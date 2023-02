Ski-WM: Überflügeln Odermatt und Co. die Schweizer Frauen?

Ski-WM Überflügeln die Schweizer Männer dank Marco Odermatt erstmals seit acht Jahren die Frauen? 2015 gewinnen die Schweizer Männer letztmals an einer Ski-WM mehr Medaillen als die Frauen. Nun könnte sich das ändern – wegen Marco Odermatt. Was treibt ihn kurz vor WM-Start um? Und wie steht es um die Form der anderen Schweizer Medaillenhoffnungen? Martin Probst Jetzt kommentieren 04.02.2023, 05.00 Uhr

Marco Odermatt kann zur grossen Figur der WM werden. Oder muss er? Alessandro Trovati / AP

Er wird doch nicht? Bevor am Montag die Ski-WM in Méribel und Courchevel beginnt, macht das Gerücht die Runde, dass Marco Odermatt bereits am Dienstag einen ersten Start in der Kombination plant.

Ganz abwegig ist dieser Gedanke nicht. Schliesslich gewann Odermatt 2018 an der Junioren-WM in Davos Gold in dieser Disziplin. Genau wie im Riesenslalom, im Super-G, in der Abfahrt und im Teamevent. Es ist zwar unwahrscheinlich, dass sich die Geschichte wiederholen wird. Aber eigentlich nur, weil der Teamevent für ihn dieses Mal keine Option ist.

Im Riesenslalom und im Super-G wird Odermatt in Frankreich der Favorit sein. In der Abfahrt ist Gold ebenso möglich, auch wenn der 25-jährige Nidwaldner in dieser Disziplin im Weltcup noch nie gewonnen hat. Und in der Kombination, sollte er sich tatsächlich für einen Start entscheiden? Auch da wäre ein Medaillengewinn mehr als nur ein verwegener Traum.

Die Erinnerungen an Lara Gut-Behrami

Eine Anfrage bei Odermatts Ski-Ausrüster Stöckli, ob Slalommaterial für die Reise nach Courchevel eingeladen wurde, blieb unbeantwortet. Ein Dementi ist das zumindest nicht. Bei Swiss-Ski heisst es auf Anfrage, noch sei überhaupt nichts entschieden. Aus Insiderkreisen ist aber zu erfahren, dass die Tendenz klar in Richtung eines Starts geht. Bleibt die Frage, ob das sinnvoll wäre? Gerade mit Odermatts jüngster Verletzungsgeschichte.

Zwar kehrte er am vergangenen Wochenende in Cortina nach seinem Beinahesturz in Kitzbühel, der zu einer Meniskusquetschung im linken Knie führte, bravourös in den Weltcup zurück, als er in den Dolomiten beide Super-G gewinnen konnte. Und doch birgt der Slalom Risiken, gerade für jene, die nicht regelmässig auf den kurzen Ski unterwegs sind.

Unvergessen ist zum Beispiel, wie Lara Gut-Behrami an der Ski-WM 2017 in St. Moritz beim Einfahren für den Kombi-Slalom stürzte und sich das Kreuzband riss. Doch Odermatt ist sich der Gefahren durchaus bewusst und wird die Risiken in seine Überlegungen miteinbeziehen. Zumal es ja auch noch die Option gebe, dass der 25-Jährige nur den Kombi-Super-G bestreitet. Quasi als Training für den richtigen Super-G am Donnerstag.

Tritt das Männerteam aus dem Schatten?

So oder so: Odermatt wird neben Mikaela Shiffrin bei den Frauen die Rolle zuteil, die grosse Figur an diesen Weltmeisterschaften zu werden. Drei Medaillen, davon mindestes einmal Gold im Riesenslalom, sind budgetiert. Nicht von irgendwem. Sondern gestützt auf seinen Resultaten. Von fünf Riesenslaloms, die Odermatt in dieser Saison bestritten hat, gewann er vier. In sechs Super-G war der Nidwaldner ebenfalls viermal der Sieger.

Mit drei Medaillen würde Odermatt die maximale Ausbeute des Schweizer Männerteams an den vergangenen sechs Weltmeisterschaften bereits egalisieren. Und die Chancen stünden gut, dass die Männer in Frankreich erstmals seit 2015 in der Medaillenstatistik nicht im Schatten der Frauen stehen werden. Werfen wir einen Blick auf die weiteren Schweizer Hoffnungsträgerinnen und Hoffnungsträger für die Ski-WM in Frankreich:

Lara Gut-Behrami

Lara Gut-Behrami Alen Milavec / EPA

Die 31-Jährige ist mit sechs Podestplätzen die erfolgreichste Schweizerin in dieser Weltcup-Saison und wird im Super-G und im Riesenslalom zu den Favoritinnen zählen. Überhaupt stimmt die Formkurve von Lara Gut-Behrami pünktlich zum Highlight dieser Saison, näherte sie sich doch auch in der Abfahrt zuletzt immer mehr dem Podest.

Weitere Medaillengewinne würden ins Bild passen. Mit bisher acht WM-Medaillen ist die Tessinerin die erfolgreichste Schweizerin überhaupt. Dass die Erfolgsgeschichte in Frankreich weitergeht, darf erwartet werden.

Loïc Meillard

Loïc Meillard. Christian Bruna / EPA

Zuletzt ist Loïc Meillard in Cortina zweimal hintereinander ausgeschieden. Und das ausgerechnet, nachdem er mit dem Riesenslalom in Schladming seinen ersten Weltcup-Sieg in einer klassischen Disziplin des Skisports errungen hat.

