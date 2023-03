Die Reportage aus dem Odi-Land

Ski-Phänomen Nidwalden ist Odi-Land – ein Streifzug durch einen Kanton, der nicht genug kriegen kann von seinem Star Nidwalden ist der Kanton von Marco Odermatt. Was ist das für ein Stück Land, und was macht es mit ihm, dass einer der ihren so gross geworden ist? Ein Streifzug. Dominic Wirth Jetzt kommentieren 11.03.2023, 05.00 Uhr

Marco überall: Holzkonstrukt in Odermatts Heimatdorf Buochs. Bild: Matthias Förster

Auf der Klewenalp muss diese Geschichte beginnen, anders geht es gar nicht. Den Leuten unten im Tal liegt viel am Skigebiet, man hört das aus ihren Geschichten. Vom Skirennen, das einst hier oben startete und bei dem die Fahrer durch Wald und Wiesen ins Tal hinuntersausten. Vom Postauto, zu dem sie nach der Schule geeilt sind, um auf den Berg zu fahren.

Oder von den ersten Kurven, die sie mit ihren Skiern im Schnee geübt haben. Die Klewenalp liegt 1600 Meter über Meer, im Kanton Nidwalden, Innerschweiz. Und zu denen, die hier zum Skifahren gefunden haben, gehört auch einer, der das heute besser kann als alle anderen auf der ganzen Welt: Marco Odermatt, 25 Jahre, geboren in Buochs, Weltmeister, Sieger bei Olympia und im Gesamtweltcup, in diesen Tagen zum zweiten Mal in Folge.

Nidwaldner Sehnsuchtsort Klewenalp. Bild: Matthias Förster

Was ist das für ein Stück Land, aus dem dieser Odermatt kommt, wie sieht es dort aus? Was für ein Schlag Menschen lebt dort? Und was hat das eine, Nidwalden, mit dem anderen, dem Ski-Phänomen, zu tun?

Über die Klewenalp peitscht an diesem Morgen im März der Westwind, vom Himmel fällt eine Mischung aus Regen und Schnee. Sepp Ambauen hat die Ärmel trotzdem zurückgerollt, er trägt Hemd und Weste, mehr braucht er selten. «Ich bin gut isoliert», grinst der stämmige Mann durch einen langen, weissen Bart.

Sepp Ambauen, «Grienawaud Sepp», auf der Klewenalp. Bild: Matthias Förster

Dann zeigt Ambauen auf die Talstation eines Skilifts und erzählt, wie er das Häuschen einst aufgebaut hat. Ambauen kennt man in der Gegend als «Grienawaud Sepp», weil einst viele Nidwaldner Sepp hiessen, es gibt sogar einen Feiertag für sie, und weil der Hof der Eltern von grünem Wald umgeben war.

«Isch eifach gschpunnä»

«Grienawaud Sepp» ist eine lokale Berühmtheit, was auch damit zu tun hat, dass er einst ein Steinstösser war, der am Eidgenössischen und am Unspunnen gewonnen hat. Wenn die Nidwaldner zum Ende der Alpsaison ihre Älplerchilbi feiern, stellt sich der 69-Jährige unten in Beckenried auf den Dorfplatz und trägt Sprüche vor, die sich darum drehen, was die Leute über das Jahr beschäftigt hat. So ist das Brauch, und so macht es Ambauen seit bald fünfzig Jahren.

Im letzten Herbst hat Ambauen viel über Marco Odermatt gesprochen, er hat ihn nur «dr Marco» genannt und Sätze wie «isch eifach gschpunnä» oder «da fählid d Wort» gesagt.

Ihr Dialekt liegt den Nidwaldern am Herzen, sie sagen Worte wie «dienig» und freuen sich, wenn sie den Auswärtigen erklären können, was das ungefähr bedeutet (nützlich, brauchbar, aber auch jemand, der anderen hilft). Und dann, sagt Sepp Ambauen, seien die Nidwaldner bescheidene Leute, zufrieden damit, wie sie sind, offen heraus, ehrlich, direkt, und das gelte für «dr Marco», für Odermatt, auch.

