James Crawford: Von der Schwester umgetauft und jetzt Weltmeister

Ski-WM Von der Schwester umgetauft und einst besser als Marco Odermatt James Crawford wird Weltmeister im Super-G. Was den 25-jährigen Kanadier mit dem gleichaltrigen Marco Odermatt verbindet und warum er den Schweizer mit einem Eishockey-Superstar vergleicht. Martin Probst Jetzt kommentieren 09.02.2023, 17.49 Uhr

James Crawford ist Weltmeister im Super-G. Jean-Christophe Bott / EPA

James Crawford wird Weltmeister. Aber eigentlich nennen ihn alle Jack. «Es war der Wunschname meiner ältern Schwester und dann hat sie mich einfach immer so genannt. Und dabei ist es geblieben», sagt er. In den offiziellen Ranglisten wird der Kanadier aber weiterhin so geführt, wie ihn seine Eltern vor 25 Jahren getauft haben. Und darum steht nach dem WM-Super-G James ganz oben auf Rang eins. Überraschend ist das so oder so.

Als Weltmeister wurden vor dem Rennen einige Athleten gehandelt. Marco Odermatt vor allem. Aber auch Aleksander Kilde oder Alexis Pinturault. Doch gewonnen hat Crawford. Eine Hundertstelsekunde vor Kilde. Damit setzt sich fort, was es in der Geschichte des Skisports schon einige Male gab: Dass an einer Weltmeisterschaft ein Kanadier alle Favoriten düpiert.

Das war 2009 so, als John Kucera Weltmeister in der Abfahrt wurde. Aber auch 2011 und 2017, als jeweils Erik Guay der grosse Coup gelang. Zuerst in der Abfahrt und sechs Jahre später im Super-G. Wieso die Kanadier ausgerechnet an Weltmeisterschaften so stark sind, kann Crawford selbst nicht erklären: «Eigentlich gehe ich mit dem gleichen Mindset an den Start wie im Weltcup.» Odermatt vermutet, dass es einfacher ist, alles auf den Tag X zu konzentrieren, wenn man nicht stets in der Rolle des Favoriten ist.

Crawford und Odermatt sind gleich alt. Erstmals sind sie sich 2012 im kanadischen Whistler an einem Nachwuchsrennen begegnet. «Ich war besser als Marco», sagt der Kanadier und schmunzelt: «Das lag aber nur daran, dass ich grösser war.» Denn schon kurze Zeit später veränderte sich das. «Für mich war es aber gut, dass er plötzlich vor mir lag. Es gab mir einen Klaps auf den Hintern, noch mehr zu tun», sagt Crawford heute.

Die Bewunderung für Odermatt

In Toronto aufgewachsen, spielte Crawford, bis er 16 Jahre alt war, auch Eishockey. Einst sogar gemeinsam mit dem heutigen NHL-Superstar Connor McDavid. «Er war so viel besser als ich», sagt Crawford. «Ihm heute zuzuschauen, ist das Gleiche, wie Odermatt beim Skifahren zu bestaunen. Sie sind so viel besser als alle anderen. Warum auch immer.»

Eine Sensation ist Crawfords Sieg allerdings nicht. Vor einem Jahr gewann er an den Olympischen Spielen Bronze in der Kombination. Und im Weltcup stand er in dieser Saison in der Abfahrt zweimal auf dem Podest, nachdem er im vergangenen März seine Podestpremiere in einem Super-G feierte. Mit ihm gerechnet hat vor der WM trotzdem kaum jemand.

Crawford sagt, dass seine Tante einst zu ihm sagte: «Niemand erinnert sich an vierte Plätze. Wenn es irgendwie geht, leg noch etwas drauf.» Seine Tante ist Judy Crawford, die 1970 und 1974 an Weltmeisterschaften sowie 1972 an den Olympischen Spielen ebensolche vierte Plätze belegt hatte. In Courchevel befolgte er nun ihren Rat und verwies Odermatt auf Rang vier.

