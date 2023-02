Weltmeisterin Jasmine Flury: viele Umarmungen und ein Geheimnis

Ski-WM Warum Weltmeisterin Jasmine Flury am liebsten alle umarmen würde – und versehentlich ein Geheimnis verrät Jasmine Flury wird Weltmeisterin in der Abfahrt und mit Corinne Suter gewinnt ihre beste Freundin Bronze. Dabei wussten beide nicht, ob sie überhaupt dabei sein werden. Die Geschichte eines verrückten Tages. Martin Probst Jetzt kommentieren 11.02.2023, 15.52 Uhr

Weltmeisterin Jasmine Flury (l.) freut sich gemeinsam mit ihrer Freundin und Bronzegewinnerin Corinne Suter. Marco Trovati / AP

Wie viele Umarmungen es am Ende waren, konnte Jasmine Flury nicht sagen. «Doch es dürfen noch ganz viele mehr kommen. Denn das sind die schönsten Momente. Die will ich aufsaugen», sagt die neue Weltmeisterin in der Abfahrt. Vier Hundertstelsekunden war Flury schneller als die Österreicherin Nina Oertlieb auf Rang zwei. Corinne Suter wurde Dritte.

Flury hat es schon einmal erlebt, dass etwas so Unerwartetes, ja fast Unglaubliches, in ihrem Leben als Skifahrerin passiert. «Und damals habe ich es gar nicht genossen. Weil mich alles, was danach kam, überforderte», sagt sie. Damals, das war im Dezember 2017, als Flury überraschend den Super-G in St. Moritz und damit ihr einziges Rennen im Weltcup gewann.

Der Rummel danach war gross. Die Erwartungen, die Flury an sich selbst hatte, dass es nun so erfolgreich weitergehen müsse, sogar noch grösser. «Mit diesem Sieg», sagt sie rückblickend, «habe ich mir einen schweren Rucksack angezogen. Ich hatte damals auch Glück mit dem Wetter und fragte mich lange, ob ich nur deswegen gewonnen habe.» Erst recht hatte sie das Gefühl, es bestätigen zu müssen, um diese Zweifel auszuräumen.

Mit der besten Freundin auf dem Podest

Der steile Durchbruch aber kam nicht. Zwar fuhr Flury in den kommenden Jahren immer mal wieder in die Top Ten. Doch auf kleine Hochs folgten einige Tiefs. Kleine Blessuren, Probleme mit dem Material. Normale Dinge, nennt sie es, die viele Athletinnen kennen würden. «Aber es ist wichtig, dran zu bleiben und den Glauben nicht zu verlieren», sagt die 29-Jährige.

Dann endlich, im Januar 2022 in Garmisch, war der Tag der Bestätigung da, als Flury in der Abfahrt hinter Corinne Suter Zweite wurde. «Wir haben immer gesagt, dass wir das einmal schaffen wollen. Es war schon damals unglaublich», erzählt Flury. Jetzt aber toppte sich die Geschichte sogar. Weil es an einer WM passierte. «Etwas Besseres gibt es nicht», sagt sie.

Jasmine Flury und Corinne Suter feiern mit dem Schweizer Team. Jean-Christophe Bott/

Keystone

Flury und Suter sind Freundinnen. «Beste, nicht nur im Skisport, sondern im Leben», sagt Suter. «Dass das jetzt passiert ist, hätte ich nicht einmal zu träumen getraut.» Denn die Vorzeichen für den Coup waren alles andere als ideal. Flury lag in der vergangenen Woche mit einer Grippe flach, und das wortwörtlich. «So krank war ich noch nie. Ich wusste nicht, ob es für die WM reicht», sagt sie. Erst am Mittwoch im Training wurde es besser.

Die grossen Zweifel

Suter wusste sogar am Vortag der Abfahrt noch nicht, ob sie überhaupt starten soll. Seit ihrem Sturz am 20. Januar in Cortina, als sie eine leichte Gehirnerschütterungen erlitten hatte, fühlte sie sich schlecht und verunsichert. «So tief unten war ich noch nie», sagt die 28-Jährige. «Dabei haben wir alles versucht. Aber irgendwie wollte gar nichts funktionieren.»

Während sich Suter jeweils am Morgen okay fühlte, kam auf der Piste der Dämpfer. Sie fuhr langsam, verunsichert und wurde sehr schnell müde. Erst das Umfeld, die Familie und ihre Trainer ermutigten sie, es im Rennen trotzdem zu versuchen. «Sie waren die Einzigen, die noch an mich glaubten. Zum Glück habe ich auf sie gehört», sagt die Schwyzerin, die damit auch am vierten Grossanlass in Folge eine Medaille gewonnen hat.

Jasmine Flury geniesst die Umarmungen: hier von Lara Gut-Behrami. Jean-Christophe Bott/

EPA

In einem verrückten Rennen, in welchem zuerst Wind und später wärmere Temperaturen die Fahrerinnen herausforderten, nutzte Flury die Gunst der Stunde und die tiefe Startnummer zwei. Noch realisiere sie überhaupt nicht, was passiert sei, sagte sie auch zwei Stunden nach ihrem Triumph. «Ich habe gerade mit meiner Schwester telefoniert. Sie bekommt ein Baby und hat bereits Wehen», sagt sie. «Oh, hätte ich das jetzt überhaupt verraten dürfen?» Was für ein unvergesslicher Tag für die ganze Familie.