Sie lieben ihren Odi in Nidwalden, so viel steht fest. Tausend Leute sollen aus dem Kanton nach Adelboden gefahren sein, als der junge Rennfahrer dort im Januar den Riesenslalom-Klassiker zum zweiten Mal in Folge gewonnen hat. In ganz Nidwalden gab es damals keinen freien Car mehr, ein paar mussten von auswärts zugemietet werden.

Wer auf der Klewenalp in die Seilbahn steigt, der fährt ein paar Minuten, und danach kann er auch schon die Füsse in den Vierwaldstättersee tauchen. So ist das in Nidwalden: Die Berge und der See sind immer da. Zuweilen scheint es, als umarmten sich die beiden, und natürlich prägt es die Menschen, wenn sie all das vor der Nase haben.

Wo Berg und See sich umarmen: Nidwalden. Bild: Matthias Förster

Ein wenig mutet Nidwalden an wie ein riesiger Freiluftspielplatz. Vielleicht ist das auch der Grund dafür, dass der Kanton, mit 44 000 Einwohnern der fünftkleinste von allen, dem Land seinen neusten Sporthelden geschenkt hat.

Als Nidwaldner Ski-Weltmeister hat Odermatt eine berühmte Vorgängerin, Erika Hess, sechsmal WM-Gold in den 80er-Jahren. Und im Ski-Weltcup ist neben Odermatt aktuell eine beachtliche Nidwaldner Fraktion unterwegs. Das wird gemeinhin mit der guten Nachwuchsarbeit im Kanton erklärt, die wiederum von Marco Odermatts Vater Walter mitgeprägt worden ist.

Freiheitsliebend und kämpferisch

Die Nidwaldner zieht es oft in die Berge, überall im Kanton stehen Seilbahnen, die sich in die Höhe schrauben. Aber leben tun die Menschen vorwiegend unten im Tal. Dort reihen sich die Nidwaldner Dörfer aneinander; eine Stadt gibt es im ganzen Kanton nicht. Im Hauptort Stans steht ein Denkmal aus Marmor auf dem Dorfplatz. Es ehrt Arnold von Winkelried, der sich 1386 bei der Schlacht bei Sempach in die Speere der Habsburger geworfen und so den Eidgenossen den Weg zum Sieg geebnet haben soll.

Die Geschichte, davon gehen Forscher heute aus, ist nicht mehr als ein Mythos, aber das heisst nicht, dass er keine Wirkung erzielt hat. Das historische Nidwaldner Selbstbild ist eines der kämpferischen, freiheitsliebenden Draufgänger. Als die Franzosen 1798 die helvetische Verfassung einführten, verweigerten sich die Nidwaldner am längsten. Ihre Landmiliz hatte gegen die französischen Truppen dann keine Chance, Dörfer wurden verwüstet, Hunderte Nidwaldnerinnen und Nidwaldner starben, Elend und Not waren gross.

Von Stans aus gelangt man rasch nach Buochs, so, wie man in Nidwalden überhaupt rasch vom einen Ort zum nächsten kommt. Dort hängen am Ortseingang Plakate, «Bravo Marco. Buochs isch stolz uf dich», heisst es darauf. Und das an jeder der drei Zufahrtsstrassen, damit es auch wirklich jeder mitbekommt.

Der ganze Stolz des Dorfs: Plakate für Odermatt in Buochs. Bild: Matthias Förster

Im Dorfkern gibt es ein Restaurant namens Hirschen, Tagesmenü Speck mit Sauerkraut, auf den Tischen Aschenbecher, in der Vitrine die Pokale der Schützen. Ein wenig erhöht ragt die katholische Kirche auf, und dort, am Geländer, steht Werner Zimmermann.

Plötzlich kennen die Leute Buochs

Zimmermann ist in Buochs geboren und in Buochs aufgewachsen, viele Jahre war er Gemeinderat; 2020 wurde er zum Gemeindepräsidenten gewählt. Jetzt kommt es manchmal vor, dass er Odermatt eine Whatsapp schreibt, wenn der wieder einmal ein grosses Rennen gewonnen hat. Und der, sagt Zimmermann, schreibe immer zurück.

