Im Operationssaal sagte ich mir, ich tue dies, damit ich morgen gewinnen kann!»

Derweil reiht sich Corinne Suter nach einem massiven Aussenskifehler hinter Joana Hählen (9.), Jasmine Flury (10.) und Lara Gut-Behrami (12.) ein. Flury, am Freitag als 4. knapp am Podest vorbei, sagte im Zielraum: «Ich habe den Mittelteil nicht optimal erwischt, ich bin etwas enttäuscht.» Und auch Lara Gut-Behrami bilanziert gegenüber SRF durchzogen: «Ich kam nicht so gut vom Fleck, der Schnee war aggressiver als gestern. Ich versuchte aktiv zu fahren und den Ski frei zu kriegen. Ich fühlte mich auf den Ski eigentlich gut, habe aber noch zu viel Rückstand. Daran muss ich jetzt arbeiten.»

