Ski-WM Ski-Legende Vreni Schneider erzählt im grossen Interview, warum sie sich vor dem Start übergeben musste und wie sie mit der Periode umgegangen ist Bild: Andrea Zahler (Elm, 31. Januar 2023) Sie ist die erfolgreichste Skifahrerin der Schweiz. Vor der Ski-WM treffen wir Vreni Schneider, um über ihre glorreiche Karriere, aber auch über die grossen Figuren der Gegenwart wie Marco Odermatt, Mikaela Shiffrin und Lara Gut-Behrami zu sprechen. François Schmid-Bechtel 05.02.2023, 17.00 Uhr

Die Ski geschultert, stapft Vreni Schneider ins Büro ihrer Skischule in Elm und checkt als Erstes ihr Smartphone. Sohn Florian bestreitet in Italien einen FIS-Riesenslalom. «Ich will schnell gucken, wie es ihm gelaufen ist. Er musste mit Nummer 76 ins Rennen. Da ist es schwierig, ein gutes Resultat zu erreichen. Aber es ist, wie es ist. Er wird mich schon noch anrufen und mir berichten.»

Sie waren schon ein Phänomen, aber was Mikaela Shiffrin leistet, ist unfassbar. Jüngst hat sie Ihren Rekord gebrochen. Shiffrin gewinnt die Slalomwertung, die Sie sechsmal gewonnen haben, in dieser Saison zum siebten Mal.

Vreni Schneider: Damit habe ich kein Problem. Denn Mikaela fährt nochmals in einer anderen Liga als ich damals. Sie ist die beste Skifahrerin, die es je gegeben hat. Auch Ingemar Stenmark und Marcel Hirscher sind für mich auf der gleichen Stufe wie Shiffrin.

Aber Stenmarks Bestwert von 86 Weltcup-Siegen wird wohl noch in dieser Saison von Shiffrin gebrochen.

Selbst Stenmark sagt, es sei höchste Zeit, dass er 34 Jahre nach seinem Rücktritt an der Spitze endlich abgelöst wird. Rekorde sind da, um gebrochen zu werden. Aber man muss berücksichtigen, dass zu Zeiten von Stenmark weniger Rennen gefahren wurden als heute. Mit dem heutigen Programm hätte er einige Erfolge mehr auf seinem Konto.

Auch Sie hätten mehr als 55 Weltcup-Siege erreichen können, wenn Sie 1995 mit 30 Jahren nicht zurückgetreten wären.

Genau. Ausserdem gewann ich erst mit 20 mein erstes Weltcup-Rennen, Mikaela aber schon mit 17. Aber trotzdem ist sie die bessere Fahrerin, als ich es war. Sicher, auch sie erlebte eine kleine Durststrecke. Nur ist es nichts als logisch, dass sie Zeit brauchte, um den Tod ihres Vaters zu verarbeiten.

Kürzlich hat Shiffrin auch für Aufsehen gesorgt, als sie quasi ein Tabu brach und nach einem Sieg über Beschwerden wegen der Menstruation sprach.

Toll. Das ist doch nichts anderes als menschlich. Mikaela ist ein wunderbarer, bescheidener Mensch.

Hatten Sie jeweils auch Beschwerden wegen Ihres Zyklus’?

Und wie. Ab und zu hat es mich vor Schmerzen richtig gekrümmt, wenn ich ins Ziel kam. Da ging ich zu den wartenden Journalisten hin, sagte, sie müssten sich noch eine Viertelstunde gedulden, weil ich eine Pille gegen die Schmerzen nehmen müsse. Sie haben mich mit fragenden Augen angeschaut und ich sagte: Ich habe die Periode und fürchterliche Bauchkrämpfe.

Das haben Sie mit diesen Worten gesagt?

Vielleicht sagte ich so etwas wie «Frauenkrankheit» oder etwas Ähnliches.

Wie sind Trainer und Betreuer damit umgegangen?

Sehr verständnisvoll. Nie hiess es, ich müsse funktionieren wie ein Mann, egal wie es um meine Regel steht. Viele Fahrerinnen haben mit der Pille versucht, den Zyklus zu timen. Das kam für mich nie infrage. Denn mir gelangen Siege vor, während und nach der Mens.

Vreni Schneider wurde 2020 als «Beste Sportlerin aus 70 Jahren» geehrt. Bei den Männern erhielt Roger Federer den Titel. Keystone

Zu Ihrer Zeit waren die Preisgelder für die Männer höher als für die Frauen. Hat Sie das gestört?

