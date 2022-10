Marco Odermatt: erster Sieg in neuer Saison, Zweifel verschwinden

Ski-Weltcup Marco Odermatt vertreibt die Zweifel: «Dieser Sieg ist eine Erlösung» Marco Odermatt beginnt die Saison, wie er die vergangene beendet hat. Mit dem Sieg im Riesenslalom von Sölden räumt der Nidwaldner auch gleich die klitzekleinen Zweifel aus dem Weg, ob der Sport unter seiner in unbekannte Höhen gestiegenen Popularität leiden könnte. Martin Probst Jetzt kommentieren 23.10.2022, 16.41 Uhr

Sprung des Glücks: Marco Odermatt gewinnt den Riesenslalom von Sölden. Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Als Marco Odermatt am Sonntagnachmittag nach dem zweiten Lauf des Riesenslaloms von Sölden mit einem kleinen Hüpfer auf die Banden springt, die sonst verhindern, dass sich Athleten bei Stürzen verletzen, ist klar: Die neue Saison beginnt für ihn, wie die vergangene aufgehört hat: mit einem Sieg.

Damit sind auch gleich bei erster Gelegenheit die klitzekleinen Zweifel aus dem Weg geräumt, dass der 25-jährige Nidwaldner irgendwie unter dem Mammutprogramm der Verpflichtungen, das der Gesamtweltcupsieg im vergangenen Winter mit sich brachte, gelitten haben könnte. Und wenige waren es nicht.

Allein für einen Werbespottdreh musste Odermatt während eines Trainingslagers im Sommer in Südamerika an drei Tagen in Folge je vier Stunden zur Verfügung stehen. Dies, nachdem sich bereits die vergangene Saison aufgrund aller Bedürfnisse, die an ihn gestellt wurden, um einen Monat verlängert hatte. Irgendwann fragte ihn Gruppentrainer Helmut Krug:

«Wird dir das nicht zu viel?»

Offenbar nicht. Zwar gibt Odermatt zu, dass er vor der vergangenen Saison ein etwas besseres Gefühl auf den Skis hatte als momentan. Allerdings hinderte ihn dies nicht daran, am Sonntag wie schon im Vorjahr in Sölden den Saisonauftakt zu gewinnen. Und das erst noch deutlich: 76 Hundertstelsekunden war Odermatt schneller als der Slowene Zan Kranjec, 0,97 Sekunden Vorsprung fuhr er auf den Dritten Henrik Kristoffersen heraus.

Das Erfolgsrezept ist ein gut gehütetes Geheimnis

Es war eine Demonstration seiner Stärke. Und als Odermatt von der Bande stieg und zurück in den Zielraum fuhr, klopfte er sich ein paar Mal auf die Brust. Der Druck war gross gewesen, auch für einen wie ihn, den scheinbar so gar nichts verunsichern kann. Odermatt sagt: «Natürlich war ich nervös, aber ich habe einen Weg gefunden, damit umzugehen. Trotzdem fühlt sich der Sieg erlösend an, denn für diesen Moment habe ich einen Sommer lang trainiert.»

Marco Odermatt lässt sich vom Team feiern. Gian Ehrenzeller / EPA

Worin genau sein Rezept besteht, selbst mit den höchsten Erwartungen umzugehen, verrät Odermatt nicht. Als er am Freitag im Rahmen des FIS-Alpin-Forums zusammen mit Mikaela Shiffrin, der Gesamtweltcupsiegerin bei den Frauen, auf einem Sofa sass und der Moderater die Amerikanerin fragte, ob sie Odermatt Tipps geben könne, wie man mit Dauerdruck umgehen soll, sagte sie: «Er macht das bereits sehr gut. Locker und doch fokussiert.»

Der Schweizer lächelte. «Ich bin neu in der Rolle dessen, vom dem so viel erwartet wird. Du seit vielen Jahren. Ich glaube also schon, dass du mir Tipps geben könntest.» Eine Antwort erhielt er von Shiffrin nicht. Rennen werden zwar nicht nur, aber eben auch im Kopf gewonnen, durch mentale Stärke und Stabilität. Natürlich will da niemand zu viel verraten, wie das geht.

Gemeinsamer Auftritt mit Mikaela Shiffrin. Barbara Gindl / APA/APA

Odermatt sagt: «Ich bin an einem Punkt angelangt, an dem es nicht mehr um Ränge oder Punkte geht. Das hilft.» Oder anders ausgerückt: Zeigt er, was er kann, weiss er, dass er in den Ranglisten weit vorne landen wird. Und trotzdem ist es keine Selbstverständlichkeit, es dann auch im Rennen umzusetzen.

Er lässt es laufen, wie er das immer tut

Die Teamkollegen bezeichnen Odermatt als Rennhund, als einen, der sich im Wettkampf immer steigern kann. Er besitzt die Fähigkeit, die Ski stets in die Falllinie zu stellen. Egal, wie schwierig die Verhältnisse sind. So auch am Sonntag im zweiten Lauf in Sölden, als viele Fahrer aufgrund der sehr weichen Bedingungen begannen, sich defensiv und vorsichtig zu verhalten. Odermatt liess es einfach laufen. So wie er das immer tut. Weil er es kann.

Für Odermatts Konkurrenten muss es umso ernüchternder sein, dass er dabei keineswegs fehlerfrei bleibt. Auch in Sölden hatte Odermatt brenzlige Situationen zu überstehen. Er sagt: «Hier kam im zweiten Lauf wohl fast keiner mehr ohne Fehler durch.» Nur kosten ihn die Probleme weniger Zeit. Vielleicht, weil er allem pragmatisch und vor allem effizient begegnet.

Ein Fehler? Kein Problem. Einfach weiter. Auch Sponsorenverpflichtungen erfüllt Odermatt so. Sein Manager bekommt von ihm Tage zur Verfügung gestellt, die dann möglichst effizient mit Terminen gefüllt werden. Das kostet ihn kurzfristig zwar viel Energie, bringt auf lange Sicht aber mehr Erholung.

Auch darum konnte er die Bande in Sölden zum Jubeln nutzen. Der Sturz vom Thron blieb aus.

Meillard im Rennen erneut geschlagen Die Geschichte wiederholt sich: In den Trainings ist Loïc Meillard schneller als Marco Odermatt. Doch im Rennen hat der Nidwaldner die Nase vorne. Auch in Sölden. Zwar liegt Meillard nach dem ersten Durchgang – Odermatt hatte schon da geführt – als Vierter in Podestnähe. Doch im zweiten Lauf fällt der Westschweizer noch auf den siebten Schlussrang zurück. Trotzdem war der 25-Jährige mit seinem Aufritt halbwegs zufrieden, hat ihm der Hang in Sölden doch bisher selten Glück gebracht.

