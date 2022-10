Skifahrer Gino Caviezel ist in Sölden eine Bank

Ski-Auftakt Der Sölden-Spezialist Gino Caviezel sieht Podestplätze nicht mehr als Ausnahme Skifahrer Gino Caviezel hat in den vergangenen zwei Jahren seine Riesenslalom-Bestresultate jeweils zum Start auf dem Gletscher abgeliefert. Inzwischen traut er sich auch im Super-G viel zu. Rainer Sommerhalder 20.10.2022, 06.00 Uhr

Gute Kumpels im Schweizer Riesenslalom-Team: Gino Caviezel (rechts) und Marco Odermatt. keystone

Gino Caviezel fühlt sich vor dem Weltcupauftakt der Riesenslalomfahrer in Sölden so richtig wohl. Dass der 30-jährige Bündner von einem «sehr guten Sommer» spricht, hat auch eine starke mentale Komponente: «In den letzten Monaten habe ich wieder mit Bruder Mauro mittrainiert und nicht nur mitgelitten», sagt Caviezel. «Wir können uns jetzt wieder gegenseitig pushen». Die unberechenbaren Folgen von Mauro Caviezels Schädel-Hirn-Trauma nach dem Sturz im Januar 2021 in Garmisch belasteten auch den jüngeren Bruder.

Nicht nur aufgrund der grossen Fortschritte seines brüderlichen Vorbilds glaubt sich der Olympia-Siebte für den Saisonstart am Sonntag gerüstet. Auch die grössere Nervosität, «die vor dem Rennen in Sölden stets da ist, weil man nicht so genau weiss, wo man im Vergleich steht», bremst ihn in Sachen Zuversicht nicht.

Caviezels erster Weltcup-Podestplatz war in Sölden

Einerseits hat Caviezel mit Teamkollege und Kumpel Marco Odermatt den Weltbesten in dieser Disziplin als täglichen Gradmesser im Training. Andererseits hat sich der Bündner in den vergangenen zwei Jahren zum eigentlichen Sölden-Spezialisten gemausert. Vor zwei Jahren feierte er auf dem Rettenbachgletscher den bisher einzigen Riesenslalom-Podestplatz im Weltcup. Im vergangenen Winter verzeichnete Gino Caviezel mit Platz 4 die beste Rangierung des Winters.

Der Blick zurück ist für den Dynastar-Fahrer ein weiterer Grund für den Optimismus. Mit fünf Rangierungen in den Top 8 und einem einzigen Ausfall bei neun Starts lieferte er ab wie noch nie. Auch in seiner Zweitdisziplin Super-G erlebte Gino Caviezel neue Höhen. Beim letzten Rennen des Winters am Weltcupfinale in Courchevel fuhr der «kleine» Caviezel erstmals auf ein Speed-Podest.

Das macht Lust auf mehr. Er wolle in beiden Disziplinen «einen weiteren Schritt nach vorne machen», sagt der 30-Jährige. Dafür hat er einiges investiert. Nach den letzten Rennen des Vorwinters ging es nicht an den Strand, sondern für ein intensives Schneetraining auf die Abfahrtspiste zum intensiven Gleittraining. «In den Gleitpassagen verliere ich im Super-G zu viel Zeit. Ich werde zwar nie der Super-Gleiter sein, aber ich bin überzeugt, hier deutliche Fortschritte gemacht zu haben.»

Um den Bereich Super-G zusätzlich zu pushen, nahm Gino Caviezel auch erstmals an einem Speed-Trainingscamp in Chile teil, wo er während zwei Wochen zusammen mit Marco Odermatt mit den Abfahrern trainieren konnte. «Bei allerbesten Bedingungen», wie der Bündner nachschiebt. Ihm sei es sehr wichtig, dass er neben der Paradedisziplin Riesen ein zweites Standbein habe. «Ich brenne auf Renneinsätze. Ohne Super-G hätte ich im vergangenen Winter eine Phase von anderthalb Monaten ohne Weltcup-Rennen auf mich nehmen müssen», sagt Gino Caviezel.

Der verstärkte Fokus auf den Speed-Bereich hat ihn in der Vorbereitung den einen oder anderen Trainingstag im Riesenslalom gekostet. Keine Angst, dass diese eine Auswirkung auf das aktuelle Leistungsvermögen hat? Gino Caviezel verneint. Denn ein Grund, wieso er in Sölden zuletzt zweimal brillierte, liegt darin, «dass ich sehr wenig Skitage benötige, um in Form zu kommen.»