Nein, überhaupt nicht. Ich war glücklich und dankbar dafür, was ich machen durfte. Wenn die Männer mehr kassierten, sollen sie halt. Das war mir egal. Ich bin nie wegen des Geldes gefahren. Ich wollte gewinnen, die Beste sein, das war mein Antrieb. Natürlich gab es Mädchen, die sich über die ungleichen Preisgelder aufgeregt haben. Denen sagte ich: Ach Frauen, wir haben unser Ding.

Wir sind abgeschweift: Zurück zu Ihrem – meiner Meinung nach verfrühten – Rücktritt. Sie hörten als Gesamtweltcup-Siegerin auf, hätten locker noch ein paar Jahre weiterfahren und dabei etwas Geld verdienen können.

Vielleicht, aber mein Körper signalisierte mir, dass der Zeitpunkt für den Rücktritt gekommen ist. Ich hatte immer wieder Wasser im Knie und andere kleine Beschwerden. Ich wollte unbedingt nach einem grossen Sieg, sprich Gesamtweltcup oder einer Goldmedaille, aufhören.

Also wären Sie weitergefahren, wenn Sie 1995 nicht mit sechs Pünktchen Vorsprung auf Katja Seizinger den Gesamtweltcup gewonnen hätten?

Ja. Rücktrittsgedanken wälzte ich schon 1994 nach den Olympischen Spielen in Lillehammer, von wo ich mit einem kompletten Medaillensatz zurückgekehrt bin. Aber ich war damals noch nicht bereit. Ausserdem war im Januar 1994 Ulli Maier tödlich verunglückt. Für mich war klar, dass ich die Ski-Familie nach diesem tragischen Unglück nicht verlassen kann. Denn Fahrerinnen aller Nationen haben sich gegenseitig Halt gegeben. Sicher, im Skisport zählen jede Medaille und jeder Sieg. Aber es gibt auch andere Werte, die in diesem Sport wichtig sind und gelebt werden: Demut, Solidarität und Fairness.

Das Telefon klingelt. «Das ist Florian, den muss ich schnell nehmen», sagt Schneider. «Flo, ist es gut gegangen?» Sie hört lange zu. «Oha. Okay. Morgen machst du es besser. Florian, die im Weltcup haben auch nicht immer die richtigen Kanten. Jetzt aber nicht so aufregen, Flo, das ist eine Lehre. Du bist immerhin der beste Schweizer. Ich weiss, das ist kein Trost. Flo, jetzt cool, nicht aufregen. Morgen nimmst du einfach nicht mehr so viel von den Kanten. Vielleicht wolltest du etwas zu viel, hast den Aussenski zu wenig belastet. Alles in Ordnung. Danke vielmals für den Anruf, Tschüss, einfach gesund bleiben, gell.»

Sie selbst mussten mit 16 einen schweren Schicksalsschlag hinnehmen, als Ihre Mutter an Krebs erkrankte und starb.

Das war schlimm. Meinen drei älteren Geschwistern war der Ernst der Lage schon bewusst. Ich aber klammerte mich an die Hoffnung eines Wunders. Ich weiss noch, als ich in Italien an einem FIS-Rennen war. Wir Schweizerinnen hatten keinen Stich. Um die Enttäuschung zu verdauen, ging der Trainer mit uns ans Meer. Für mich war es das erste Mal, dass ich das Meer sah. Zurück zu Hause, wollte ich unbedingt meiner Mutter davon erzählen. Doch sie sagte nur: Meitli, ich mag jetzt nicht zuhören, erzähl es mir später. Da wusste ich, wie schlimm es um sie stand.

Ihre Skikarriere stand auf der Kippe, bevor sie Fahrt aufgenommen hatte. Streng genommen traten Sie schon mit 18 zurück.

Aber da nicht (tippt sich an den Kopf). Zweimal hintereinander schaffte ich den Aufstieg ins B-Kader denkbar knapp nicht. Ich habe geschmollt und gesagt, der Verband solle mich aus allen Kaderlisten streichen. Aber fast gleichzeitig trainierte ich so hart wie nie zuvor und schwor mir: Ich werde es der ganzen Welt zeigen. Und prompt schaffte ich danach den direkten Sprung vom C- ins A-Kader.

Häufig mussten Sie sich vor Nervosität am Start übergeben. Trotzdem waren Sie die Meisterin der zweiten Läufe, was man Ihrer Abgebrühtheit zuschrieb. Irgendwie stehen diese beiden Tatsachen im Widerspruch.

