Abfahrtsnation Schweiz: Odermatt und Flury gewinnen Gold

Ski-WM Abfahrtsnation Schweiz: Jasmine Flury überrascht, Marco Odermatt verblüfft – und beide zeigen sich so emotional wie nie Zum ersten Mal seit 36 Jahren gehen beide Weltmeistertitel in der Abfahrt in die Schweiz. Dank Jasmine Flury und Marco Odermatt. Dabei könnten sie unterschiedlicher kaum sein. Die Geschichte eines Wochenendes, das in die Schweizer Skigeschichte eingehen wird. Martin Probst Jetzt kommentieren 12.02.2023, 17.52 Uhr

Jasmine Flury und Marco Odermatt gewinnen beide an der Weltmeisterschaft die Abfahrt. Keystone

Und dann begann Marco Odermatt zu zittern. Zum ersten Mal überhaupt. Dass er Weltmeister in der Abfahrt würde, wusste der 25-Jährige da zwar noch nicht mit Sicherheit. Aber die Emotionen überrollten ihn bereits.

24 Stunden zuvor hat Jasmine Flury Ähnliches erlebt. Auch sie mit dem Weltmeistertitel vor Augen. Zwei Abfahrten und zwei Schweizer Siege an einem WM-Wochenende – das gab es letztmals 1987 und zwei Jahre davor. Die Sieger damals: Peter Müller, Maria Walliser, Pirmin Zurbriggen, Michela Figini. Es war die Blütezeit des Schweizer Skisports. Doch der zweite Frühling hat längst begonnen. Und könnte noch blumiger werden.

Natürlich – und so ehrlich muss man sein – passt Flury nicht in diese Reihe der Seriensieger. Noch nicht vielleicht. Wer weiss das schon. Aber am Samstag war die 29-Jährige da, als sich die Chance ergab. Als ihr mit der Startnummer zwei eine Fahrt auf dem immer weicher werdenden Schnee gelang, die danach keine Athletin mehr übertreffen konnte.

Bei Flury waren es die Tränen

Als Odermatt ins Ziel kam, schrie er die Freude heraus. Seine Fahrt, sie war nahe an der Perfektion. Seine beste in einer Abfahrt mit Sicherheit. Oder sogar überhaupt? «Vielleicht», sagt er. «Auf jeden Fall wüsste ich nicht, wo ich noch besser hätte fahren können.» 48 Hundertstel war er schneller als Aleksander Kilde. Als der norwegische Topfavorit im Ziel war, begann Odermatt zu zittern. «So etwas habe ich noch nie zuvor erlebt», sagt er.

Bei Flury waren es die Tränen. Sie konnte gar nicht mehr aufhören zu weinen, als mit jeder Athletin, die ihre Zeit nicht unterbieten konnte, der Weltmeistertitel näher rückte. Anders als Odermatt, der vielleicht nicht der Topfavorit war, aber mit Sicherheit ein Medaillenkandidat, hat mit Flury niemand gerechnet. Ihr letzter und einziger Sieg im Weltcup gelang ihr im Dezember 2017. Vor einem Jahr stand sie ein zweites Mal auf einem Podest.

Jetzt ist Flury Weltmeisterin. Was für eine Geschichte. Eine auch, die zeigt, dass es sich lohnt, an einem Traum dranzubleiben. Auch wenn es nicht immer vorwärts geht und sich Tiefs und Hochs mindestens die Waage halten. «Diesen Titel kann mir keiner mehr nehmen», sagt sie danach.

Ein Ratgeber von Odermatt?

So überraschend Flury gewann, wurde ein Weltmeistertitel von Odermatt in Courchevel erwartet: Im Super-G, wo der Nidwaldner das Podest am Donnerstag als Vierter um elf Hundertstelsekunden verpasste, und vor allem im Riesenslalom, der dann am Freitag stattfindet. In der Abfahrt war Odermatt im Weltcup hingegen noch nie Sieger. Der Triumph ist daher nicht selbstverständlich. Aber eigentlich war es nur eine Frage der Zeit, bis der 25-Jährige auch eine Abfahrt gewinnt. Er erfüllt sich Träume in einer Kadenz, dass er eigentlich einen Ratgeber zum Thema schreiben sollte.

Gesamtweltcupsieger war Odermatt schon. Olympiasieger wurde er vor einem Jahr. Jetzt ist er Weltmeister. Und doch fühlte es sich anders an. Besonders aufgrund der Vorgeschichte. «Es war keine einfache Zeit», sagt er. «Dass mir jetzt im Fernsehen die Tränen kommen, gab es noch nie.»

