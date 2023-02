Mikaela Shiffrin und Co. fordern von der FIS mehr Klimaschutz

Ski-WM Shiffrin und Co. fordern mehr Klimaschutz – gleichzeitig gerät sie selbst ins Visier von Aktivisten In einem Offenen Brief fordern rund 140 Athletinnen und Athleten, dass sich der Internationale Skiverband FIS stärker im Kampf gegen den Klimawandel einsetze. Zu den Unterzeichnenden gehören auch neun Schweizer. Martin Probst Jetzt kommentieren 13.02.2023, 16.56 Uhr

Mikaela Shiffrin steht im Fokus – als Kritikerin und als Kritisierte. Jean-Christophe Bott / EPA

Ausgerechnet vor den Parallel-Wettbewerben wird es warm in Méribel. Und damit steigt die Chance, dass die Rennen im Team am Dienstag und Einzel am Mittwoch zu einer Farce verkommen könnten. Dann nämlich, sollte ein Kurs schneller abbauen als der andere und deutlich langsamer werden. Bis zu 10 Grad sind vorausgesagt. Das wird zur Herausforderung.

Das Tauwetter ist aber nicht das einzige Problem, das den Internationalen Skiverband FIS in diesen Tagen umtreibt. Obwohl ein Offener Brief, den der österreichische Skifahrer Julian Schütter am Sonntag der FIS übergab, durchaus ins Thema passt. Im Brief fordern rund 140 Athletinnen und Athleten, darunter die Superstars Mikaela Shiffrin und Aleksander Kilde, dass sich die FIS stärker im Kampf gegen den Klimawandel engagiere.

Der Brief, der direkt an den umstrittenen FIS-Präsident Joan Eliasch adressiert ist, beginnt mit den Worten: «Als FIS-Athleten erleben wir die Auswirkungen des Klimawandels in unserem Alltag und unserem Beruf.»

Droht das Ende des Skisports?

Initiant Schüttler wollte sein Anliegen gemäss Informationen der österreichischen Presseagentur APA vor der Abfahrt der Männer am Sonntag im offiziellen Pressezentrum in Courchevel präsentieren. Allerdings soll er von der FIS daran gehindert worden sein. So stand Schüttler schliesslich abseits und sagte: «Wenn wir das (den Klimawandel; die Red.) nicht in den Griff bekommen, ist es vorbei mit unserem Sport.»

Wie das gehen soll, thematisieren die Unterzeichnenden im Offenen Brief und machen Vorschläge. So soll sich zum Beispiel der Rennkalender stärker an geografischen Gegebenheiten orientieren, innerhalb des Verbandes eine Abteilung für Nachhaltigkeit gegründet werden und die Weltcupsaison erste Ende November beginnen und dafür bis April dauern.

Die Idee beruht auf der Annahme, dass die sich die schneereiche Phase künftig noch mehr nach hinten verschieben werde. So mussten in dieser Saison die Ende Oktober geplanten Speedrennen in Zermatt abgesagt werden und konnten sieben der ersten acht Rennen nicht stattfinden. Allerdings hatten auch die Veranstalter in Adelboden Anfang Januar noch mit viel zu warmen Temperaturen und Schneemangel zu kämpfen.

Daniel Yule ist der einzige Weltcupsieger aus der Schweiz, der den Offenen Brief unterzeichnet hat. Christian Bruna / EPA

Insgesamt haben neun Schweizerinnen und Schweizer den Offenen Brief unterzeichnet, acht Skifahrerinnen und eine Snowboarderin. Mit Daniel Yule aber nur ein einziger Weltcupsieger. Er sagt: «Ich äussere mich schon seit 2019 regelmässig zu diesem Thema, nur hat sich bei der FIS gar nichts verändert.» Umso wichtiger findet er es, dass nun so viele Athletinnen und Athleten unterschrieben haben: «Wie müssen alle an einem Strick ziehen. Und die FIS hat finanziell und organisatorisch die grössten Möglichkeiten.»

In die Pflicht wollen die Unterzeichnenden aber auch die nationalen Verbände nehmen. So heisst es im Offenen Brief dazu unter anderem: «Skiteams könnten sich fragen, wo sie ihre Trainingslager abhalten, ob sie ihre Flotte auf Elektrofahrzeuge umstellen sollten oder ob sie mit Unternehmen zusammenarbeiten, die fossile Brennstoffe verwenden.»

Bei Swiss-Ski heisst es auf Anfrage: «Wir haben in den letzten Monaten eine Nachhaltigkeitsstrategie implementiert und bereits kleine Projekte umgesetzt, um den Schneesport nachhaltiger zu machen – erste Schritte auf einem weiten Weg. Es ist das Ziel von Swiss-Ski, {...} der ökologischen und gesellschaftlichen Verantwortung gerecht zu werden. Swiss-Ski will einen Beitrag zur Erreichung der globalen Nachhaltigkeitsziele leisten.»

Ist Shiffrin mit dem Helikopter ins Training geflogen?

Der Offene Brief hat besonderes Gewicht, da ihn mit Shiffrin und Kilde zwei der erfolgreichsten Skifahrer der Gegenwart unterzeichnet haben. Shiffrin sagte an einer Medienkonferenz vor der WM, dass die Debatte ums Klima wichtiger sei als Medaillen. Und Kilde sagte nach der Abfahrt, in der er hinter Marco Odermatt Silber gewann: «Dieser Brief ist sehr wichtig.»

Nun ist den Athletinnen und Athleten aber durchaus bewusst, dass ihr persönlicher Fussabdruck alles andere als optimal ist. Umso wichtiger sei es, alles dafür zu tun, um ihn zu verbessern, ohne den Sport aufzugeben. Wie schwierig das wird, zeigt sich sich aber allein am Fakt, dass zum Beispiel Helikopter-Flüge, um Zeit zu sparen, immer wieder stattfinden.

Solche werden nun ausgerechnet Shiffrin in Frankreich von Klimaaktivsten vorgeworfen. Angeblich soll sie jeweils mit dem Helikopter ins Training gereist sein. Ihr Umfeld dementierte diese Gerüchte, es habe nur ein Angebot gegeben, das Shiffrin nicht angenommen habe. Trotzdem musste die US-Amerikanerin gemäss APA unter Personenschutz gestellt werden.