Nicht unbedingt. Es stimmt, dass ich vor den ersten Läufen häufig sehr nervös gewesen bin. Übergeben musste ich mich vor Rennen, die für mich von sehr grosser Bedeutung waren. Beispielsweise im Rennen nach meinem ersten Weltcup-Sieg. Denn mir war sehr wichtig, nicht als Eintagsfliege bezeichnet zu werden. Irgendwann aber habe ich meine Frühstücksgewohnheiten etwas umgestellt. Seltener ein Nutella-Brötchen, dafür häufiger ein Honigbrot.

Vor den zweiten Läufen haben Sie nie Nervosität gespürt?

Doch, beispielsweise an Olympia in Lillehammer. Ich war nur Fünfte nach dem ersten Lauf. Eigentlich zählte für mich im Slalom nur Gold. Da dachte ich: Schneiderlein – ich habe immer so mit mir gesprochen –, so nicht, reiss dich zusammen, jetzt musst du einen bombastischen zweiten Lauf zeigen. Im ersten Lauf hatte ich wie so häufig wegen der Nervosität schwere Beine.

Aber im zweiten Lauf hatte die Konkurrenz meist weiche Knie, während Sie unbeirrt von Sieg zu Sieg fuhren.

Das stimmt. Es ist sehr häufig aufgegangen. Als ich mal eine Serie von 14 Siegen einfuhr, spürte ich kaum noch Nervosität, sondern unfassbar viel Sicherheit. Aber zu viel Sicherheit ist im Skisport auch wieder gefährlich, weil dadurch der Kampfgeist abnimmt.

Vreni Schneider kehrt 1994 mit Slalom-Gold, Kombi-Silber und Riesenslalom-Bronze von den Olympischen Spielen in Lillehammer zurück. Bild: Keystone

Für Marco Odermatt geht offenbar fast alles auf, was er sich vornimmt. Doch irgendwie gewann man zuletzt den Eindruck, er würde mit jedem Erfolg das Risiko etwas weiter ausreizen, was prompt in einem Beinahesturz in Kitzbühel gipfelte.

Er hat sich super gerettet. Um ihn mache ich mir keine Sorgen. Denn er hat ein derart gutes Körper- und Renngefühl, dass er das Risiko sehr wohl richtig einschätzen kann.

Können Siege eine falsche Sicherheit vermitteln, dass man dadurch den nötigen Respekt vor der Piste verliert?

Das kann vielleicht passieren, aber nicht Odermatt. Er hat so viel Demut und ist so geerdet, dass die Gefahr, übermütig zu werden, kaum besteht.

Warum ist Odermatt so unfassbar gut?

Da gibt es viele Faktoren. Körperlich ist er in absoluter Topverfassung. Er hat Talent, er hat Biss, Kampfgeist und Leidenschaft, er ist ein Teamplayer, er ist bescheiden, er hat super Menschen um sich und hervorragendes Material. Aber wir sollten nicht nur von Odermatt schwärmen, sondern auch einen Loïc Meillard erwähnen, der Ende Januar in Schladming einen grossartigen Sieg realisiert hat

Gutes Stichwort. Meillard, so scheint es, hat einen Odermatt-Komplex. Er holt seinen ersten Riesenslalom-Sieg just, als Odermatt verletzungsbedingt passen muss. Und als Odermatt wieder ins Renngeschehen einsteigt, gewinnt er auf Anhieb zwei Super-G und Meillard scheidet in jenen beiden Rennen aus.

An einen Komplex glaube ich nicht. Meillard ist ein fantastischer Stilist. Ausserdem ist Meillard schon etwas länger im Weltcup dabei und macht sich vielleicht ein bisschen mehr Gedanken, kommt eher mal etwas ins Grübeln als der unbeschwertere Odermatt.

Denken, studieren, sinnieren – das alles bremst?

Zweifellos. Aber ich bin sicher, dass Meillard auch irgendwann den Gesamtweltcup gewinnt, Weltmeister und Olympiasieger werden kann.

Dann, wenn Odermatt ins Grübeln kommt?

Das ist denkbar. Denn für mich steht ausser Zweifel, dass jede Athletin und jeder Athlet mal eine Phase durchlebt, in der es im Kopf rotiert. Selbst der unverschämt lockere Alberto Tomba hat diese Erfahrung machen müssen. Es gibt auch diese Schlüsselrennen.

Was meinen Sie damit?