Vor drei Wochen konnte Odermatt in Kitzbühel einen Sturz nur knapp verhindern. Allerdings erlitt er eine Meniskusquetschung im linken Knie. Und dann, nach der Enttäuschung im Super-G, die den Erwartungsdruck für die Abfahrt erhöhte, «war jede schwierige Kurve auf dem linken Fuss», sagt er. Entsprechend schwer tat sich Odermatt in den Trainings. Auch darum reagierte sein Körper so extrem, als ihm die Traumfahrt gelang.

Nicht mitbekommen, dass die Freundin Weltmeisterin wurde

Einfach war die Zeit auch für Flury nicht. Eine Grippe, «wie ich sie noch nie zuvor hatte», legte sie in der Woche vor der WM ins Bett. Langsam aufwärts ging es erst vier Tage vor dem Rennen. «Darum ging ich ohne Erwartungen an den Start. Vielleicht hat das geholfen», sagte die Bündnerin. So oder so: Der Titel ist auch eine Versöhnung mit der WM. Denn vor zwei Jahren in Cortina erlebte Flury den Tiefpunkt in ihrer Karriere, als sie in der internen Qualifikation für die Abfahrt scheiterte.

«Ich schaltete das Handy für drei Tage aus und sah nicht einmal, dass Corinne Suter Gold gewonnen hat. Meine Schwester sagte es mir», erzählt Flury am Tag, nachdem sie es ihrer besten Freundin gleichgetan hat. Umso schöner war es nun für Flury, dass sie die Emotionen mit Suter teilen konnte, die am Samstag als Dritte erneut eine Medaille gewann. Und es half Flury auch, dass sich Suter den Rummel längst gewohnt ist und weiss, wie man den Marathon meistert, ohne dabei auf der Strecke zu bleiben.

Jasmine Flury (l.) und Corinne Suter präsentieren ihre WM-Medaillen. Jean-Christophe Bott / EPA

Flury geniesst es nicht, im Mittelpunkt zu stehen. Aber sie will lernen, es zu schätzen. 2017, als sie überraschend in St. Moritz den Super-G gewann, habe sie nicht realisiert, dass der Rummel auch etwas Schönes sein kann: «Ich habe gar nicht wahrgenommen, wie viele sich freuten», sagt sie. Es soll sich dieses Mal nicht wiederholen. Das hat sie sich fest vorgenommen.

Mit der Heimat verbunden

Odermatt geht mit der Aufmerksamkeit um, wie er sich auf der Piste bewegt: beeindruckend. An der Pressekonferenz nach dem Rennen, wo sich in der ersten WM-Woche nie mehr internationale Journalisten für eine Siegerin oder einen Sieger interessierten als für ihn, spricht Odermatt nahezu perfekt Englisch. Der Nidwaldner ist ein globaler Star, der seine Heimat dabei nie vergisst. Als er gefragt wird, ob er sich vorstellen könne, in eine Metropole irgendwo auf der Welt zu ziehen, antwortet er: «Ich fühle mich in meiner Heimat wohl und habe nicht vor, je woanders zu wohnen.»

Odermatt hat die Bodenständigkeit ebenso in sich wie er Glamourfaktor mitbringt. Er beherrscht den Spagat zwischen den Welten nahezu perfekt. Natürlich kam da auch der Vergleich mit Roger Federer, den er höflich lächelnd entgegennahm, sich selbst aber niemals auf eine Stufe heben möchte: «Das sind sicher schöne Worte, auch wenn Roger noch etwas mehr erreicht hat als ich. Aber wie für Roger ist es auch für mich wichtig, bescheiden zu sein und grossen Respekt für alle Athleten zu haben.»

Flury muss sich an die vielen Fragen erst noch gewöhnen, auch wenn sie sich nach einer kurzen Nacht viel Zeit nahm, sie zu beantworten. «Ich habe am Samstag noch lange mit Patrick Küng geredet», erzählt sie. Patrick Küng wurde 2015 auch eher überraschend Weltmeister in der Abfahrt. «Er sagte zu mir, wir seien ja beide nicht diejenigen, die ein Rennen nach dem anderen gewinnen würden. Deshalb soll ich es umso mehr geniessen.»

Sie wird es tun. Genau wie Odermatt: «An den Riesenslalom denke ich erst am Montag wieder», sagt er. Der Nidwaldner hat am Freitag die nächste Chance auf Gold. Flury wird dann längst zu Hause sein. Die Erinnerungen an ein Wochenende, in dem beide Schweizer Skigeschichte schrieben, wird beiden bleiben und sie für immer auf eine gewisse Art verbinden.

Gold-Odi: Marco Odermatt ist Abfahrtsweltmeister. Tele M1

