Auch Odermatt geht leer aus: Aber Swiss-Ski ist nicht beunruhigt

Ski-WM Auch Odermatt geht leer aus – aber Swiss-Ski will nichts von einem Fehlstart wissen Als Topfavorit gestartet, wird Marco Odermatt im Super-G Vierter. Die Schweizer Festspiele an der Ski-WM in Frankreich wollen weiterhin nicht beginnen. Daran ändert auch nichts, wenn Swiss-Ski-Alpin-Direktor Walter Reusser sagt: «Eine Medaille ist besser als keine.»

Marco Odermatt muss weiter auf eine WM-Medaille warten. Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Vier Rennen, eine Schweizer Medaille. Und irgendwie hatte man das Gefühl, dass Marco Odermatt schon im Moment, in dem er die Ziellinie überquerte, ahnte, dass es schwierig werden könnte, daran etwas zu ändern. Zwar lag er 28 Hundertstelsekunden vor dem zu diesem Zeitpunkt führenden Loïc Meillard (am Ende Achter). Doch glücklich wirkte er nicht.

«Wenn man mit Startnummer sieben ins Ziel kommt, ist man froh, wenn man in Führung liegt. Allerdings reichen zwei Zehntel Vorsprung nicht für Jubelschreie, wenn man weiss, dass die Mitfavoriten noch oben sind», sagt Odermatt. Am Ende fehlten ihm elf Hundertstel zum Podest und 37 zum Sieg. «Gefühlt war es ein guter Lauf und ich habe in dieser Saison mit so einer Fahrt auch schon Rennen gewonnen. Heute waren drei schneller.»

Zwei davon, Alexis Pinturault und Aleksander Kilde, gehörten im WM-Super-G wie der Schweizer zu den Favoriten. Der Dritte, James Crawford, sagte zu Odermatt kurz vor dem Start, dass er ein gutes Gefühl habe, weil vieles für ihn sprechen würde: der Kurs, der Schnee, die kurze Strecke. «Und er hat geliefert», sagt Odermatt. Eine Hundertstelsekunde war der Kanadier schneller als Kilde und wurde damit überraschend Weltmeister.

Eine Niederlage für Odermatt

Odermatt nahm es, nachdem die erste Enttäuschung verflogen war, zumindest äusserlich ziemlich gelassen, dass eine WM-Medaille weiterhin in seinem sonst so beeindruckenden Palmarès fehlt. Und natürlich: Zwei Chancen (in der Abfahrt und im Riesenslalom) hat er noch, um diese Lücke an diesen Weltmeisterschaften zu schliessen. Und doch ist der vierte Rang eine nächste Niederlage für ihn an einer WM. Das sah, wer ihm im Moment, als feststand, dass es nicht reichen wird, in die Augen sah.

«Die WM-Medaille wird früher oder später noch kommen.» Das sagt Marco Odermatt nach dem Super-G. Video: Katja Jeggli

Schon vor zwei Jahren gehörte Odermatt im WM-Riesenslalom zu den Favoriten. In Courchevel sprach die Ausgangslage vor dem Super-G noch deutlicher für ihn. Doch in beiden Rennen verpasste der Nidwaldner das Podest. Und weil er zuvor schon einmal Vierter wurde (2019 in der WM-Abfahrt), könnte man schon beinahe von einem Mini-Trauma sprechen.

Allerdings hat Odermatt an den Olympischen Spielen im vergangenen Februar bewiesen, wie er auf solche Drucksituationen reagieren kann: unwiderstehlich. In Peking belegte er in der Abfahrt Rang sieben und schied im Super-G als Mitfavorit aus. Doch als die Erwartungslast maximal war, wurde er im Riesenslalom Olympiasieger. Er kennt es also schon.

Swiss-Ski versucht, die Erwartungen zu dämpfen

Nur wachsen die Erwartungen bei Odermatt einfach immer weiter in den Himmel. Kein Wunder, stand er doch in dieser Saison in 18 Rennen 15-mal auf dem Podest. Davon achtmal als Sieger, darunter viermal im Super-G. Darum die Frage an Swiss-Ski-Alpin-Direktor Walter Reusser, wie gross die Enttäuschung beim Verband ist, dass nach vier Rennen einzig die Silbermedaille von Wendy Holdener aus der Kombination zu Buche steht.

Der Moment, in dem Marco Odermatt als Führender im WM-Super abgelöst wurde. Sven Thomann/Freshfocus

Reusser weicht aus, verweist auf den Weltcup, wo die Athletinnen und Athleten von Swiss-Ski brillieren würden. «Und eine Medaille ist besser als keine», sagt er. Und doch ist es zu wenig. Gerade wegen der grandiosen bisherigen Saison. Natürlich: Reusser versucht, die Athletinnen und Athleten zu schützen – und auch das ist die Aufgabe des Verbands. Dass er allerdings zu vermitteln versucht, dass eine Medaille den eigenen Erwartungen nach vier Rennen entspräche, ist nicht glaubwürdig.

Es darf und soll der Anspruch von Swiss-Ski sein, dass Schweizer Athletinnen oder Athleten fast in jedem Rennen zu den Favoriten zählen. Noch können diese Weltmeisterschaften zu Schweizer Festspielen werden, allerdings verlief der Start nicht nach Mass. Das auszusprechen, ist kein Verbrechen. Auch wenn Reusser sagt: «Es zeigt, wie gnadenlos der Sport ist: Es gibt nur schwarz oder weiss.» Besonders an einer WM ist das so.

