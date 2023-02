Ski-WM Auf dem Tellerlift schaute Wendy Holdener Videos – auch deswegen gewann sie Silber Die Schwyzerin Wendy Holdener wird im Parallel-Rennen Zweite. Auf dem Weg dorthin setzte sie auf ungewöhnliche Dinge und ein starkes Team. Martin Probst Jetzt kommentieren 15.02.2023, 16.05 Uhr

Wendy Holdener freut sich über ihren nächsten Erfolg an einer Weltmeisterschaft. Guillaume Horcajuelo / EPA

Wendy Holdener absolviert die Strecke zum Tellerlift schon fast rennend. Kein Wunder, ähnelt ein Parallel-Rennen doch einem Rundlauf, in dem jede Sekunde zählt. Und Holdener ist schnell. Auf der Piste und daneben. Silber gewinnt die 29-jährige Schwyzerin, und damit bereits ihre sechste Medaille an Weltmeisterschaften und ihre zweite in Méribel.

Insgesamt sechsmal geht es rundherum für Holdener. Also direkt vom Ziel und zu Fuss zum rund 200 Meter entfernten Tellerlift. Dann rein in die jeweils schon bereitliegenden Trainingsski und wieder hoch zum Start. «Hart und anstrengend», nennt sie das. Doch zum Glück hat Holdener ein starkes Team an ihrer Seite, das sie auf dem Weg zu Silber unterstützt.

Holdeners Servicemann Silvio Hafele ist anders als üblich nicht beim Start positioniert. Weil er zu wenig Platz vorfand, um die Rennski in Rekordzeit zu präparieren. Zwei Paar sind im Einsatz, damit die Zeit zwischen zwei Läufen überhaupt reicht. Ist ein Modell fertig, bringt es eine Trainerin zum Start, wo sich bereits ein Trainer und ein Physiotherapeut um Holdeners Bedürfnisse kümmern, wenn diese zum Beispiel Hunger oder Durst hat.

In der Zwischenzeit bringt die Trainerin Holdeners Trainingsski und eine Trainingsjacke wieder nach unten, damit erneut beides bereit ist, wenn die Athletin wieder nach oben will. «Auf dem Lift nehme ich dann jeweils mein Handy aus der Tasche und analysiere meine letzte Fahrt», erzählt Holdener. Und es geht auf: Einzig im Final muss sich die Schwyzerin der Norwegerin Maria Therese Tviberg im zweiten Lauf geschlagen gegeben, nachdem die beiden Frauen den ersten Durchgang zeitgleich absolvierten.

«Die Medaille ist besonders», sagt Holdener, «weil weder ihr (die wartenden Journalisten; die Red.) noch ich selbst daran geglaubt habe.» Die 29-Jährige hatte am Vorabend zufällig gehört, wie im Fernsehen ihre Leistung im Teamwettkampf analysiert wurde. Und diese war eher verhalten. Das sagt sie auch selbst: «Ich wusste, ich musste für das Einzelrennen sehr viel verändern. Und ich fragte mich darum sogar, ob es wirklich sinnvoll ist, dass ich dieses strenge Programm auf mich nehme.»

So freut sich Wendy Holdener über WM-Silber im Parallel-Rennen:

Katja Jeggli / CH Media

Schliesslich bestreitet Holdener in Méribel am Donnerstag auch noch den Riesenslalom und zum Abschluss am Samstag den Slalom. «Umso mehr macht es mich glücklich und stolz, dass ich jetzt eine Medaille gewonnen habe», sagt sie und vermutet, dass nun vielleicht sogar das Gegenteil passieren könnte und die Müdigkeit durch die Freude kompensiert wird.

Die zwei weiteren Schweizer Starterinnen schieden im Achtelfinal aus. Camille Rast war langsamer als die spätere Bronzegewinnerin Thea Louise Stjernesund aus Norwegen. Andrea Ellenberger scheiterte an der Polin Maryna Gąsienica-Daniel. Bei den Männern ging der Sieg an Alexander Schmid aus Deutschland. Silber holte der Österreicher Dominik Raschner, Bronze der Norweger Timon Haugan. Schweizer waren keine am Start.