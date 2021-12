Ski alpin: Obwaldnerin Priska Nufer startet in die Speedsaison

Ski alpin «Viele Spitzensportler geben zu früh auf»: Die Obwaldnerin Priska Nufer steigt in Lake Louise in die Speedsaison Priska Nufer ist 29 Jahre alt und gehört damit im Team von Swiss-Ski zu den ältesten Athletinnen. In Lake Louise stehen für die Obwaldnerin ab Freitag die wichtigen Rennen an. Sie ist überzeugt, dass sie zu mehr fähig ist, als sie bislang in ihrer Karriere zeigen konnte. Claudio Zanini Jetzt kommentieren 03.12.2021, 05.00 Uhr

Die Alpnacherin Priska Nufer, aufgenommen in Sölden, wo sie zum Saisonauftakt noch nicht richtig auf Touren kam. Gian Ehrenzeller/Keystone

Ende Januar 2015 gibt Swiss-Ski die Selektionen für die WM in Vail/Beaver Creek bekannt. Im Aufgebot taucht überraschend der Name von Priska Nufer auf. Die damals 22-jährige Alpnacherin hat die Selektionskriterien streng genommen nicht erfüllt. Doch der Verband glaubt an sie, man will, dass sie erste WM-Erfahrungen sammeln. Hans Flatscher, der damalige Frauen-Cheftrainer, sagt: «Sie gilt als Fahrerin mit Potenzial für die Zukunft.» Im kommenden Februar wird Priska Nufer 30 Jahre alt. «Die Jahre fliegen nur so an mir vorbei», sagt sie. Hat sie das besagte Potenzial ausgeschöpft?

Es ist eine schwierige Frage, denn das theoretische Potenzial einer Athletin kann praktisch nicht gemessen werden. Messbar sind die Leistungen etwa anhand von Resultaten, genauer Podestplätzen. Nufer stand in ihrer Karriere noch nie auf einem Weltcup-Podest. Sie sagt:

«Ich bin überzeugt, dass sich die ganzen Investitionen irgendwann auszahlen. Ich spüre aber, dass ich noch nicht mein gesamtes Potenzial abgerufen habe.»

Dass sie das Gefühl für den Speed hat, war in der letzten Saison gut ersichtlich. Nufer befand sich in der wohl stärksten Phase ihrer Karriere. Innerhalb von einer Woche fuhr sie in Crans-Montana und in Garmisch dreimal in die Top Ten. Zweimal im Super-G, einmal in der Abfahrt. «Die letzte Saison hat mir bestätigt, dass es sich lohnt, dranzubleiben. Ich glaube, viele Spitzensportler geben zu früh auf.»

Trainieren mit den Weltmeisterinnen

«Ich habe mich nicht wegen des Ruhmes für den Sport entschieden»: Priska Nufer beim Weltcup-Super-G 2018 in St.Moritz. Jean-Christophe Bott/Keystone

Von dem WM-Team von 2015 sind noch Lara Gut-Behrami, Wendy Holdener, Michelle Gisin und Priska Nufer übrig geblieben. Die anderen fünf Fahrerinnen von damals sind zurückgetreten. Nufer gehört mittlerweile zu den erfahrensten Athletinnen bei Swiss-Ski. Es gibt nur zwei Kaderathletinnen, die älter sind – Gut-Behrami und Joana Hählen. Sie trainiert mit den besten Speedfahrerinnen bei Gruppentrainer Roland Platzer. «Wir haben Weltmeisterinnen im Team. Es nützt enorm viel, sich mit solchen Fahrerinnen messen zu können», sagt sie. Es gibt Trainingsläufe, in denen sie schneller ist als Corinne Suter oder Gut-Behrami. Das ändert nichts daran, dass sie im Schatten der Kolleginnen steht. Sie nimmt das mit einem Schulterzucken zur Kenntnis. «Ich habe mich nicht wegen des Ruhmes für den Sport entschieden», sagt sie.

Es gab Zeiten, da war ihr Stellenwert bei Swiss-Ski nicht so gross. Nach 2015 wurde Nufer bei mehreren Grossanlässen nicht berücksichtigt. Sie fehlte bei der Heim-WM in St.Moritz 2017, bei den Winterspielen 2018 oder bei der WM 2019. Als sie sich Ende 2018 eine Nackenverletzung im Training zuzog und später in den Rennen Mühe bekundete, wurde sie im Frühling 2019 in den B-Kader zurückgestuft. Dazu sagt sie nur: «Letztendlich muss man sich durch Leistung empfehlen. Und ich bin diejenige, die am Start steht. Nur ich selbst bin verantwortlich für meine Resultate.»

Ungewohnte Verhältnisse in Sölden

Ihr Standing hat sich inzwischen verbessert. Was wiederum das Selbstvertrauen stärkt. Nufer strebt ihren ersten Podestplatz in den Speeddisziplinen an. «Das Podest ist ein grosses Ziel. Die letzte Saison hat meinen Heisshunger geweckt.» Gleichzeitig will sie sich auch im Riesenslalom etablieren. Beim Weltcup-Auftakt in Sölden waren die Schneeverhältnisse ungewohnt aggressiv. In der Vorbereitung hatten die Schweizerinnen bei anderen Bedingungen trainiert. Die Materialabstimmung hatte Nufer nicht optimal getroffen. Mit ihrer hohen Startnummer verpasste sie den zweiten Lauf. Den Riesenslalom in Killington hatte sie letztes Wochenende ausgelassen, um sich besser auf den Speedauftakt in Lake Louise vorzubereiten.

Für Nufer kommen jetzt die wichtigen Rennen. In Lake Louise stehen am Freitag und am Samstag zwei Abfahrten an, am Sonntag folgt der Super-G. 2013 stand sie zum ersten Mal in Lake Louise am Start. Ihre beste Platzierung war ein 17. Platz im Super-G. «Ich kann mehr», sagt sie. Es gibt noch Luft nach oben.

