Ski-OL Postensuche auf schmalen Latten: Flavio Ehrler setzt auf eine Randsportart Der 16-jährige Surseer Flavio Ehrler ist Ski-Orientierungsläufer und hat sich für die Zukunft viel vorgenommen. Der Sportler sagt schon im jungen Alter: «Ich bin ruhiger geworden.» Theres Bühlmann 17.12.2020, 16.45 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Dieses Rennen wird er so schnell nicht vergessen. Ende Februar war es, als Flavio Ehrler an der Jugend-EM (U17) im Ski-Orientierungslauf in Schweden in der Staffel für das Schweizer-Trio als Schlussläufer an dritter Stelle auf die Strecke geschickt wurde. Gejagt vom russischen Konkurrenten, holte er alles aus sich heraus, überquerte ausgepumpt die Ziellinie und sicherte der Schweiz bei seinem Debüt auf der internationalen Bühne die Bronzemedaille. Diese Auszeichnung steht als bisheriger Karrierehöhepunkt im Palmarès des Surseers (OLV Luzern), damit machte er sich zwei Tage vor seinem 16. Geburtstag das schönste Geschenk. 2019 gewann er an der Junioren-SM die Silbermedaille über die Kurzdistanz.

Flavio Ehrler beim Training in Engelberg. Bilder: Nadia Schärli (14. Dezember 2020)

Acht bis neun Stunden wendet Flavio Ehrler in der Woche für das Training auf. Er gehört dem nationalen Junioren-Ski-OL-Kader (U17) an und besucht das Gymnasium Plus in Schüpfheim. «So bringe ich Schule und Sport gut unter einen Hut», sagt er. Vormittags ist Unterricht, der Nachmittag ist dem Sport gewidmet. Dann heisst es: ab auf die Rollskis oder zum Krafttraining. Auch Laufen und Biken sind immer mal wieder angesagt. Wenn es die Schneeverhältnisse erlauben, ist er auf den Loipen in Engelberg oder in Salwideli anzutreffen.

Flavio Ehrler ist auch ein begeisterter Freerider

In der letzten Saison schlug das Schweizer Kader seine Zelte trainingsmässig auch in Norwegen und Finnland auf, wegen Corona blieb nun eine Reise in den Norden aus. Im Oktober war unter anderem der Dachsteingletscher in Österreich eine Trainingsdestination, Kaderzusammenzüge fanden auch in Lenzerheide statt. Ski-OL wird in der Skatingtechnik absolviert, trotzdem hält ab und zu der klassische Stil Einzug in die Übungseinheiten. Damit die Abfahrten beim Wettkampf in der Loipe nicht zur Stolperfalle werden, wird schon mal mit den Langlaufskis eine Piste runtergefahren. «Das macht immer viel Spass», sagt Flavio Ehrler, der hobbymässig auch im alpinen Skibereich unterwegs und vor allem vom Freeriden begeistert ist.

Im Alter von acht Jahren machte der Surseer erstmals Bekanntschaft mit den schmalen Latten. Zweimal nahm er am Jugendski-Langlauflager auf dem Glaubenberg statt, animiert durch Corsin und Noel Boos aus Malters, beide auch Ski-OL-Läufer. Durch diese fand Flavio Ehrler zum Ski-OL. Aber wie funktioniert das denn, Kartenlesen und gleichzeitig die Skistöcke benutzen? Dazu benötigen die Athleten ein Kartengestell, das durch einen beweglichen Hebel am Oberkörper befestigt wird. Flavio Ehrler ist wie viele seiner Kollegen auch im Fuss-OL unterwegs und gehört in dieser Sparte dem regionalen Nachwuchskader an. Er nimmt auch an Langlaufwettkämpfen teil, zum Beispiel lief er beim «Engadiner» 2019 den Halbmarathon.

Rennen auf Melchsee-Frutt sind abgesagt

Doch sein Fokus liegt beim Ski-OL. Geplant waren am kommenden Wochenende Läufe auf Melchsee-Frutt, und zwar die Schweizer Meisterschaften über die Kurz-und Langdistanz, die im vergangenen Frühjahr verschoben wurden. Coronabedingt mussten diese Titelkämpfe nun abgesagt werden. Ob die Ski-OL-Rennen Ende Jahr im Obergoms und jene Mitte Januar im französischen Jura stattfinden, ist noch ungewiss. Doch die Vorfreude auf einen Ernstkampf ist bei Flavio Ehrler gross: «Ich fühle mich gut in Form und möchte Top-3-Plätze erreichen.» Nervosität kommt bei ihm nicht mehr auf.

«Früher war ich vor dem Start sehr nervös, lief unruhig hin- und her, nun bin ich ruhiger geworden.»

Der junge Athlet steht erst am Beginn seiner Karriere und hat sich entsprechende Ziele gesetzt. Er will sich für die Jugend-Europameisterschaften in Estland vom kommenden Februar qualifizieren und an der Winteruniversiade teilnehmen. Zudem möchte er einmal den Sprung ins Elite-Kader schaffen, um einst auch auf dieser Stufe an Europa- und Weltmeisterschaften für die Schweiz auf Medaillenjagd zu gehen. Flavio Ehrler kann immer auf seine Eltern Liselotte und Jürg zählen, die ihn unterstützen, wenn nötig zu den Rennen fahren oder Organisatorisches in die Hand nehmen. «Darüber bin ich sehr froh», sagt er. Flavio Ehrlers Familie ist eng mit dem Orientierungslaufen verbunden, seine Schwestern Fiona (10) und Laura (18) sowie Vater Jürg betreiben auch Fuss- und Ski-OL.