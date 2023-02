Ski-wM Der Erfolg kostet Swiss-Ski jedes Jahr eine Million Franken mehr Das Schweizer Skiteam schliesst die Weltmeisterschaft in Frankreich auf Rang eins des Medaillenspiegels ab. Doch die Dominanz hat ihren Preis. Martin Probst Jetzt kommentieren 19.02.2023, 17.27 Uhr

Weltmeisterin Jasmine Flury (l.) und Corinne Suter als Dritte in der WM-Abfahrt prägten diese WM mit. Jean-Christophe Bott / EPA

Das Schweizer Skiteam beendet die WM in Frankreich auf Rang eins des Medaillenspiegels. Und damit dort, wo man es erwartet hat. Schliesslich führt Swiss-Ski auch die Nationenwertung im Weltcup souverän mit über 1800 Punkten Vorsprung an. Ist also alles wunderbar?

Swiss-Ski-Präsident Urs Lehmann sagt: «Wenn man während der ganzen Saison Erfolg hat, ist die Erwartungshaltung hoch und das haben wir gespürt. Wenn man dann aber sagen kann, wir be­enden die WM auf Rang eins, darf man das als sehr erfolgreich taxieren.»

Das ist in der Tat die eine Seite der Medaille. Man kann es aber auch so sehen: 2021 gewann das Schweizer Team in Cortina insgesamt neun WM-Medaillen, darunter dreimal Gold. Gleich viele Weltmeistertitel gab es für Swiss-Ski zwar auch jetzt zu ­feiern, doch insgesamt stehen dieses Mal nur sieben Medaillen in der Bilanz. Dabei, und das sagten die Verantwortlichen von Swiss-Ski vor der WM selbst, hatten Schweizer Athletinnen und Athleten in jedem Rennen Medaillenchancen.

Swiss-Ski-Präsident Urs Lehmann. Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Besonders zu Beginn der WM, als das Schweizer Team in den ersten vier Rennen nur eine Medaille gewann, wurden die Erwartungen nicht erfüllt. Lehmann sagt: «Die Nervosität war mehr ausserhalb, bei den Fans und bei den Medien. Alle bei uns im Team haben es sehr gut verstanden, die Emotionen tief zu halten. Und diese Stärke zahlte sich am Ende aus.»

Werden die kleineren ­Nationen ganz abgehängt?

Mit den beiden Weltmeister­titeln in der Abfahrt kippte das Momentum. Plötzlich stand der Schweizer Verband da, wo er gemäss den eigenen Ansprüchen hingehört. Dank Marco Odermatt und Jasmine Flury. Und als dann Odermatt auch im Riesenslalom Gold gewann, hatte er spätestens erfüllt, was vom ­Dominator im Weltcup erwartet wurde: dass er zum Gesicht der WM wird.

Auch die weiteren Schweizer Medaillen gingen an podesterfahrene Athletinnen und Athleten: zwei an Wendy Holdener und je eine an Loïc Meillard und Corinne Suter. Über sich hinaus wuchs aber mit Ausnahme der Abfahrtsweltmeister niemand. Lehmann sagt: «Der Sport bewegt sich schneller als die Wirtschaft. Was heute gut genug ist, um als Nation Nummer eins heimzugehen, wird nächstes Jahr nicht mehr gut genug sein. Darum muss unser Budget jedes Jahr um eine Million wachsen, damit wir den Erfolg erhalten können.»

Zwar sind in diesem Betrag Aufwände für alle Sportarten unter der Leitung von Swiss-Ski eingerechnet. Also auch Ski nordisch und Co. Weil mit Ausnahme von Österreich aber kaum ein Verband ähnlich stark wachsen kann, besteht die Gefahr einer Zweiklassengesellschaft. Lehmann sagt: «Wir sind uns bewusst: Wenn wir zu dominant sind – was ja auch ein Traum sein kann –, ist das nicht nur gut.» Vielleicht ist es darum ja auch ganz gut, dass Norwegens Team mit neun Medaillen heimreist und damit mit zwei mehr als Swiss-Ski.