Nehmen wir Odermatt, letzte Saison in Adelboden. Er, aber auch die ganze Nation wollen diesen Heimsieg unbedingt. Das bedeutet maximalen Druck, der kaum auszuhalten ist. Und dann bringt er es tatsächlich ins Ziel und gewinnt.

Aber Meillard fehlen diese Schlüsselerlebnisse noch. Bei ihm, so scheint es, setzt das Kopfkino ein, wenn Odermatt auch am Start ist.

Mag sein. Aber ich glaube nicht an Ihre Theorie. Denn dafür ist die Chemie zwischen Meillard und Odermatt zu gut. Die beiden verstehen sich hervorragend. Und wenn Meillard mal mit Siegen so richtig beginnt, hat Odermatt einen starken Konkurrenten im Kampf um den Gesamtweltcup-Sieg.

Sie haben die Vorzüge Odermatts aufgezählt. Die gleichen Attribute gelten auch für Meillard. Trotzdem steht er regelmässig im Schatten Odermatts. Odermatt ist ein Rennhund, wie Sie früher eine Rennhündin waren.

Die Trainer haben mich Löwin genannt. Es braucht wohl eine gewisse Sturheit, um ein Champion zu werden. Ich beendete selten ein Training, wenn mir zum Schluss nicht ein Bombenlauf gelungen ist. Manchmal waren die Kolleginnen schon weg. Und die Trainer fragten: «Schneiderlein, bist du fertig? Das war ein super Lauf.» Aber wenn ich von meiner Fahrt nicht überzeugt war, ging es nochmals hoch zum Start, auch wenn ich kaum noch Energie hatte und auch lieber ins Hotel zurückgegangen wäre.

Lara Gut-Behrami sagte, dass sie die Reisestrapazen immer häufiger spüre. Interpretieren Sie ihre Aussagen als Rücktrittsgedanken?

Nein. Das ist nur eine Phase.

Sie denken, dass Lara Gut-Behrami 2026 in Italien die Olympischen Spiele bestreiten wird?

Warum nicht? Sie fährt schliesslich immer noch vorne mit.

Sie fuhren zuvorderst mit und traten zurück.

Vielleicht will Lara auch nach einem grossen Sieg erst zurücktreten.

Was halten Sie von ihr?

Sie ist eine im positiven Sinn verrückte Skifahrerin. Nur einmal war ich nicht mit ihr einverstanden, als sie den Zusammenhalt der Skifamilie in Frage gestellt hat.

Erhält Lara Gut-Behrami die Wertschätzung in der Schweiz, die sie verdient?

Wahrscheinlich nicht. Natürlich hat sie sich zwei, drei Mal etwas unglücklich geäussert. Aber wem passiert das nie? Bei ihr heisst es sofort, sie sei eine Zicke, während man bei anderen Frauen gerne auch mal ein Auge zudrückt. Das ist nicht fair.

Können sich Männer mehr erlauben?

Nein. Die werden auch kritisiert, wenn sie mal unwirsch reagieren. Das ist mir auch passiert. Beispielsweise, wenn der Skiraum am Morgen früh noch geschlossen war und ich warten musste, bis ich auf die Piste konnte. Denn ich wollte immer die Erste sein. Aber zurück zu den Männern, das sind doch alles goldige Typen. Der Kilde, der Kriechmayr, der Paris, der ein guter Freund von Beat Feuz ist, die Schweizer mit Odermatt, Meillard, Rogentin, Zenhäusern und wie sie alle heissen. Und die Frauen erst recht!

Wenn man auf die letzten Sport-Awards zurückschaut, könnte man zum Schluss kommen, die Skifahrerinnen haben ein Imageproblem …

… ich wollte auch abstimmen, bin aber nie durchgekommen. Nichts gegen Mujinga Kambundji, sie ist eine super Athletin und eine tolle Frau, die es sicher verdient hat. Aber wenn Corinne Suter und Lara Gut-Behrami bei den Olympischen Spielen Gold gewinnen, sollte eine von ihnen schon zur Sportlerin des Jahres gekürt werden. Schliesslich sind wir doch eine Skination. Alles fährt Ski.

Nochmals, haben Suter und Gut-Behrami ein Imageproblem?

Das kann ich mir nicht vorstellen. Corinne und Lara sind doch zwei hübsche, sympathische Powerfrauen.

Eine Frau, die eine grosse Erleichterung erlebt hat, ist Wendy Holdener. Wie stark haben Sie über die Jahre mit ihr mitgelitten?

Ich habe nicht mitgelitten. Denn mir war immer klar, dass sie irgendwann gewinnen würde.

