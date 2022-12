Corinne Suter erreicht erstmals das Weltcup-Podest in St. Moritz.

Ski alpin Zuerst erschrak sie wegen einer SMS – dann fuhr Corinne Suter erstmals aufs Podest in St. Moritz Der anhaltende Schneefall sorgt bei der ersten Abfahrt von St. Moritz für schwierige Verhältnisse. Siegerin Elena Curtoni profitiert von einer tiefen Startnummer. Und Corinne Suter verdeutlicht mit dem dritten Platz, dass ihr Selbstvertrauen gross ist. Claudio Zanini, St. Moritz Jetzt kommentieren 16.12.2022, 14.30 Uhr

Siegerin Elena Curtoni (links) mit der Drittplatzierten Corinne Suter. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone

Am Freitagmorgen erreichte sie eine SMS. Corinne Suter wurde mitgeteilt, dass die Abfahrt von St. Moritz stattfindet. Suter erschrak. Denn eigentlich deutete vieles auf eine Absage hin. Der Skiort war in Nebel gepackt, es schneite zudem. Der Schock verflüchtigte sich bald. Stunden später, nachdem der Wettkampf beendet war, sagte sie: «Wir können das Wetter nicht beeinflussen. Dass es ein spezielles Rennen wird, konnte man aufgrund der Prognose erahnen. Es ist für alle gleich.»

Für Suter war es keine leichte Aufgabe. In St. Moritz wollte es in der Vergangenheit nie so recht passen. Ihr Bestergebnis war bislang ein sechster Platz. Nun kam ihr nicht entgegen, dass der Start nach unten versetzt wurde. «Ich habe es lieber, wenn es schneller ist», sagte sie. Als sie mit Startnummer 7 ins Rennen stieg, schien sie wegen der Sicht einen Nachteil zu haben im Vergleich zu den Athletinnen vor ihr. Doch während andere Fahrerinnen wegen der schwierigen Verhältnissen fast aufrecht fuhren, versuchte Suter immer kompakt zu bleiben.

Mit ihrer Fahrweise bewies sie viel Mut und Selbstvertrauen. Einen restlos zufriedenen Eindruck machte sie trotz des dritten Platzes nicht: «Ich habe nicht so richtig die Linie gefunden, es war schwierig.» Suters Bilanz ist stark: In allen vier Speedrennen in diesem Winter erreichte sie das Podest.

Corinne Suter lässt sich von der ganzen Swiss-Ski-Crew hochleben. Bild: Gian Ehrenzeller/EPA

Flury: Vom Schneepflug zum Glückspilz

Je länger das Rennen dauerte, desto schlechter wurden die Bedingungen. Es handelte sich zwar um Nuancen, um ein bisschen weniger Sicht, oder ein bisschen mehr Schneefall. Aber die Effekte waren gross. Jasmine Flury, die das Rennen eröffnete, sagte: «Ich dachte, ich sei der Schneepflug als erste Fahrerin. Aber ich war der Glückspilz. Die frühen Nummern hatten heute sicher einen Vorteil.» Flury konnte sich bis Rennende auf Position 4 halten. «Ich hatte nach meiner Fahrt definitiv nicht damit gerechnet, dass es dafür reicht», sagte sie. Letztmals war sie vor vier Jahren so gut klassiert.

Starnummer 1 war ein Vorteil: Jasmine Flury schafft es auf den 4. Rang. Bild: Gian Ehrenzeller/EPA

Nach Flury schickte sich Elena Curtoni auf die Piste. Und sie wurde zur grossen Profiteurin an diesem Tag. Curtoni distanzierte Flury, die keine fehlerfreie Fahrt zeigte, um 84 Hundertstelsekunden. Die 31-jährige Italienerin musste nur noch ein einziges Mal kurz zittern. Es war, als Landsfrau Sofia Goggia ins Rennen stieg.

Goggia, Startnummer 10, traf bereits bedeutend diffusere Verhältnisse an. An die Bestzeit kam sie nicht mehr heran. Sie wurde Zweite und besiegelte den italienischen Doppelsieg. Das Rennen war entschieden. Weil sie die Hand an einem Tor anschlug, endete für Goggia der Arbeitstag mit Untersuchungen in der Klinik. Dort wurde ein Bruch an der Hand diagnostiziert. Ob sie für das Rennen am Samstag ausfällt, ist aber nicht definitiv klar.

Gut-Behrami: «Suboptimal für alle»

Lara Gut-Behrami wird in der Abfahrt Achte. Bild: Gian Ehrenzeller/EPA

Nebst Suter und Flury schaffte es mit Lara Gut-Behrami eine dritte Schweizerin in die Top 10. Die Tessinerin musste mit Startnummer 17 antreten, an diesem Tag zu hoch, um an die Spitze zu fahren. In St. Moritz stand sie schon zweimal auf dem Abfahrtspodest, erstmals als 16-jähriger Teenager. Ihre Fahrt am Freitag sah vor allem in den technischen Passagen sehr gut aus. Brachten ihr die Verhältnisse den entscheidenden Nachteil? Gut-Behrami vereinte. «Ich glaube, es war suboptimal für alle. Von der ersten bis zur letzten Nummer hat man nicht viel gesehen. Die Piste ist jedenfalls in sehr gutem Zustand.»

Bei besserer Sicht hätte die Fahrt von Gut-Behrami wohl zu mehr als dem achten Platz gereicht. So erzählten auch die Klassierungen der übrigen Schweizerinnen letztlich nicht die ganze Wahrheit. In die Punkteränge schafften es noch Joana Hählen (16.), Michelle Gisin (19.), Stephanie Jenal (26.) und Priska Nufer (28.). Hählen gelang nahezu eine perfekte Fahrt - und es häuften sich trotzdem 1,78 Sekunden Rückstand an. Die Performance von Hählen schien bei Curtoni Verlegenheit auszulösen. Sie lächelte in die Fernsehkamera, als wolle sie sich für ihre Zeit entschuldigen.

Der Wetterbericht verspricht bessere Bedingungen fürs Wochenende. Es dürfte etwas kälter werden, dafür ist viel Sonnenschein für Samstag und Sonntag vorausgesagt. Am Samstag kommt es zur zweiten Abfahrt, am Sonntag zum Abschluss der Super-G. Jasmine Flury sagte: «Wir freuen uns auf zwei sonnige Tage.» SMS bezüglich Durchführung oder Absage werden hinfällig sein.

