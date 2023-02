Feier-Flaute an der Ski-WM: Wieder keine Medaille für die Schweiz

Ski-WM Feier-Flaute im House of Switzerland: Weil auch Lara Gut-Behrami keine Medaille gewinnt, hängen uns die Österreicher ab Vier Hundertstelsekunden fehlen Lara Gut-Behrami im WM-Super-G für Bronze. Ausgleichende Gerechtigkeit, nennt es die Tessinerin. Gewonnen wird das Rennen von der Italienerin Marta Bassino. Martin Probst Jetzt kommentieren 08.02.2023, 14.33 Uhr

Lara Gut-Behrami macht sich nach dem WM-Super-G ohne Medaille auf den Weg zurück ins Hotel. Sven Thomann/Freshfocus

Bisher hat es sich noch nicht wirklich gelohnt, dass Swiss-Ski als einziger Verband an der WM ein eigenes Restaurant betreibt. Das House of Switzerland steht unmittelbar neben dem Zielgelände in Méribel. Und mit Ausnahme von Montagabend, als Wendy Holdener ihr Kombi-Silber den Fans präsentierte, gab es aus Schweizer Sicht bisher nicht viel zu feiern.

Dabei war eine Schweizer Medaille in der Kombination der Männer ebenso budgetiert wie im Super-G der Frauen. Während Loïc Meillard am Dienstag deutlich scheiterte, fehlten am Mittwoch nur vier Hundertstelsekunden für eine nächste Feier. Um diesen Hauch von Nichts verpasste Lara Gut-Behrami als Sechste das Podest und sagte: «Ich wurde auch schon mit zwei Hundertstelsekunden Vorsprung Weltmeisterin. Solche Dinge gleichen sich aus.»

Eine einzige Kurve entschied das Rennen

Ihre insgesamt neunte WM-Medaille hat die 31-jährige Tessinerin in einer einzigen Kurve vergeben, obwohl sie selbst den ganzen Mittelteil als zu fehlerhaft sah. Doch am offensichtlichsten war es in einem Linkschwung, in welchem zwar alle Athletinnen viel Zeit auf die italienische Siegerin Marta Bassino verloren, Gut-Behrami aber noch etwas mehr als Mikaela Shiffrin auf Rang zwei und Kajsa Lie und Cornelia Hütter auf Rang drei.

Hütter bescherte dem österreichischen Skiverband bereits die dritte Medaille an dieser WM. Dabei wurde vor den Titelkämpfen aufgrund der meist mässigen Aufritte der Österreicher im Weltcup bereits da und dort die Krise ausgerufen. In Méribel und Courchevel ist nun aber bisher alles anders und es entbehrt dabei auch nicht einer gewissen Ironie, dass die Medienschaffenden aus Österreich ihr gemeinsames Nachtessen mangels Alternativen am Dienstagabend im House of Switzerland abhielten.

Aber wie heisst es so schön: Abgerechnet wird erst auf dem Weg nach Hause. Und doch verlief auch der Super-G der Frauen nicht so, wie sich das viele bei Swiss-Ski erhofft hatten. Gut-Behrami gehörte vor dem Rennen klar zum Kreis der Favoritinnen, zumal sie selbst davon sprach, sehr zuversichtlich angereist zu sein. «Doch im Rennen», sagte sie, «liess ich mich vom Gelände leiten, statt konsequent meine Linie zu fahren.»

Dabei wäre dieser WM-Super-G durchaus auf Gut-Behramis Fähigkeiten zugeschnitten gewesen, kam doch gerade der anspruchsvolle Mittelteil, in dem sie zu rund fuhr, den starken Technikerinnen entgegen. Mit Bassino gewann dann auch eine Athletin, die im Weltcup zwar schon sechs Rennen gewinnen konnte. Allerdings alle im Riesenslalom. Für die 26-jährige Italienerin, die vor zwei Jahren in Cortina bereits Weltmeisterin im Parallelrennen wurde, ist es der grösste Erfolg ihrer bisherigen Karriere.

Gisins Telefongespräch mit der Schwester

Sichtlich zufrieden absolvierte auch Michelle Gisin den Medienmarathon nach dem Rennen. Zwar belegte die 29-jährige Engelbergerin nur Rang zehn. Allerdings verlor sie nur 36 Hundertstel auf Bronze, was nach der völlig missratenen Kombination am Montag, als Gisin ihre Tränen hinter einer Sonnenbrille verstecken musste, einer kleinen Befreiung gleichkam.

Der Auftritt im WM-Super-G fühlte sich für Michelle Gisin wie eine kleine Befreiung an. Jean-Christophe Bott / EPA

Nach der Kombination telefonierte Gisin lange mit ihrer Schwester, um nach vorne Blicken zu können: «Die Gespräche mit Dominque helfen mir sehr. Sie analysiert alles treffend und ist immer ehrlich.» Dank den Inputs der Olympiasiegerin von 2014 fand Michelle Gisin raus aus dem Loch.

Überhaupt nicht mehr aufhören zu sprechen, konnte nach dem Rennen Mikaela Shiffrin. Für die 27-jährige US-Amerikanerin, der mit 85 Siegen im Weltcup nur noch ein Erfolg zum Rekord von Ingemar Stenmark fehlt, verliefen die Grossanlässe seit dem Tod ihres Vaters im Februar 2020 dramatisch. Sowohl an den Olympischen Spielen in Peking wie auch am Montag in der Kombination verpasste sie die Medaillenränge. Dabei schied Shiffrin, die im Weltcup eigentlich nie ausfällt, insgesamt viermal aus.

Das alles, die Emotionen, die rund um den Todestag ihres Vaters und damit immer während Grossanlässen aufkommen, habe sie auch dieses Jahr gespürt, als sie sich auf den Weg nach Méribel machte, sagte Shiffrin. Dass sich die Blockade nun endlich gelöst hat, sorgte für ihre Tränen im Ziel.