Nun gibt es verschiedene Arten, dies zu deuten. Entweder haben der lange erdauerte Erfolg und der kleine Schritt aus dem grossen Schatten von Odermatt die Anspannung zu fest gelöst, und darunter leidet nun seine Konzentration.

Oder aber es war ein Ausrutscher und der 26-Jährige kehrt in Frankreich zurück zum Erfolg. Ausschlaggebend kann bereits die Kombination sein, in der Meillard zu den Favoriten zählen wird. Und wer weiss – plötzlich wird dann der Romand zur grossen Figur dieser WM: Schliesslich hat er auch im Super-G, Riesenslalom, Slalom und Parallelrennen Medaillenchancen.

Wendy Holdener

Wendy Holdener. Piermarco Tacca / AP

Nach 30 Podestplätzen im Slalom fuhr Wendy Holdener in dieser Saison endlich zu ihrem ersten Sieg in ihrer Paradedisziplin. Und weil auf die Premiere ein zweiter Vollerfolg folgte, fragten sich einige, ob die 29-jährige Schwyzerin nun ihrer Dauerrivalin Mikaela Shiffrin Paroli bieten könne.

Nun – die fünf letzten Auftritte von Holdener im Slalom (nur ein Podestplatz) relativierten die Hoffnung ein wenig, trotzdem wird sie an der WM zum Favoritenkreis zählen. Gespannt darf man auf ihren Aufritt in der Kombination sein. Gelingt Holdener ein guter Super-G, scheint vieles möglich. Allerdings darf sie nicht zu viel Zeit auf Athletinnen wie Shiffrin oder eine der starken Italienerinnen verlieren.

Daniel Yule

Daniel Yule. Jean-Christophe Bott / EPA

Sieg in Madonna, Sieg in Kitzbühel – ist es am Sonntag, 19. Februar, kalt und die Slalompiste eisig und anspruchsvoll, könnte die WM mit einer Schweizer Goldmedaille enden. Wenn es richtig schwierig wird, ist Daniel Yule am besten. Ist der Schnee allerdings weich, tut sich der 29-Jährige schwer. So war das bisher immer in dieser Saison.

Yule führt auf dem Papier mit seinen zwei Siegen ein starkes Schweizer Slalomteam an. Doch auch Meillard und Ramon Zenhäusern standen in dieser Saison schon auf dem Podest. Beeindruckend ist die Entwicklung von Zenhäusern. Nachdem die vergangene Saison für ihn eine zum Vergessen gewesen war, kämpfte sich der 30-jährige Walliser in diesem Winter kontinuierlich zurück Richtung Weltspitze und schaffte damit, was ihm nicht mehr viele zutrauten: dass er um die Medaillen mitfahren kann.

Corinne Suter

Corinne Suter. Alessandro Trovati / AP

Nach einem perfekten Saisonstart mit vier Podestplätzen in vier Rennen kommt Corinne Suter nicht mehr richtig auf Touren. Zuletzt stürzte die 30-jährige Schwyzerin in der Abfahrt von Cortina. Es ist fraglich, ob sie die Verunsicherung der vergangenen Wochen ablegen kann oder ob der Sturz das Selbstvertrauen weiter geschwächt hat.

Für Suter spricht, dass sie eine Frau für Grossanlässe ist. Seit der WM 2019 in Åre stand sie an Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen immer auf dem Podest und wurde vor zwei Jahren Weltmeisterin und im vergangenen Februar Olympiasiegerin in der Königsdisziplin Abfahrt.

Michelle Gisin

Michelle Gisin. Barbara Gindl / APA

Dass es derzeit überhaupt nicht so läuft, wie es Michelle Gisin gerne hätte, merkt man schnell. Die 29-jährige Engelbergerin äussert sich für ihre Verhältnisse sehr zurückhaltend. Das ist Ausdruck ihrer Verunsicherung. Nach 15 Jahren wechselte Gisin auf diese Saison den Skiausrüster. Dass dies Angewöhnungszeit braucht, ist zwar normal. Doch die Probleme greifen bei ihr tiefer, als sie sollten.

Zwar gab es vereinzelte Lichtblicke, zum Beispiel ein vierter Rang im Super-G von St. Moritz, doch alles in allem bewegt sie sich bisher unter ihren eigenen Erwartungen. Kommt hinzu: Gisin hat als einzige Athletin bisher alle 28 Weltcup-Rennen dieser Saison bestritten. Man kann jetzt sagen: Jedes Rennen bringt sie näher ans richtige Set-up für das neue Material. Aber es kostet Energie.

Die Aussenseiter

Damit kommen wir zurück zur eingehenden Frage, ob die Schweizer Männer die Frauen erstmals seit der WM 2015 überflügeln können? Schaut man auf die Form der Athletinnen und Athleten deutet vieles darauf hin. Zumal und wenn man auf die weiteren Schweizer Podestfahrerinnen und Podestfahrer des Winters schaut, ebenfalls die Männer besser dastehen.

Bei den Frauen war neben dem erwähnten Trio Gut-Behrami, Suter und Holdener einzig noch Joana Hählen in dieser Saison erfolgreich. Bei den Männern standen neben Odermatt, Meillard, Yule und Zenhäusern auch Niels Hintermann, Stefan Rogentin und Gino Caviezel auf dem Podest.