Der 65-Jährige freut sich darüber, dass der Name seines Dorfes nun oft in der Zeitung steht. Er sagt, es sei eine riesige Ehre, dass ausgerechnet Buochs diesen berühmten Sohn habe, es sei gut für das Dorf, «ein Sechser im Lotto».

«Ein Sechser im Lotto»: Gemeindepräsident Zimmermann. Bild: Matthias Förster

Als Odermatt im letzten Jahr in Peking Olympiagold gewann, war beim Empfang danach ganz Buochs auf den Beinen. Manchmal gibt es nach einem seiner Siege spontan ein Fest, und unten am See ist ihm ein Bänkli gewidmet. Bald soll ein zweites folgen. Manchmal fragt sich Zimmermann, wie weit man für Odermatt noch gehen könnte. Eine Strasse, ein Platz gar? Eigentlich sei man da zurückhaltend. Aber mal schauen.

Alle wollen ein Stück Odermatt

Odermatt hat zu verschiedenen Orten im Kanton einen Bezug; er ist in Buochs aufgewachsen, der Vater kommt aus Hergiswil, auch nach Beckenried gibt es familiäre Verbindungen. Dort, im Nachbardorf von Buochs, lebt der Skifahrer seit ein paar Jahren, und natürlich gefällt es den Leuten, dass sie Odermatt nun einen der ihren nennen dürfen.

«Oues Dank ... Beggrieder Luft», so hat es Sepp Ambauen in seiner Odermatt-Ode an der Älplerchilbi gereimt. «Marco wird immer ein Buochser bleiben», entgegnet Werner Zimmermann. Und fügt dann noch an, dass es doch das Wichtigste sei, dass Odermatt dem Kanton erhalten bleibe. «Das ist nicht bei allen so», sagt er noch – und denkt dabei an Beat Feuz, der schon lange vom Emmental nach Österreich umgezogen ist, weil dort seine Frau herkommt.

Nidwalden war lange ein isolierter Bauernkanton, abgeschottet vom Lopper, einem gewaltigen Riegel aus Fels, der sich zwischen Hergiswil und Stansstad in den Vierwaldstättersee schiebt. Doch heute ist das längst anders. Zuerst hat der Flugzeugbauer Pilatus in den 1930er-Jahren Stellen in den Kanton gebracht, bis heute ist er der grösste Arbeitgeber. Dann kamen in den 1960er-Jahren Autobahn und Zug.

Die reichsten Schweizer

Heute pendeln viele Nidwaldner zum Arbeiten nach Luzern, gerade aus den Gemeinden im vorderen Kantonsteil. Und weil der Kanton seit langem auf eine Tiefsteuerstrategie setzt, hat sich auch sein Gesicht verändert.

An den Hängen nahe Luzern, in Hergiswil, Stansstad oder Ennetbürgen, kleben Terrassenhäuser und Villen, und wahrscheinlich sind sie der Grund für eine bemerkenswerte Zahl: Nirgendwo in der Schweiz sind die Leute reicher als in Nidwalden. Im Schnitt besitzen sie fast 1,5 Millionen Franken Vermögen, wobei das Geld auch in kaum einem anderen Kanton ungleicher verteilt ist: Laut Wohlstandsbericht des Bundes liegt Nidwalden hier auf Platz drei.

Skifahrer Odermatt: Vollgas ins Tal. Bild: Freshfocus

Auch Marco Odermatt ist ein reicher Mann geworden, er verdankt das dem Skifahren. Und wie viel verdankt er Nidwalden? Darauf hört man im Kanton oft eine ähnliche Antwort. Sie geht etwa so: Die Nidwaldner Natur sei vielleicht ein Faktor gewesen, aber vor allem müsse man bei Odermatt suchen, der habe sich das - in den Worten von Sepp Ambauen – «erchrampft».