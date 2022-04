Ski Olympia-Siegerin Michelle Gisin wechselt Skimarke – die neue bleibt noch ein Geheimnis Sie hat drei Olympia-Medaillen gewonnen und ist Vize-Weltmeisterin in der Alpinen Kombination. Trotz diesen Erfolgen hat Michelle Gisin beschlossen, ihre Skimarke zu wechseln. Sie will nochmals eine «neue Challenge» in Angriff nehmen. 08.04.2022, 21.05 Uhr

Michelle Gisin im Interview. Video: PilatusToday

Seit Michelle Gisin professionell Skirennen fährt, war sie mit Skiern der Marke Rossignol unterwegs. Mit diesen hat sie sowohl den Sprung an die Weltspitze geschafft als auch ihre grössten Erfolge gefeiert. Mit Rossignol wurde die 28-Jährige unter anderem zweimal Olympia-Siegerin in der Alpinen Kombination, zuletzt im Februar in Peking. «Ich bin für immer dankbar für alles, was ich den 15 Jahren lernen konnte und Rossignol für mich gemacht hat», schreibt die Engelbergerin auf Instagram.