Vreni Schneider vor ihrer Skischule in Elm. Bild: Andrea Zahler (Elm, 31. Januar 2023)

Wie bitte? Holdener erreichte im Slalom 30 Mal das Podest, ohne je zu gewinnen. Da beginnt man zwangsläufig zu zweifeln.

Das habt ihr Journalisten aufgebauscht. Ich bin überzeugt, dass Wendy nicht zu zweifeln begann. Schliesslich sind ein zweiter und ein dritter Platz auch gut.

Als Seriensiegerin haben Sie gut reden.

Ich holte weder an der WM in Morioka noch an Olympia in Albertville eine Medaille. Da hiess es schon von Experten: Das Schneiderlein hat den Absprung verpasst. Ich sagte mir aber: Euch zeig ich es. Denn nichts ist süsser als der Sieg nach einer Niederlage.

Sie erzählten mal, Neid erst erfahren zu haben, nachdem Sie die Karriere beendet haben.

Das stimmt. Aber diese Erfahrung machen viele erfolgreiche Menschen.

Sie gelten als die bekannteste Person des Kantons Glarus. Trotzdem -oder deswegen? - wurde Ihnen der Start in die Selbstständigkeit so schwer wie möglich gemacht. Man versuchte zu verhindern, dass Sie in Elm eine Skischule eröffnen. Warum haben Sie sich das gefallen lassen? Warum sind Sie nicht weggezogen?

Elm ist meine Heimat. Von hier lasse ich mich nicht vertreiben. Aber es stimmt, dass zwar nur wenige, aber einflussreiche Menschen mir Knüppel zwischen die Beine warfen. Denen missfiel schon, als ich Rennen gewonnen habe.

Ist das typisch schweizerisch?

Mag sein. Der Prophet im eigenen Land gilt nicht viel. Im Gegenzug muss man sich in der Schweiz als bekannte Persönlichkeit nicht verstecken, sondern kann ein normales Leben führen. Ich erinnere mich, wie Anita Wachter, meine Konkurrentin aus dem Vorarlberg, nach grossen Siegen etwas geschenkt bekommen hat. Mal Bauland, mal eine neue Küche und so weiter.

Wer hat ihr das geschenkt?

Die Gemeinde, die Tourismusregion. Anita Wachter fragte mich mal: Vreni, wie viele Häuser hast du geschenkt gekriegt für deine Siege? Nichts. Aber wissen Sie was? Ich bin froh darüber. So musste ich niemandem Danke sagen.

Sie sagen: Alles fährt Ski. Aber das gilt heut wohl nicht mehr.

Das stimmt. Der Skisport ist zu teuer geworden. Ich kenne einige Bauernfamilien, die es sich nicht leisten können, ihren Kindern eine Skikarriere zu finanzieren.

Machen Sie sich Sorgen um den Schneesport in der Schweiz?

Nein, denn ich sehe ja, wie viele Kinder zu uns in die Skischule kommen, und vor allem bin ich ein positiv denkender Mensch.

Und wegen des Klimawandels?

Auch schon in früheren Jahren gab es keinen Schnee in Elm. Ich sorge mich mehr wegen Naturereignissen wie Hochwasser oder Erdrutschen. Aber klar, ich leugne den Klimawandel nicht.

Was machen Sie für den Klimaschutz?

Nach meinem Rücktritt 1995 bin ich nur noch zweimal in ein Flugzeug gestiegen. Einmal, um an eine Ehrung zu reisen, und ein anderes Mal nach Kreta. Ich bin in meinem Leben häufig genug in der Welt herumgeflogen. Weiter versuche ich, zu Hause Strom zu sparen. Hingegen muss ich häufig waschen. Der Mann ist Maurer, der eine Sohn Forstwart-Lehrling und der andere lernt Landmaschinenmechaniker. Meine Männer kommen häufig etwas dreckig nach Hause, was normal ist für Handwerker (lacht).

Wie sieht es mit der Skikarriere Ihrer Söhne aus?

Florian wird bald 19 und fährt FIS-Rennen. Flavio, der jüngere, hat aufgehört. Er setzt voll auf seine Lehre.

Strebt Florian eine Skikarriere an?

Ja, zurzeit läuft es sehr gut, er will unbedingt. Dabei haben wir ihm während seines ersten Lehrjahrs nahegelegt, auf den Beruf zu setzen. Ich befürchtete zu jener Zeit, dass die Belastung mit Lehre und Sport zu gross sei. Aber er opponierte, und wir liessen ihn gewähren.

