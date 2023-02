Ein bisschen Zoff schadet nicht: Italienerinnen dominieren die WM

Ski-WM Ein bisschen Zoff schadet nicht – oder warum die Italienerinnen die Ski-WM dominieren Gold in der Kombination, Gold im Super-G: Die italienischen Skifahrerinnen haben bisher an der WM beide Rennen gewonnen und und in der Abfahrt könnte sich das fortsetzen. Wie ist das möglich? Martin Probst Jetzt kommentieren 10.02.2023, 18.25 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Italienerin Sofia Goggia eckt immer mal wieder an – den Erfolg verhindert das nicht. Sven Thomann / Freshfocus

Als Marta Bassino und Frederica Brignone in den öffentlichen Bus einsteigen, werden sie sofort erkannt. Einige tuscheln, andere werden fast etwas hibbelig. Besonders die jüngeren Passagiere, erwartungsfroh und mit der Hoffnung auf ein gemeinsames Foto mit den Stars. Es passiert ja auch nicht jeden Tag, dass man zwei Weltmeisterinnen so nahe sein kann.

Die Ski-Weltmeisterschaften in Frankreich könnten zur Gala des italienischen Frauenteams werden. Am Samstag in der Abfahrt ist mit Sofia Goggia erneut eine Italienerin die grosse Favoritin, nachdem schon Bri­gnone die Kombination gewann und Bassino im Super-G triumphierte. Theoretisch und aufgrund der Resultate in diesem Winter ist sogar möglich, dass mit Ausnahme des Slaloms immer eine Italienerin in Méribel triumphiert.

Harmonie oder Reibung?

So weit ist es selbstredend noch nicht. Und doch beeindruckt die Stärke des italienischen Frauenteams. Und wie so oft bei der Suche nach Erklärungen steht am Anfang die Rivalität. Bassino sagt: «Wenn man täglich erlebt, was die Teamkollegin kann, denkt man sich irgendwann: ‹Das kann ich auch.›» Dieser Effekt, sich gegenseitig zu pushen, ist ein bekanntes Phänomen. Und es gibt zwei Varianten, ihn zu befeuern: durch Reibung oder Harmonie. Im italienischen Frauenteam ist es derzeit eher der Knatsch.

Vor einigen Jahren entschied sich der italienische Skiverband, eine Elite-Trainingsgruppe mit Brignone, Bassino und Goggia zu installieren. Doch so sehr die drei Athletinnen sportlich von der Zusammenarbeit profitieren konnten, kam es doch regel­mässig zu Problemen. Goggia sagte gegenüber dem US-Portal «Skiracing.com»: «Es war, als ob man drei Rennpferde in ein Gehege sperrte.» Sie machten sich besser, vertrugen sich aber nur bedingt.

Frederica Brignone (l.) und Marta Bassino posieren für die Fotografen. Christian Bruna / Keystone

Vor allem zwischen Goggia und Brignone eskalierte es zunehmend und gipfelte im vergangenen Jahr in einem öffentlichen Streit. Irgendwann sah sich der italienische Verband dazu verpflichtet, ein Machtwort zu sprechen. Cheftrainer Gianluca Rulfi sagt: «Die Gruppe aufzuteilen, war die einzige Möglichkeit.» Jede Athletin erhielt in der Folge einen persönlichen Trainer, profitiert, wenn gewünscht, aber weiterhin vom restlichen Betreuerstab des Verbands.

Während sich Brignone und Bassino sehr gut arrangieren und regelmässig gemeinsam trainieren – oder zusammen im öffentlichen Bus an den Super-G der Männer reisen, wie am Donnerstag erlebt –, bewegt sich Goggia meist ausserhalb. Aufgrund der Differenzen vor allem. Aber auch, weil sie als Einzige aus dem Trio an der WM die Abfahrt bestreiten wird.

Und da wird von Goggia ­erwartet, dass sie für den italienischen Hattrick sorgt. Kein Wunder: Von den sechs bis­herigen Abfahrten in diesem Winter konnte die 30-Jährige vier gewinnen und wurde einmal Zweite. Doch im letzten Rennen vor der WM stürzte sie, blieb aber unverletzt und gewann in Méribel das Abschlusstraining souverän.

Schweizerinnen als Aussenseiterinnen

Die Schweizerinnen gehören in der WM-Abfahrt zu den Aussenseiterinnen. Zwar kam Lara Gut-Behrami zuletzt in der Abfahrt immer besser zurecht, doch auf dem Podest stand sie in dieser Saison nie. Trotzdem darf von ihr wohl am meisten erwartet werden. Zwar war Titelverteidigerin Corinne Suter in diesem Winter zweimal Dritte und einmal Zweite, spürt aber noch die Folgen eines Sturzes in Cortina.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen